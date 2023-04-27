陳寶蓮囝囝型爆鏡出道成Rapper 滿腳紋身壞味重似足柯震東
邱煌禕與友人組樂隊 知名度一般
邱煌禕暴風式成長，已經21歲大個仔啦！邱煌禕具備藝術涵養，約一年前仲加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，而有關組合早喺2021年成立，成功發行過幾首歌，並在唔同地方出過show。惟「YO MOB」知名度偏低，官方IG賬戶只有約1400位粉絲，就連邱煌禕個人IG pages都宣告慘淡得700位粉絲。難怪樂隊舊年11月喺 台灣東區演出，邱煌禕都落足力hard sell：「記得有空沒空只要你認識我，就一起來玩一下，挺一下。」
型爆邱煌禕似足柯震東
邱煌禕身型fit到漏擁模特兒身高，中學嗰時人仔細細已達1.83米，仲係籃球健將頻頻展英姿。作為男神嘅邱煌禕自然多女埋身，18歲就開始拍拖密密放閃，愈大愈型仔嘅邱煌禕，左手全臂同右邊小腿都有型爆紋身，散發住一種壞男孩嘅「邪味」，成功令一班少女粉絲嗒糖，更有網民留言激讚邱煌禕型仔：「Cool guy ！」
其母陳寶蓮生平回顧：
陳寶蓮1990年參選亞姐後成為藝人，接拍過多部三級片，例如《聊齋三集之燈草和尚》、《我來自北京》、《五月櫻唇》等多部三級片，她成名後想改變戲路但未能成功洗脫艷星形象，最為人熟悉應該是在周星馳《國產零零漆》中女殺手形象。
陳寶蓮之後疑似濫用藥物，變得神志不清，還被傳媒封為『四大癲王』之一，她的感情路也是非常不順，20歲時曾與莫少聰相戀，其後撻著黃子揚同樣無疾而終。期後陳寶蓮更同台灣富商黃任中，以「乾父女」相稱，曖昧關係震撼全城。後來陳寶蓮認識美籍華僑DJ，意外懷有孩子，並堅決生下！在2002年於上海的寓所跳樓身亡，留下了剛滿月的兒子，公安其後也發現了遺書，相信是自殺跟產後抑鬱有關。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！