傳陳小春夫婦花百萬改名催運 山雞變身5億富豪

陳小春近年孖老婆應采兒北上拍真人騷而人氣爆升，早已賺得盤滿缽滿。不過錢冇人會嫌多，日前有報導指陳小春豪花百萬找來姓名學大師陳咢魁，為他們一家四口改名催運。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]陳小春、[email protected]應采兒、[email protected]、[email protected]袁詠儀靚靚、《披荊斬棘的哥哥》節目截圖、[email protected]張智霖、[email protected]蔡少芬、[email protected]趙文卓