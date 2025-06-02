陳小春演唱會｜鄭伊健驚喜現身唱《古惑仔》經典歌 陳小春爆喊：果然係大佬
廣告
57歲陳小春近日在上海舉辦巡迴演唱會首站，除咗連環獻唱多首充滿舊情懷嘅歌曲外，今次演唱會更邀請到鄭伊健擔任嘉賓！2人在台上重現《古惑仔》經典情懷除咗令陳小春感動爆喊之外，更引來唔少網民大讚回憶返曬嚟！
鄭伊健突現身掀高潮 《古惑仔》情懷感動全場
演唱會的最大驚喜無疑是鄭伊健的突然現身，作為特別嘉賓登場，瞬間將氣氛推向頂點。在音樂監製陳光榮的結他伴奏下，鄭伊健與陳小春合唱《友情歲月》和《一起衝一起闖》，重現《古惑仔》電影中的經典情懷。兩人的歌聲喚起無數觀眾的回憶，現場彷彿回到那個熱血沸騰的年代。陳小春在台上難掩激動，淚水奪眶而出，最後三人相擁的畫面感動了在場每一位觀眾。
陳小春哽咽喊話：「果然是大佬，他一唱我就哭」
陳小春在台上動情地說：「果然是大佬，他一唱我就哭了，謝謝伊健和陳光榮，我們是一起長大，你們是嗎？」這番話不僅表達了對鄭伊健和陳光榮的深厚情誼，也觸動了無數粉絲的心弦。許多網民在社交媒體上分享觀看演出的感動瞬間，紛紛表示看到這一幕也不禁潸然淚下，感嘆《古惑仔》兄弟情的永恆魅力。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、《古惑仔》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期