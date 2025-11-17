「新聞小花」陳尚萱起底！全運會採訪被偷拍 網民激讚兩大舉動揭真實一面
全運會現場直擊陳尚萱敬業身影
有網民在全運會七人欖球賽事現場，意外捕獲陳尚萱的工作實況。照片顯示她在採訪區域內笑容可掬，即使需要長時間站立工作也毫無怨言。該名網民在社交平台Threads分享照片，並寫道：「尋晚入場睇全運七欖，見到佢企足成晚，又不停練習，好勤力！」從照片可見，陳尚萱全程保持專業態度，認真準備每一次採訪內容。
網民大讚陳尚萱兩大加分舉動
網民對陳尚萱的工作表現讚不絕口，特別欣賞她的兩個特質。首先是她的真誠笑容，有網民留言表示：「平時見佢報新聞都有保持微笑，感覺幾敬業。」其次是她不斷練習的專業精神，現場目擊者指出她會反覆練習採訪內容，確保每次直播都能達到最佳效果。另有網民稱讚：「我都係全運會見到佢，真人幾靚。」更有人形容她「傻更更嗰個，佢英文好勁下」，認為她的可愛形象和專業能力並存。
觀眾力撐陳尚萱前途無可限量
網民對陳尚萱的進步有目共睹，紛紛在留言區表達支持。有人寫道：「幾鍾意佢果種好自然又好真誠嘅採訪，相比一年前好多蝦碌事件，佢做直播又真係穩定又進步好多，努力嘅成果！」另有網民認為她「前途無可限量」，希望她能盡早坐上主播枱。更有網民將她與內地女星趙露思作比較，認為兩人外貌相似。從網民的正面回應可見，陳尚萱憑藉真誠的工作態度和不斷進步的專業表現，已成功在觀眾心中建立良好形象。
陳尚萱颱風採訪成名作回顧
陳尚萱真正為人熟悉，要數到今年7月颱風韋帕襲港期間的戶外採訪表現。當時十號風球下，她被派往紅磡碼頭進行現場報道，一人肩負無綫新聞台及明珠台的雙語報道重任。採訪期間她被強風吹得搖來搖去，需要竭力按實頭盔，全程睜不開眼，更因風聲太大要對著咪高峰大聲叫喊。期間更有疑似木板的大型雜物吹到她身後，場面驚險但她仍堅持完成報道，被網民大讚是「MVP」級表現。
桃芝襲港 陳尚萱：有少少狼狽
2024年颱風桃芝襲港陳尚萱到紅磡碼頭報道消息，畫面中可見她一邊被風吹到眼都擘唔大，一邊仍帶著笑容作報道說：「喺紅磡碼頭呢邊啱啱風勢突然強咗唔少，再加上有少少雨撇埋嚟，其實現場都有少少狼狽，但係都有唔少嚟晨運、跑步嘅人士，都如常出嚟繼續去做運動。」
網民大讚可愛似韓妹 被起新朵「四萬萱」
網民紛紛叮囑陳尚萱在8號颱風期間外出採訪要小心：「就算風雨不大都要安全為上」、「有無吹走佢」、「老婆仔小心呀」等，又大讚她表現十分可愛：「見牙唔見眼」、「呢D咪叫初戀」、「青春活潑」、「好cute」、「阿囡前途無限」、「有啲似韓妹」等，更封她做「四萬萱」！
陳尚萱 風雨下展甜美笑容
睇翻2024年9月颱風摩羯襲港，有網民曾以「TVB 今晚派個妹妹仔 出去被摩羯蹂躪」為題在討論區發帖，引起網友熱議，原來陳尚萱在紅磡碼頭作報道時，一開始還能保持專業的笑容作報道，被網民封為「四萬萱」。但隨著風雨加劇，她的頭髮被吹得極為凌亂，臉上滿是雨水，在極惡劣環境下，被直播足7秒狼狽樣。
被狂風嚇到大叫
在這7秒間，陳尚萱先是望住電話，企圖抬頭開聲報道，卻被狂風吹到睜不開眼，差點企不穩，但仍保持著甜美的笑容，突然一陣狂風襲來，嚇到陳尚萱忍不住大叫了一聲，幸而之後風勢稍為減弱，她才能繼續報道，並表示被雨水打臉，令她感到痛楚。
網民勁讚：可愛程度拍得住羅毓儀
網民紛紛認同她被風吹雨打十分「陰功豬」、「打工人都不容易」，並留言大讚她專業又可愛：「睇電視時都覺得好可愛」、「好專業」、「呢個女仔可愛程度拍得住羅毓儀」、「好甜美」、「可造之材」、「超可愛，中英文都係佢做，叻叻」等。
明珠台新聞直播「放送事故」陳尚萱驚呼「吓？到我呀」
在中秋節那天，女記者陳尚萱負責直播維園的情況。當轉到她為明珠台報道時，主播Timothy Li介紹她時，鏡頭捕捉到她正在看手機，似乎沒意識到直播已經開始。現場工作人員的提醒讓她驚覺「喂！講啦！講啦！」她用廣東話驚訝地說：「咩呀…吓？到我呀？」連主播Timothy Li也用廣東話催促：「Celine講。Celine講。開始呀」，這種情況在以英語為主的明珠台十分罕見。不過，陳尚萱很快「轉channel」，以英文繼續報導。
陳尚萱中秋當晚做咗接近十次維園Live，由無雨，做到有雨，再到無雨，普通話英文同廣東話都係佢負責報道，可謂非常賣力！
網民反應兩極：佢好cute，識執生
影片播出後，網民反應兩極，有人大讚「佢好cute，識執生」，不過亦有少部份人批評掛住睇手機：「D 英文好好聽」「佢似睇緊稿，問題似係出於現場冇人及時叫開波，佢即刻轉專業樣都好專業」「唔cue人就開機係camera man 同panel 既問題」「其實celine 又幾鎮定，系roll機條友好有問題」亦有人欣賞「秒速變臉變聲 好pro」「真心佢嘅處理手法同應變能力值得一讚」。
有片重溫！
2024中秋夜 陳尚萱長駐維園雙語直播大受歡迎
不同電視台都派員走訪各區，早前採訪颱風摩羯「食風食到傻笑」而上位的TVB派出新晉女記者陳尚萱（Celine），在最熱中秋的晚上被安排長駐維園花燈會現場直擊市民遊玩實況，由六點半新聞開始天未黑已經見到她在翡翠及明珠台新聞時段做直播，一貫童顏加笑意盈盈的狀態，不少觀眾留下正面印象。
陳尚萱遇黃雨臨危不亂 灰色外套上身帶笑直播不掃興
到後來遇上黃色暴雨，陳尚萱就在白色短袖Tee外加上灰色防風外套就繼續進行直播，暴雨之下外套防水能力似乎有限，但記者仍然保持笑容描述市民賞月期間走避的情況，表情管理做到100分！
陳尚萱名校畢業係資優生
原來陳尚萱年約23歲，去年正式成為TVB新聞部一員。她曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生。加入TVB新聞部後，由於英語流利，她被安排進行中英雙語報道。加上她親切可愛的笑容，吸引了不少網民的關注。