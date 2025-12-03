陳家樂驚爆新婚後眼球出血險失明 秘密停工5個月擔憂一件事
廣告
39歲陳家樂近日為新戲《像我這樣的愛情》宣傳時，突然自爆兩年前新婚後遭遇人生重大危機。他透露與連詩雅結婚不久後，眼睛突然劇痛到要坐輪椅入急症室，更被醫生診斷有失明風險，被迫秘密停工5個月治療。這段痛苦經歷讓剛成為人夫的他充滿恐懼，卻不敢向任何人傾訴內心的擔憂和絕望。
陳家樂眼球劇痛坐輪椅入急症室
陳家樂憶述當日情況時仍心有餘悸，他表示某天換好衣服準備帶狗散步時，眼睛突然感到劇烈疼痛，甚至「痛到嘔」。一向不愛看醫生的他痛到頂不順，最終要坐輪椅被推入急症室求診。最恐怖的是打了特效藥兩小時後，藥力散去情況反而更加嚴重，眼白全部發紅，一睜開眼簡直嚇死老婆連詩雅。醫生初步檢查後表示無大礙，讓他回家觀察，但隨後病情急轉直下。
權威醫生揭腦神經線出問題恐失明
經權威眼科醫生詳細診斷後，陳家樂才發現問題遠比想像中嚴重。醫生指出並非普通爆微絲血管，而是「眼球後方連接腦神經線部分出問題」，導致眼壓極高引起眼睛充血劇痛。醫生當時表示病因未明，但診斷為有機會失明，這個消息對陳家樂來說猶如晴天霹靂。由於手術風險極大，醫生決定先以注射疫苗方式進行觀望治療，經過5天住院治療後眼睛成功止血。
新婚陳家樂秘密停工5個月養病
面對可能失明的風險，陳家樂坦言當時心情跌落谷底，剛結婚的他更充滿恐懼卻不敢與人傾訴。他表示：「當時我就開始諗，如果盲咗以後點算呢？我要照顧父母同啱啱結婚嘅太太喎！」為了不讓外界擔心，他選擇將病情保密，足足秘密停工5個月專心治病。出院後需要服用3個月藥物，副作用令他心跳加速兼失眠，出街要戴黑超遮掩，有人問起就訛稱是「踢波整親」。
連詩雅日日跑醫院無微不至照顧
在這段艱難時期，老婆連詩雅成為陳家樂最大的支柱，日日跑醫院無微不至照顧，才令他成功戰勝病魔。陳家樂透露整個患病過程讓他非常不安，住院期間更是充滿無助感，幸好有太太的陪伴和照顧才能度過難關。如今他雖已康復，但每年仍需覆診一次監察病情，這次經歷也讓他更加珍惜與家人相處的時光，以及對健康的重視。
圖片來源：IG@carlosbb資料或影片來源：原文刊於新假期