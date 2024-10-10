陳小春大仔Jasper新名獲高人指點？原來參考兩藝人 一家四口豪擲百萬改名

現年57歲的陳小春與41歲的太太應采兒結婚14年，並先後在2013年和2020年誕下兩子Jasper和Hoho。大仔Jasper小時候曾與爸爸參與內地親子真人騷《爸爸去哪兒5》，深受觀眾喜愛。今年升中的他突然公布改中文名，新名更獲得不少網民讚賞。

