陳小春大仔Jasper新名獲高人指點？原來參考兩藝人 一家四口豪擲百萬改名
陳小春大仔 11歲Jasper晒流利英語
現年11歲的Jasper今年升讀中學，最近他參加了一個介紹上海的短片比賽，期間展示了他流利的英語能力。他的一段以英語介紹上海的影片在網絡上廣泛流傳。他不僅語言流暢，面對鏡頭時也顯得自信又自在，遺傳了父母的演藝細胞。
影片中，Jasper還進行了街頭訪問，許多網民讚賞他的禮貌和自信。
升中Jasper宣布改中文名 網民：有高人指點？
影片中另一個令人關注的焦點，是今年升上中一的Jasper，自我介紹的中文名字由「陳胤捷」改為「陳昊廷」，這一改變引起了網民的熱烈討論。
部分人估計Jasper的新中文名「陳昊廷」是經過高人指點的，希望將來能事事順利，又讚新名字適合Jasper，感覺更親切、更貼近生活，也較易書寫，因為原名「陳胤捷」筆劃多、較難寫。
舊名原來別具意義 一家四口都已改名？
曾有報導指出，原名「陳胤捷」是父母取其諧音「情人節」，以作紀念爸爸媽媽在情人節結婚； 也有另一說法是指名字的諧音為「陳應結」，即陳小春應采兒結婚的意思。
睇翻近年陳小春和應彩兒都有改名，原名陳小臻的他，在2020年改名為陳泰銓，而應采兒原名丁文，亦改名為陳丁冉兒，有指當年陳小春眼見羅仲謙與楊怡經著名堪輿姓名大師陳咢魁改名後有運行，便豪花百萬照跟，為一家四口都改名轉運。
Jasper讀上海頂尖國際學校 公開試表現優異
Jasper就讀的學校是「上海耀中國際學校」，為當地著名頂尖學校。上海耀中國際學校成立於1993年，植根上海長達近30年。目前在上海設有5間分校，是上海首間獲得政府批准的獨立國際學校。該校主要面向外籍2至18歲的學生，提供幼稚園、小學和中學教育，學生來自超過50個國家和地區。
上海耀中國際學校為Year 10至11學生提供國際中學會考證書課程（IGCSE），而Year 12至13的學生則修讀IB文憑課程。學校學生在過去的公開考試中表現優異，合格率高達98.5%，平均分數達到35分以上，比世界平均分高出5分（滿分45分）。
多名星二代入讀 學費至少28萬
不少星二代包括鄭希怡（Yumiko）的女兒梁浸浸，以及楊千嬅兒子Torres亦入讀這間學校。幼稚園部3歲及4歲班的一年學費接近26.2萬人民幣（約28萬港元）；而中小學全年學費更由30.1萬人民幣（約32萬港元）至34.8萬人民幣（約37.6萬港元）不等，全部分10期繳交。