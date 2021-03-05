陳少霞曾為前夫傾盡所有 歷財困住公屋：先明白原來搵工係咁艱難

已息影多年的陳少霞日前接受馬浚偉主持的節目《緣來自咖啡2》訪問，談到當年拍電影一炮而紅，但因從來未真正學戲，令她對演戲好迷惘，更曾因而壓力太大患上情緒問題，訪問中她又講到當年曾為第一任丈夫傾盡所有，失婚後貧病交加，又要照顧兩個小朋友，她直言：「跌落嚟之後，先明白原來搵工係咁艱難！」

文：東方新地｜圖：節目圖片、影片截圖、新傳媒圖片庫、陳少霞微博、王君馨IG圖片