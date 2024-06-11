陳小娟揞名爆拍劇創作糾紛「嬲到宮縮」 《二月廿九》導演3點推翻指控
廣告
在香港的影視圈中，編劇與導演之間的合作往往充滿挑戰，最近《淪落人》導演陳小娟發長文唔開名大爆行內辛酸，大呻任職編劇時期參與一套劇集創作，無奈遇到刻薄待遇，有網友猜測講的是ViuTV劇集《二月廿九》期間的經歷，而該導演羅嘉駿亦有隔空回應！
陳小娟唔開名爆初稿被批評為垃圾：「嬲到宮縮」
陳小娟回憶起當年參與一套劇集創作，表示「該名導演」在初期便對她提交的劇本草稿提出了嚴苛的批評。她說：「拎住我哋嘅第一程which即係協議咗嘅假稿，逐頁挑剔逐頁話係垃圾」。這種尖銳的批評讓她感到極度不滿，甚至「嬲到宮縮」，無疑是一次極大的心理壓力。
在與「該名導演」的合作結束後，陳小娟透露，她只收到了頭兩期的酬勞，而她的名字卻仍被用來申請拍攝場地。她表示，有朋友告訴她，劇組「仲用我個名去搵景」，這讓她感到非常無奈和不公。
羅嘉駿公開WhatsApp對話紀錄推翻指控
面對陳小娟的指控，羅嘉駿並未保持沉默。他公開了與陳小娟的短訊對話紀錄，試圖證明自己在劇集製作過程中的專業態度。羅嘉駿指出，他曾多次嘗試與陳小娟協調製作進度，並強調所有會議中都僅討論公事，從未有過人身攻擊的言語。此外，他也提到在陳小娟因健康原因退出劇組後，曾關心她的狀況，並詢問她是否願意保留編審的名字。
「假稿」爭議意見兩極 網民：講到導演好侮辱佢
羅嘉駿在回應中也強調了劇集製作的時間線，指出劇集需要在特定時間內完成各階段的工作。他提到，劇集《二月廿九》的拍攝計劃非常嚴格，從初稿到開拍都有明確的時間要求，這對編劇的壓力是巨大的。事後，不少網民回應：「其實陳小娟導演沒有開名，亦相信並非有意指責或追數，而是想說出編劇地位如何卑微 」、「講到導演好侮辱佢，係對導演同套劇的嚴重指控，人格謀殺 」、「咁睇刀導佔優嘅，始終有晒對話 」、「whatsapp圖都出埋」
圖片來源：陳小娟IG、[email protected]、thread