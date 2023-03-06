陳家樂連詩雅拉埋天窗公佈婚期 釋出甜蜜婚紗照放閃晒默契
為留美好回憶 家樂Shiga婚紗相特意到日本取景
一對準新人家樂和Shiga的大婚日子乃聽從家中長輩安排，特意找來師傅幫忙擇良辰吉日舉辦婚禮！為了留下更多美好的回憶，家樂和Shiga分別在香港和日本選了好幾個不同的地方取景拍攝婚紗照。家樂滿載回憶的說：「今輯婚紗相有幾個地點，其中一個是我們剛剛開始拍拖曾經去過的一個沙灘，對我們來說特別有紀念意義，所以今次再次踏足這個沙灘一起睇日落、數星星，重溫我們當時種種的浪漫。」
家樂Shiga婚紗照大騷甜蜜放閃好友相助幫忙操刀
3張發放的婚紗照中，戴上婚戒的兩人，輕撫面龐、鼻尖相碰、玉手輕吻，每一個pose、表情也難掩甜蜜溫馨愛意，公然放閃，Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。提到今次幫忙操刀婚紗照的合作單位來頭不少，皆因整個團體都是各自陪着家樂和Shiga 成長的多年好友。家樂鄭重介紹的說：「攝影師是我的同學，而造型則是Shiga的好姐妹，整個化妝、髮型團隊足足有二十多人，陣容強大。」
由人生早期階段，直到見證好友踏入婚嫁的禮堂，同樣也引證彼此永固的友誼，讓兩人也份外感恩表示：「整個拍攝團隊超級幫忙，加上全部都是好朋友，氣氛相當之好，拍攝婚紗照當日更有種預演婚禮的感覺，內心好感動。」
常見問題
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