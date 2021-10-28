傳陳小春夫婦花百萬改名催運 山雞變身5億富豪
文：東方新地 ｜圖：[email protected]陳小春、[email protected]應采兒、[email protected]、[email protected]袁詠儀靚靚、《披荊斬棘的哥哥》節目截圖、[email protected]張智霖、[email protected]蔡少芬、[email protected]趙文卓
傳豪花百萬改名催運
54歲的陳小春近年孖老婆應采兒及兒子Jasper，北上拍真人騷而大受歡迎，成功在內地爆紅後小春吸金能力驚人，早已賺得盤滿鉢滿。不過錢冇人會嫌多，日前有報導指，有傳陳小春眼見羅仲謙與楊怡經著名堪輿姓名大師陳咢魁改名後有運行，便豪花百萬照跟，陳小春改名為陳泰銓，而老婆應采兒則改為陳丁冉兒，有指二人已辦妥身份證及法律文件等手續。改名後的小春近日因內地真人騷節目《披荊斬棘的哥哥》而再度人氣爆升，賺錢自然亦賺到手軟，單計兩夫妻已手持近2億物業，加埋投資及現金等，估計山雞已成功躍升為5億富豪。
《披荊斬棘的哥哥》「大灣區4巨頭」身家大比拼
陳小春演出身價每集180萬極具吸金力
54歲的陳小春經常說自己是「極級窮人」，「苦男人」形象在港台兩地極受歡迎，單靠唱片版稅已經賺大錢。曾經他亦是電影紅人，90年代一齣戲片酬動輒就要過百萬，電影《古惑仔之人在江湖》山雞一角無人不識。直到2017年，小春和兒子Jasper接拍內地親子節目《爸爸去哪兒5》，成功人氣急升，有傳其演出身價達到每集約180萬人民幣。
其後找陳小春演出的綜藝節目依然排長龍，可算是在內地極具吸金力的「成熟哥哥」！兒子學費也不少，國際學校每年學費便要花上20多萬，小春亦有「買磚頭」習慣，2015年用7,000萬買入大埔逸瓏灣豪宅單位，現已升值至過億元，加上擁有其他物業、現金、投資等，身家保守估計達5億，相當富貴。
張智霖送老婆的「包包」已超過2千萬
50歲的張智霖（Chilam）出名有個愛買包包的老婆袁詠儀（靚靚），計算下歷年包包收藏數量，靚靚已經收到老公保守估計總值超過2,000萬的禮物，還未計其他紀念日給她送上的珠寶首飾和大禮物「買大屋」。2017年Chilam斥資9,000萬買入了淺水灣海景豪宅，相信現今市值早已過億元，因此其身家基本上保守估計已過億。
「成熟哥哥」也會愛自己，買心頭好獎勵自己很重要。Chilam除了當好一個「愛妻號」，也買了多部超級辣跑和藝術品作投資及娛樂之用，其中就有超過10幅日本藝術家草間彌生的畫作，價值估計近億元。
張晉夫婦在北京、重慶及香港擁逾9個物業
47歲的張晉有太太蔡少芬做幕後財政大臣，婚後身家如同坐火箭般不斷上升，據悉張晉於2015年時片酬已高達400萬一齣戲，每次賺了錢就會投資「買磚頭」及股票，據報導指2016年張晉夫婦在北京、重慶及香港已擁有多達9個物業，其中包括在香港的4個豪宅單位，在2016年市值逾1.5億。
不過「成熟哥哥」都有個「愛妻」習慣，張晉和陳小春一樣，向媒體表示過其收入全數都上繳太太，物業亦無名無份，而且每月都要等太太給零用錢。
武打演員趙文卓送孩子到瑞士著名貴族學校
49歲武打演員趙文卓妻子是內地演員張丹露，二人育有兩女一子。趙文卓可算是票房保證，所拍的電影形象均深入民心，片酬一度由500萬到全盛時期的2,000萬一部，好似張晉夫婦般，一有收入就「買磚頭」，於是現在兩夫妻僅北京就擁有6棟別墅，還有10個物業，單是物業總值便有好幾億。
前兩年趙文卓夫婦更送了現年14歲女兒趙子儀到瑞士著名的羅西學院讀書，這學校學生出名非富則貴，多是皇室貴族就讀，每年學費及生活費便要過百萬。早前趙文卓在家中開Live，片中可見其家居面積大到可以跑步，還有個私人健身室！