陳少霞曾為前夫傾盡所有 歷財困住公屋：先明白原來搵工係咁艱難
文：東方新地｜圖：節目圖片、影片截圖、新傳媒圖片庫、陳少霞微博、王君馨IG圖片
陳少霞：以前咩都有人幫我安排好晒
陳少霞自16歲入行，當時因參演了兩套電影後一炮而紅，簽入劉德華旗下《天幕》製作公司，但陳少霞直言從來無修讀過演藝課程，因此對演戲一竅不通，她說：「因為我拍嘅第一套戲《哥哥的情人》入面，係有好多演藝學院嘅學生、老師同我一齊拍，包括陳錦鴻、吳倩蓮等等，所以大家就以為我都係讀演藝出身。」
陳少霞指以往曾因不懂演戲，內心感到好恐懼，甚至引發出一些情緒問題，經常收埋自己，令人覺得她很高傲。直到之後轉戰電視圈，憑藉《笑傲江湖》、《鹿鼎記》、《烈火雄心》、《狀王宋世傑》等劇成為無綫一線花旦，她笑指當時在無綫日夜拍劇，全部事情都要自己親力親為，將自己操到銅皮鐵骨，情緒病亦因此離她遠去。
2000年，陳少霞閃嫁澳籍華裔富商而息影，並先後誕下兩女，但到2006年丈夫生意失敗破產，陳少霞曾傾盡所有儲蓄支持丈夫，但兩人終在2008年離婚收場。陳少霞直言這段婚姻是她人生最大的挫折：「離婚後，我由經濟狀況頗好變成一個咩都無晒嘅嘢人，仲要自己照顧兩個小朋友，嗰個階段我係唔知自己點解會搞成咁，感覺好茫然。嗰段日子係唔易跨過，但好在自己性格樂觀、易滿足。」
離婚後，陳少霞為獨力照顧兩個女兒曾復出拍劇，期間她卻不幸患上甲狀腺疾病，大女亦患有糖尿病，到2012年，陳少霞前夫更因病離世。之後陳少霞曾因經濟拮据而搬入天水圍公屋居住，又曾為養家嘗試做地產經紀，可惜不成功，後來轉行賣珠寶，反而學到過不少相關知識，她說：「拍劇帶比我嘅名利係好多，但做藝人係辛苦。跌落嚟之後我要照顧小朋友，先明白原來搵工係咁艱難，因為以前咩都有人幫我安排好晒。」
細女現時20個月大
陳少霞在2016年嫁給比她大19歲的富商李文輝，並在2019年誕下細女。由於李文輝有「法拉利之父」之稱，身家估計達8億港元，因此陳少霞曾被傳媒封為「8億貴婦」。講到對未來的計劃，陳少霞表示現時細女只得20個月大，加上她的體力和心力有限，所以未來她會專注照顧女兒，此外她也希望可以讀神學，以傳播更多福音，及修讀中醫課程。