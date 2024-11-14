新晉TVB新聞小花陳尚萱報颱風桃芝惹關注 網民冧爆起新朵大讚可愛似韓妹
桃芝襲港 陳尚萱：有少少狼狽
今早7點半陳尚萱到紅磡碼頭報道颱風桃芝的消息，畫面中可見她一邊被風吹到眼都擘唔大，一邊仍keep住甜美笑容作報道說：「喺紅磡碼頭呢邊啱啱風勢突然強咗唔少，再加上有少少雨撇埋嚟，其實現場都有少少狼狽，但係都有唔少嚟晨運、跑步嘅人士，都如常出嚟繼續去做運動。」
網民大讚可愛似韓妹 被起新朵「四萬萱」
網民紛紛叮囑陳尚萱在8號颱風期間外出採訪要小心：「就算風雨不大都要安全為上」、「有無吹走佢」、「老婆仔小心呀」等，又大讚她表現十分可愛：「見牙唔見眼」、「呢D咪叫初戀」、「青春活潑」、「好cute」、「阿囡前途無限」、「有啲似韓妹」等，更封她做「四萬萱」！
陳尚萱 風雨下展甜美笑容
睇翻今年9月颱風摩羯襲港，有網民曾以「TVB 今晚派個妹妹仔 出去被摩羯蹂躪」為題在討論區發帖，引起網友熱議，原來陳尚萱在紅磡碼頭作報道時，一開始還能保持專業的笑容作報道，被網民封為「四萬萱」。但隨著風雨加劇，她的頭髮被吹得極為凌亂，臉上滿是雨水，在極惡劣環境下，被直播足7秒狼狽樣。
被狂風嚇到大叫
在這7秒間，陳尚萱先是望住電話，企圖抬頭開聲報道，卻被狂風吹到睜不開眼，差點企不穩，但仍保持著甜美的笑容，突然一陣狂風襲來，嚇到陳尚萱忍不住大叫了一聲，幸而之後風勢稍為減弱，她才能繼續報道，並表示被雨水打臉，令她感到痛楚。
網民勁讚：可愛程度拍得住羅毓儀
網民紛紛認同她被風吹雨打十分「陰功豬」、「打工人都不容易」，並留言大讚她專業又可愛：「睇電視時都覺得好可愛」、「好專業」、「呢個女仔可愛程度拍得住羅毓儀」、「好甜美」、「可造之材」、「超可愛，中英文都係佢做，叻叻」等。
明珠台新聞直播「放送事故」陳尚萱驚呼「吓？到我呀」
在中秋節那天，女記者陳尚萱負責直播維園的情況。當轉到她為明珠台報道時，主播Timothy Li介紹她時，鏡頭捕捉到她正在看手機，似乎沒意識到直播已經開始。現場工作人員的提醒讓她驚覺「喂！講啦！講啦！」她用廣東話驚訝地說：「咩呀…吓？到我呀？」連主播Timothy Li也用廣東話催促：「Celine講。Celine講。開始呀」，這種情況在以英語為主的明珠台十分罕見。不過，陳尚萱很快「轉channel」，以英文繼續報導。
陳尚萱中秋當晚做咗接近十次維園Live，由無雨，做到有雨，再到無雨，普通話英文同廣東話都係佢負責報道，可謂非常賣力！
網民反應兩極：佢好cute，識執生
影片播出後，網民反應兩極，有人大讚「佢好cute，識執生」，不過亦有少部份人批評掛住睇手機：「D 英文好好聽」「佢似睇緊稿，問題似係出於現場冇人及時叫開波，佢即刻轉專業樣都好專業」「唔cue人就開機係camera man 同panel 既問題」「其實celine 又幾鎮定，系roll機條友好有問題」亦有人欣賞「秒速變臉變聲 好pro」「真心佢嘅處理手法同應變能力值得一讚」。
有片重溫！
2024中秋夜 陳尚萱長駐維園雙語直播大受歡迎
不同電視台都派員走訪各區，早前採訪颱風摩羯「食風食到傻笑」而上位的TVB派出新晉女記者陳尚萱（Celine），在最熱中秋的晚上被安排長駐維園花燈會現場直擊市民遊玩實況，由六點半新聞開始天未黑已經見到她在翡翠及明珠台新聞時段做直播，一貫童顏加笑意盈盈的狀態，不少觀眾留下正面印象。
陳尚萱遇黃雨臨危不亂 灰色外套上身帶笑直播不掃興
到後來遇上黃色暴雨，陳尚萱就在白色短袖Tee外加上灰色防風外套就繼續進行直播，暴雨之下外套防水能力似乎有限，但記者仍然保持笑容描述市民賞月期間走避的情況，表情管理做到100分！
陳尚萱名校畢業係資優生
原來陳尚萱年約22歲，去年還是TVB的實習記者，到今年正式成為TVB新聞部一員。她曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生。加入TVB新聞部後，由於英語流利，她被安排進行中英雙語報道。加上她親切可愛的笑容，吸引了不少網民的關注。