陳寶蓮

陳寶蓮囝囝型爆鏡出道成Rapper 滿腳紋身壞味重似足柯震東

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已故艷星陳寶蓮生前育有一子，惟當年飽受情緒困擾，產後一個月便跳樓自殺身亡。其子一直由天后王菲的好拍擋，即台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐）收養。據知寬姐一直將陳寶蓮之子視如己出，他亦改為跟隨養母姓邱，全名叫邱煌禕（Don Don）。最近邱煌禕暴風式成長，出道做Rapper，其靚仔樣貌驚艷一班網民！

陳寶蓮
（圖片來源：[email protected]_ernest）

邱煌禕與友人組樂隊 知名度一般

邱煌禕暴風式成長，已經21歲大個仔啦！邱煌禕具備藝術涵養，約一年前仲加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，而有關組合早喺2021年成立，成功發行過幾首歌，並在唔同地方出過show。惟「YO MOB」知名度偏低，官方IG賬戶只有約1400位粉絲，就連邱煌禕個人IG pages都宣告慘淡得700位粉絲。難怪樂隊舊年11月喺 台灣東區演出，邱煌禕都落足力hard sell：「記得有空沒空只要你認識我，就一起來玩一下，挺一下。」

陳寶蓮 邱煌禕暴風式成長，私下亦係運動健兒！
邱煌禕暴風式成長，私下亦係運動健兒！（圖片來源：[email protected]_ernest）
陳寶蓮
（圖片來源：[email protected]_ernest）
陳寶蓮 型格！
型格！（圖片來源：[email protected]_ernest）

型爆邱煌禕似足柯震東

邱煌禕身型fit到漏擁模特兒身高，中學嗰時人仔細細已達1.83米，仲係籃球健將頻頻展英姿。作為男神嘅邱煌禕自然多女埋身，18歲就開始拍拖密密放閃，愈大愈型仔嘅邱煌禕，左手全臂同右邊小腿都有型爆紋身，散發住一種壞男孩嘅「邪味」，成功令一班少女粉絲嗒糖，更有網民留言激讚邱煌禕型仔：「Cool guy ！」

陳寶蓮 靚相大放送！
靚相大放送！（圖片來源：[email protected]_ernest）
陳寶蓮
（圖片來源：[email protected]_ernest）
陳寶蓮
（圖片來源：[email protected]_ernest）
陳寶蓮 柯震東
似足男神柯震東。（圖片來源：[email protected]

其母陳寶蓮生平回顧：

陳寶蓮1990年參選亞姐後成為藝人，接拍過多部三級片，例如《聊齋三集之燈草和尚》、《我來自北京》、《五月櫻唇》等多部三級片，她成名後想改變戲路但未能成功洗脫艷星形象，最為人熟悉應該是在周星馳《國產零零漆》中女殺手形象。

陳寶蓮之後疑似濫用藥物，變得神志不清，還被傳媒封為『四大癲王』之一，她的感情路也是非常不順，20歲時曾與莫少聰相戀，其後撻著黃子揚同樣無疾而終。期後陳寶蓮更同台灣富商黃任中，以「乾父女」相稱，曖昧關係震撼全城。後來陳寶蓮認識美籍華僑DJ，意外懷有孩子，並堅決生下！在2002年於上海的寓所跳樓身亡，留下了剛滿月的兒子，公安其後也發現了遺書，相信是自殺跟產後抑鬱有關。

陳寶蓮 陳寶蓮舊日靚樣。
陳寶蓮舊日靚樣。（圖片來源：《國產零零漆》截圖）
陳寶蓮
（圖片來源：《國產零零漆》截圖）
陳寶蓮 古裝美貌。
古裝美貌。（圖片來源：[email protected]电影观察者）
陳寶蓮
（圖片來源：[email protected]电影观察者）
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（圖片來源：[email protected]电影观察者）

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撰文：東方新地編輯部圖片來源：《國產零零漆》截圖、[email protected]电影观察者、[email protected][email protected]_ernest

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