陳家樂B女1歲生日照萌樣公開！連詩雅感性發文：你嘅眼淚教我哋更勇敢
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藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）的愛女陳星頤（Camila）今日（18日）迎來1歲生日，夫婦二人特地公開多張溫馨全家福，Camila的超萌樣貌瞬間成為焦點！相中可見，Camila的五官簡直是爸爸陳家樂的翻版，但古靈精怪的嘟嘴表情卻盡得媽媽真傳。連詩雅更在社交平台寫下感性長文，字裡行間充滿母愛！
一家三口全家福曝光 Camila萌爆樣勁似陳家樂
今日為慶祝愛女Camila一歲生日，陳家樂與連詩雅特意帶囡囡到影樓拍攝全家福，留下珍貴倩影。在曝光的相片中，一家三口洋溢著幸福溫馨的氛圍，主角Camila穿上可愛小裙，面對鏡頭毫不怯場，時而甜笑，時而嘟起小嘴，萌化一眾網民。不少人都驚嘆Camila的樣貌完全是「迷你版陳家樂」，尤其是一雙眼睛和輪廓，簡直是餅印一樣。不過，其招牌嘟嘴表情就被指是遺傳自媽媽連詩雅，連好姊妹陳自瑤也忍不住留言大讚：「Happy Birthday，同媽媽一樣咁鍾意嘟嘴」，完美總結了Camila盡得父母真傳的可愛模樣。
連詩雅千字文冧爆囡囡：多謝你揀咗我哋做你父母
升呢人母的連詩雅，在女兒生日這天亦有感而發，在社交網站發布千字文盡訴心中情。她溫柔地向女兒寫道：「To Our Dearest Camila，1歲生日快樂，我哋嘅心肝寶貝，多謝你揀咗我哋做你嘅爸爸媽媽。」Shiga坦言女兒的出現，讓過去一年的每一日都「甜到漏」，更感性表示：「你嘅笑聲教我哋咩係幸福，你嘅眼淚教我哋更勇敢，連你半夜喊醒我哋嘅時刻，而家諗返都變成咗最可愛嘅回憶。」字裡行間流露出滿滿的愛意。最後她亦許下願望，希望女兒能「健康開心、笑多啲，做個食飽瞓飽嘅快樂小豬仔」，並感謝女兒的降臨，讓她和陳家樂都變成了更好的人。
陳家樂連詩雅去年榮升父母 昔日承諾變幸福日常
陳家樂與連詩雅自2023年結婚後，一直愛得高調甜蜜，並在去年7月迎來愛情結晶品Camila，正式榮升新手爸媽。過去一年，兩人不時在社交平台分享育兒日常，從昔日的二人世界，變成今日幸福的三口之家。昔日鏡頭前的型男索女，如今已變成廿四孝父母，全心全意照顧家庭。
圖片來源：IG@shi_ga資料或影片來源：原文刊於新假期