陳家樂變身美少女戰士跳BLACKPINK舞 迎娶連詩雅

今日（4月24日）係陳家樂同連詩雅大婚之日，一早9點幾陳家樂就帶同一班兄弟現身尖沙咀的 Rosewood 瑰麗酒店接新娘，為娶得美人歸，陳家樂同兄弟們更出盡渾身解數，除了變身美少女戰士外，更要跳埋BLACKPINK Jisoo《Flower》的熱舞！