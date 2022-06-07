陳家樂釣墨魚發動驚喜求婚成功 34歲連詩雅收最佳生日禮物

陳家樂與連詩雅（Shiga）在情路上都是有經歷的人，兩年前拍旅遊節目撻著展開地下情，早已是圈中公開的秘密，即使去年曾傳港姐黃嘉雯介入，依然打風打唔甩。日前陳家樂更趁釣墨魚船P發動驚喜求婚，連詩雅一句「I do！」月底踏入34歲的她正式成為「準人妻」。