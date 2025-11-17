「新聞小花」陳尚萱起底！全運會採訪被偷拍 網民激讚兩大舉動揭真實一面

無綫新聞主播陳尚萱日前現身全運會七人欖球採訪現場，見證香港男子隊奪金歷史時刻，卻意外被網民拍下工作實況。照片中她笑容燦爛，專業態度令人印象深刻，更有網民大讚她「企足成晚又不停練習」的敬業精神。這位入行僅一年多的新聞小花，憑藉真誠自然的採訪風格和穩定表現，已成功俘獲大批觀眾芳心。