大灣仔之夜｜陳小春張智霖廣州出海思鄉病發 要求跨境探維港被拒 網民鬧無知
在陳小春帶領下，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文做完內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》，再主持綜藝節目《大灣仔的夜》，之前播出的第8集講他們在廣州出海玩突然思鄉病發，要求船家載他們去遊維港，商量完興奮了幾分鐘，最後被告知他們坐的快艇不能進入香港水域，五人一場歡喜冇晒mood。節目播出後，網民批評他們的行為好無知。
撰文：東方新地 圖片：《大灣仔之夜》影片截圖
陳小春 張智霖帶頭要探港
內地綜藝節目《大灣仔的夜》講陳小春，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文五人合力經營大排檔，早前第8集有得鬆一鬆，在廣州碼頭上船出海，沿途不停介紹身在何地，去到深圳附近，離港多時的五人竟突然「想家」，直言：「如果現在可以回到維多利亞港，想起都開心」，謝天華說︰「我真的很想很想回到維港走一個圈，看看香港的夜景，有一點思鄉的感覺。」陳小春與張智霖即坐言起行。
表現過度興奮
本來五人分3隻船航行，後來張智霖提議大家上同一艘快艇，用一個半小時兜去維多利亞港再返回廣州。眾人拍手叫好非常興奮，陳小春不停拿起手機拍片，仲話︰「呢單嘢仲唔係做大做強！」梁漢文亦回應：「呢次真係威喇！」
心情跌落谷底
眾人笑唔停，不過隻船一直冇郁停在珠江口，原來船長要確認所有程序才能起行，就在他們仍興高采烈催促船長開船時，卻收到船隻不能駛入香港的消息，不能進入維多利亞港，他們的心情如坐過山車跌落谷底，非常難過，張智霖更說︰「內心很觸動，沒辦法過那邊，心情真的很低落。」最後他們懷住失落的心情回航返廣州。
網民質疑大灣仔冇常識
雖然在節目中並沒有解釋原因，但陳小春等人突然要進入香港水域的提議好明顯是興之所致，劇組根本沒有申請過合法入境的手續，由於他們坐的像快艇，有網民笑指他們像偷渡，非常無知，笑言節目變成偷渡真人騷，應該改名叫《大圈仔偷渡》，他們的行為與意圖非法入境無分別。