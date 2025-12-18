宏福苑五級火︱陳家樂低調為災民做一事 義工包場答謝獲驚喜

大埔宏福苑五級大火發生後，全城關注災民安置問題，不少藝人紛紛伸出援手。然而近日有義工爆料，原來男星陳家樂一直低調行善，親自前往過渡性房屋為災民砌床，更從未在社交平台宣之於口，直至被義工曝光照片才為人所知。這份默默付出的善心，令網民大讚其人品，更有義工為答謝他而包場請睇其新戲。