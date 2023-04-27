陳寶蓮囝囝型爆鏡出道成Rapper 滿腳紋身壞味重似足柯震東

已故艷星陳寶蓮生前育有一子，惟當年飽受情緒困擾，產後一個月便跳樓自殺身亡。其子一直由天后王菲的好拍擋，即台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐）收養。據知寬姐一直將陳寶蓮之子視如己出，他亦改為跟隨養母姓邱，全名叫邱煌禕（Don Don）。最近邱煌禕暴風式成長，出道做Rapper，其靚仔樣貌驚艷一班網民！