大灣仔之夜｜陳小春張智霖廣州出海思鄉病發 要求跨境探維港被拒 網民鬧無知

在陳小春帶領下，張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文做完內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》，再主持綜藝節目《大灣仔的夜》，之前播出的第8集講他們在廣州出海玩突然思鄉病發，要求船家載他們去遊維港，商量完興奮了幾分鐘，最後被告知他們坐的快艇不能進入香港水域，五人一場歡喜冇晒mood。節目播出後，網民批評他們的行為好無知。