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大灣仔之夜｜陳小春張智霖廣州出海思鄉病發 要求跨境探維港被拒 網民鬧無知

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撰文：東方新地

在陳小春帶領下，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文做完內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》，再主持綜藝節目《大灣仔的夜》，之前播出的第8集講他們在廣州出海玩突然思鄉病發，要求船家載他們去遊維港，商量完興奮了幾分鐘，最後被告知他們坐的快艇不能進入香港水域，五人一場歡喜冇晒mood。節目播出後，網民批評他們的行為好無知。

撰文：東方新地 圖片：《大灣仔之夜》影片截圖

《大灣仔之夜》講陳小春、張智霖等人合力經營一間大排檔。（圖片來源：微博@《大灣仔之夜》）
《大灣仔之夜》講陳小春、張智霖等人合力經營一間大排檔。（圖片來源：微博@《大灣仔之夜》）
第8集講他們難得有假放，一齊出海relax一下。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
第8集講他們難得有假放，一齊出海relax一下。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）

陳小春 張智霖帶頭要探港

內地綜藝節目《大灣仔的夜》講陳小春，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文五人合力經營大排檔，早前第8集有得鬆一鬆，在廣州碼頭上船出海，沿途不停介紹身在何地，去到深圳附近，離港多時的五人竟突然「想家」，直言：「如果現在可以回到維多利亞港，想起都開心」，謝天華說︰「我真的很想很想回到維港走一個圈，看看香港的夜景，有一點思鄉的感覺。」陳小春與張智霖即坐言起行。

陳小春同梁漢文突然話好想返去探港。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
陳小春同梁漢文突然話好想返去探港。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
張智霖都話想返屋企。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
張智霖都話想返屋企。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
謝天華話想睇維港夜景。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
謝天華話想睇維港夜景。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）

表現過度興奮

本來五人分3隻船航行，後來張智霖提議大家上同一艘快艇，用一個半小時兜去維多利亞港再返回廣州。眾人拍手叫好非常興奮，陳小春不停拿起手機拍片，仲話︰「呢單嘢仲唔係做大做強！」梁漢文亦回應：「呢次真係威喇！」

知道有機會返港，眾人興奮莫名笑唔停。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
知道有機會返港，眾人興奮莫名笑唔停。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
陳小春竟然話：「呢次仲唔係做大做強！」（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
陳小春竟然話：「呢次仲唔係做大做強！」（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）

心情跌落谷底

眾人笑唔停，不過隻船一直冇郁停在珠江口，原來船長要確認所有程序才能起行，就在他們仍興高采烈催促船長開船時，卻收到船隻不能駛入香港的消息，不能進入維多利亞港，他們的心情如坐過山車跌落谷底，非常難過，張智霖更說︰「內心很觸動，沒辦法過那邊，心情真的很低落。」最後他們懷住失落的心情回航返廣州。

最後船長告訴他們不能駛到香港，他們即一臉茫然。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
最後船長告訴他們不能駛到香港，他們即一臉茫然。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
全船人變得鴉雀無聲。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
全船人變得鴉雀無聲。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
陳小春亦即時黑面。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
陳小春亦即時黑面。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
謝天華眼都紅晒。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）
謝天華眼都紅晒。（圖片來源：《大灣仔之夜》影片截圖）

網民質疑大灣仔冇常識

雖然在節目中並沒有解釋原因，但陳小春等人突然要進入香港水域的提議好明顯是興之所致，劇組根本沒有申請過合法入境的手續，由於他們坐的像快艇，有網民笑指他們像偷渡，非常無知，笑言節目變成偷渡真人騷，應該改名叫《大圈仔偷渡》，他們的行為與意圖非法入境無分別。

（圖片來源：Facebook討論區截圖）
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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去片！睇《大灣仔之夜》陳小春 張智霖探港失敗

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