陳小娟揞名爆拍劇創作糾紛「嬲到宮縮」 《二月廿九》導演3點推翻指控

在香港的影視圈中，編劇與導演之間的合作往往充滿挑戰，最近《淪落人》導演陳小娟發長文唔開名大爆行內辛酸，大呻任職編劇時期參與一套劇集創作，無奈遇到刻薄待遇，有網友猜測講的是ViuTV劇集《二月廿九》期間的經歷，而該導演羅嘉駿亦有隔空回應！

