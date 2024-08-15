陳小春被質疑「點解紅得起」 網民反應兩極：無樣無演技無唱功
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57歲藝人陳小春近年北上發展，深受內地觀眾的喜愛。不過近日就有網民在討論區以「陳小春當年點解會紅得起？」為題發文，狠批陳小春「無樣無演技無唱功」，引起一眾網民熱議他過去演藝成就。
陳小春被質疑「點解紅得起」
出道初期憑1996年1月在香港上映的《古惑仔》紅遍香港，之後亦推出過唔少經典K歌嘅陳小春，網民都表示唔明白為何陳小春會「紅得起」。有網民認為當年興MK仔+古惑仔，而陳小春一出道外表夠「MK」，《古惑仔》「山雞」一角又深入民心，所以令陳小春成功彈起。
網民反應兩極：啲歌係佢唱先有feel
雖然部分網民對陳小春的評價負面，但亦有網民留言力撐，指陳小春雖然冇唱功，但《取消資格》《犯賤》《失戀王》《相依為命》《神啊救救我》《我愛的人》等多首「口水歌」的確夠Hit、夠貼地，認為爆紅亦唔係冇道理：「冇唱功但佢堆歌都幾hit既」「佢同鄭伊健一樣 啲歌係佢唱先有feel 其他人唱會差緊啲」「佢堆失戀歌好難聽 但係好入耳 可能夠平民」「貼地，就係因為夠平凡啲人先有投入感」等。
台灣音樂人周杰倫、陶喆功不可沒
另外，有網民再補充背後有不少出色音樂人的高質製作，造就陳小春紅得起：「一定要多謝當年台灣BMG堆音樂人，李安修嗰班，幫佢整咗堆可愛路線冧女歌，咩求愛瞎拼摸、神呀救救我嗰d，之後再有周杰倫出道幫佢整咗首《犯賤》，隔一年就到陶喆幫佢寫《啼笑姻緣》 (國語版 算妳狠)，從此打穩當年 R&B路線嘅基礎」
陳小春做埋「大灣仔」曝光率冇下滑過
陳小春近年在內地市場更係紅上加紅，2017年，陳小春與兒子Jasper共同參與中國親子節目《爸爸去哪兒5》，當時更獲不少廣告商找他們父子檔合作。2021年，他參加綜藝《披荊斬棘的哥哥》，決賽以第一名C位出道。2021至2023年期間，參加真人騷《披荊斬棘的哥哥（第二季）》，再主持《大灣仔的夜》，曝光率仍然冇下滑過。
圖片來源：微博@陳小春、《古惑仔》截圖、《算你狠》MV截圖、IG@jaychou資料或影片來源：YouTube@JordanChanVEVO