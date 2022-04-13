陳小春謝天華主演錢國偉遺作6月有得睇 「古惑仔」從良做警察唔預鄭伊健
「古惑仔」陳小春、謝天華、林曉峰北上發展順利，憑住《大灣仔的夜》而人氣再度急升。最近再聚首一堂拍內地警匪電影《熱血燃燒》，展示兄弟熱血情，可惜仍未見「陳浩南」鄭伊健的身影。
「古惑仔」班底拍錢國偉內地警匪片遺作
日前陳小春、謝天華、林曉峰「古惑仔」班底為新戲《熱血燃燒》宣傳，電影由已故的錢國偉執導，是一部動作警匪電影，故事講述一班緝毒隊隊員，因一次失敗行動而分道揚鑣，後來緝破跨國毒梟，兄弟重聚並肩作戰，展示熱血兄弟情，已定於6月上映，可「古惑仔」班底中仍未見鄭伊健參與，唔少觀眾大嘆可惜。
鄭伊健多度推job
「古惑仔」班底陳小春、謝天華、林曉峰近年積極北上發展，拍完內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》後，再以「大灣區哥哥」之名主持《大灣仔的夜》，內地知名度大增！而有傳「古惑仔」主角陳浩南鄭伊健以疫情為由多次推job！不過後來卻低調接拍台灣導演蘇文聖的懸疑推理劇《百萬人的推理》。
網民：戲裡戲外都係最醒嗰個
雖然「大灣仔」在內地人氣高企，但唔少網民唔睇好他們的新戲，指他們靠「食老本」欠新意，反而力撐鄭伊健推內地job：「角色原全冇變過」「已經感覺票房死梗」「成班老土怪又喺到呃飯食？」「伊健清泉」「伊健真男人 同老婆享受生活」「真係高下立見」「戲裡戲外伊麵都係最醒嗰個」「伊健：唔好阻住我打elden ring」「不枉我一直只撐EKIN」。
鄭伊健推Job有理
有報道指鄭伊健未有接拍內拍「古惑仔」有份的真人騷等多項工作，是因為疫情期間，他不願長時間留在內地拍攝，與家人分隔太久，雖然因疫情不能飛到他的第二個家日本，但鄭伊健選擇在港享受家庭生活，最重要是鄭伊健有雄厚經濟支持，多年來搵落唔少，在港及日本都有投資物業，所以工作從來都是自己喜歡才去接！今次赴台灣接拍「華燈班底」導演蘇文聖的懸疑推理劇《百萬人的推理》，不少人都認為鄭伊健是搵錢買花戴，只做自己喜歡的工作。
撰文：轉載自New Monday圖片來源：《熱血燃燒》電影宣傳海報, FB＠鄭伊健, 《大灣仔的夜》影片截圖, 電影《古惑仔》截圖
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