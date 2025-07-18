陳家樂B女1歲生日照萌樣公開！連詩雅感性發文：你嘅眼淚教我哋更勇敢

藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）的愛女陳星頤（Camila）今日（18日）迎來1歲生日，夫婦二人特地公開多張溫馨全家福，Camila的超萌樣貌瞬間成為焦點！相中可見，Camila的五官簡直是爸爸陳家樂的翻版，但古靈精怪的嘟嘴表情卻盡得媽媽真傳。連詩雅更在社交平台寫下感性長文，字裡行間充滿母愛！