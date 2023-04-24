陳家樂變身美少女戰士跳BLACKPINK舞 迎娶連詩雅
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今日（4月24日）係陳家樂同連詩雅大婚之日，一早9點幾陳家樂就帶同一班兄弟現身尖沙咀的 Rosewood 瑰麗酒店接新娘，為娶得美人歸，陳家樂同兄弟們更出盡渾身解數，除了變身美少女戰士外，更要跳埋BLACKPINK Jisoo《Flower》的熱舞！
陳家樂 著中式馬褂接新娘
陳家樂一大早穿著一身黑金色的喜慶新郎馬褂，帶同岑珈其、朱栢康和衛詩雅等一班兄弟團，去到酒店迎接新娘連詩雅，期間先要過五關斬六將，包括要著美少女戰士制服玩遊戲，及大跳BLACKPINK Jisoo《Flower》的舞蹈等，一班人都玩得勁High。
連詩雅冧爆聽「愛的宣言」
而當陳家樂拿著一張「愛情信用卡」宣讀「愛的宣言」，連詩雅就冧爆匿在旁邊，一臉甜笑，最後連詩雅在媽媽陪伴下現身，陳家樂更在一眾親友面前跪地向連詩雅獻花，成功冧得美人歸，公主抱起連詩雅，一再甜蜜咀嘴！
陳自瑤、梁諾妍做姊妹
現場所見，連詩雅的姊妹團包括有陳自瑤、洪永城太太梁諾妍、黎紀君等，齊齊穿著粉紅禮服裙現身，好友黃翠如則由於工作而不在港，未能參加連詩雅婚禮。
酒店外「行大運」
接過新娘後，眾人又乘坐花車沿住酒店迴旋處兜了三個圈「行大運」，現場有兄弟不斷大叫「陳太」，又向家樂大叫「你執到啦」，場面溫馨又搞笑。經理人霍汶希（Mani）及擔任婚禮司儀的林盛斌（Bob）其後亦到達酒店，Mani透露帶了一對「龍鳳珮」給新人作賀禮。
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撰文：東方新地圖片來源：官方提供、[email protected]、[email protected]娛樂新聞台