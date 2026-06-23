陳小春北京開騷爆舞台災難 連夜補救台上淚崩引熱議 應采兒網上發文狠揭「背後真相」

陳小春「BIG MAN人一個」巡迴演唱會北京站首場爆發舞台設計災難，四面台售票卻配三面台機關，巨型人偶裝置令大批觀眾全程只能望住背影，現場怒吼退票聲此起彼落。然而不足22小時內，這位「山雞哥」帶領團隊連夜拆台補救，第二場更在台上哽咽落淚。