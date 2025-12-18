宏福苑五級火︱陳家樂低調為災民做一事 義工包場答謝獲驚喜
廣告
大埔宏福苑五級大火發生後，全城關注災民安置問題，不少藝人紛紛伸出援手。然而近日有義工爆料，原來男星陳家樂一直低調行善，親自前往過渡性房屋為災民砌床，更從未在社交平台宣之於口，直至被義工曝光照片才為人所知。這份默默付出的善心，令網民大讚其人品，更有義工為答謝他而包場請睇其新戲。
陳家樂親自落手落腳為災民砌床
凌市場策略集團董事總經理徐靄妍日前在社交平台透露，發現陳家樂低調行善的事跡。她上傳了一張照片，相中可見陳家樂正拿著電批，落手落腳為災民裝嵌木床。徐靄妍在帖文中寫道「呢段時間做大埔事件義工，好多朋友出錢出心出力幫忙。主角陳家樂都過嚟過渡性房屋幫我哋砌咗好多張床」，透露陳家樂早前曾前往過渡性房屋，親自為宏福苑災民砌床，展現其善心和實際行動。
義工包場答謝陳家樂新戲獲驚喜
為了感謝陳家樂的幫忙，徐靄妍決定自掏荷包包場請一眾義工觀看陳家樂主演的新戲《像我這樣的愛情》作為回饋。她表示「有機會支持香港電影又可以回饋朋友，決定包場請睇戲，估唔到二百幾位咁短時間滿座一呼百應」，短時間內已有200多人響應。原本只是想請陳家樂過來打個招呼，怎料電影團隊得知事件後深感別具意義，監製關錦鵬、導演譚惠貞、男女主角陳家樂與廖子妤，以及劉若寶都一起到場答謝，變成全員版謝票場。
從不宣之於口獲網民大讚人品
最令人感動的是，陳家樂從未在社交平台對外宣告自己的善舉，完全是低調行善。直至被義工曝光照片，外界才知道他一直默默為災民出力。這種不求回報、不為宣傳的善心，與部分藝人高調做善事形成強烈對比。徐靄妍更在帖文中寫道「因為愛我哋無往而懼」，表達對陳家樂善舉的感謝和敬佩。
網民留言大讚陳家樂善舉
帖文曝光後，大批網民紛紛留言大讚陳家樂的善舉。有網民表示「真正的善心是不求回報的」、「低調做善事最難得」、「陳家樂人品真的很好」等。不少人認為，在這個充斥著「做騷」文化的娛樂圈中，陳家樂這種默默付出的行為更顯珍貴。也有網民指出，相比起一些藝人高調宣傳自己的慈善活動，陳家樂這種低調行善的態度更值得尊敬和學習。
圖片來源：Threads、IG@carlosbb資料或影片來源：原文刊於新假期