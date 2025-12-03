陳家樂驚爆新婚後眼球出血險失明 秘密停工5個月擔憂一件事

39歲陳家樂近日為新戲《像我這樣的愛情》宣傳時，突然自爆兩年前新婚後遭遇人生重大危機。他透露與連詩雅結婚不久後，眼睛突然劇痛到要坐輪椅入急症室，更被醫生診斷有失明風險，被迫秘密停工5個月治療。這段痛苦經歷讓剛成為人夫的他充滿恐懼，卻不敢向任何人傾訴內心的擔憂和絕望。