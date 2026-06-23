陳小春北京開騷爆舞台災難 連夜補救台上淚崩引熱議 應采兒網上發文狠揭「背後真相」
巨型公仔擋足一小時觀眾花千元只睇背影
陳小春6月20日在北京舉行巡演首場，主打360度四面台設計，票價最高達1,288元人民幣。然而演出開始後，舞台中央升起的巨型陳小春人偶裝置明顯只為三面台而設，背對方向的觀眾席長達一小時完全看不到陳小春本人，有觀眾無奈表示「整場在看屁股」、「四面台真的擋住了四面八方的觀眾」，現場氣氛急轉直下，「退票」聲浪不斷爆出，場面一度相當尷尬。
陳小春半夜親自到場拆台緊急加裝螢幕
首場結束後，陳小春沒有迴避批評，當晚深夜帶領團隊趕回場館進行緊急改造。團隊拆除部分遮擋視線的裝置、降低升降台高度、增設側面大型螢幕，同時為視線受阻區域的觀眾重新安排座位。6月21日第二場演出時，陳小春在台上情緒激動落淚，哽咽向觀眾說：「不好的，我們會改，好的，我們會繼續進步。希望我改的，你們滿意。如果不滿意，我繼續改。」他更多次繞場走位，盡可能照顧到每個方向的歌迷。
應采兒幽默聲援調侃老公看評論哭超慘
妻子應采兒在社交平台發文力撐老公，透露陳小春因為看了太多觀眾反饋而情緒崩潰，她寫道：「Big Man陳小春看repo看太多，結果今天哭超慘。聽勸就對了，不然我也一直看不到你人。」短短幾句既幽默又暖心，側面印證陳小春確實有認真聆聽觀眾意見，而非敷衍了事。
四面台售票三面台設計暴露巡演籌備漏洞
事實上，陳小春距離上一輪巡演僅相隔約兩個月便啟動「BIG MAN人一個」升級版巡演，主打全新舞台概念。然而首場暴露的問題反映出團隊在舞台設計與售票方案之間存在嚴重脫節——以四面台形式出售門票，舞台機關卻只照顧三面觀眾，令花錢入場的歌迷感到被欺騙。陳小春在首場演出中曾解釋屬導演設計問題，並主動邀請觀眾提供回饋。
網民大讚鐵漢柔情不足一天改造誠意十足
第二場演出結束後，網民反應出現明顯逆轉。不少入場觀眾表示一進場已感受到與首場截然不同的體驗，紛紛留言力挺：「春哥鐵漢柔情」、「今天的改動調整都看在眼裡記在心裡！越來越好」、「不到22小時，連夜改成這樣子，今天效果好很多」。從首場被罵到第二場獲讚，陳小春用行動證明了他對歌迷的重視，而巡演後續場次能否維持改善後的水準，仍然備受關注。