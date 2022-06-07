陳家樂釣墨魚發動驚喜求婚成功 34歲連詩雅收最佳生日禮物
陳家樂與連詩雅（Shiga）在情路上都是有經歷的人，兩年前拍旅遊節目撻著展開地下情，早已是圈中公開的秘密，即使去年曾傳港姐黃嘉雯介入，依然打風打唔甩。日前陳家樂更趁釣墨魚船P發動驚喜求婚，連詩雅一句「I do！」月底踏入34歲的她正式成為「準人妻」。
陳家樂 連詩雅結束兩年地下情
35歲的陳家樂已到適婚年齡，與女友連詩雅發展地下情兩年，愈愛愈高調，早前仲拍住上情侶檔拍劇，感情升溫，有指二人早已見晒家長，陳家樂日前更求婚成功，準備同連詩雅拉埋天窗。
陳家樂悉心安排浪漫求婚儀式
有消息指日前陳家樂約埋成班朋友出海釣墨魚，可惜當日天氣不佳一直落雨，廿四孝女友連詩雅不想浪費男友一番心機，落雨都照行程出發，釣墨魚之旅如期進行。攙知一直被蒙在鼓裡的連詩雅，去完洗手間返上船艙一刻，陳家樂就攞住鑽石戒指跪地求婚，現場下住細雨，場面非常浪漫，連詩雅被陳家樂誠意打動，感動到眼有淚光，一聲「I do！」答應求婚。月底（6月29日）是連詩雅的34歲生日，相信陳家樂的求婚是最佳的生日禮物。
陳家樂承認已訂婚
對於求婚成功，準陳太連詩雅未有回應，不過陳家樂就透過所屬經理人公司英皇回覆，他承認已訂婚，並表示多謝大家關心， 收到好多朋友的祝福，好感恩，但未有確實的結婚日子，因為他與連詩雅的手頭上仍然有好多工作要先完成，結婚計劃與籌備都需要好多精神同時間，遲些有好消息一定同大家分享。
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陳家樂與連詩雅拍拖兩年終於修成正果。
常見問題
陳家樂與連詩雅因咩合作而捧著？
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陳家樂為求婚有咩準備？
有消息指陳家樂一早約定成班朋友出海釣墨魚，即使天氣不佳都堅持出海⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ga、TVB圖片、[email protected]資料或影片來源：[email protected]
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