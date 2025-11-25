【全民造星6】陳展駿(Andy) 詳細懶人包！44強名單解構93號參賽者背景身高MBTI
陳展駿個人資料
基本資料
陳展駿（Andy Chan）於2007年1月12日出生，參賽時年僅18歲，是一名中六學生。在學業與追夢之間，他選擇了勇敢地踏上《全民造星》這個大舞台，展現自己對音樂的熱誠。作為一名學生參賽者，他需要在繁重的學業壓力下，兼顧高強度的歌舞訓練和比賽錄製，這份毅力和決心實在令人佩服。他年輕的臉龐下，藏著一顆對演藝事業充滿渴望的成熟心靈，希望透過比賽磨練自己，為未來的星途打下堅實基礎。
身高體重
陳展駿擁有183cm的傲人身高，體重為72kg，身形高挑健碩，比例勻稱。如此優越的外在條件，讓他在眾多參賽者中顯得格外突出，無論是舞台表演還是硬照拍攝，都具備了成為偶像的先天優勢。他的身高不僅讓他在舞台上氣場十足，更讓他輕鬆駕馭各種舞台服裝，展現出模特兒般的風範。這也難怪他其中一項興趣是擔任模特兒，其外型條件無疑是他演藝路上的重要資產。
星座和MBTI
陳展駿是摩羯座，這個星座的人通常被認為是目標導向、堅毅而自律。從他一度被淘汰卻能成功從復活區殺出重圍的經歷來看，他確實展現了摩羯座不輕言放棄、默默耕耘的特質。而在MBTI十六型人格測試中，陳展駿屬於ENFJ，即「主人公」類型。ENFJ的人天生富有魅力和領導才能，他們熱情、外向，並且善於鼓舞和感染身邊的人。這種人格特質非常適合演藝工作，既能在舞台上散發光芒吸引觀眾，也能在團隊合作中成為凝聚人心的核心。摩羯座的沉穩與ENFJ的熱情，在他身上形成了獨特的化學作用，讓他既有追求目標的耐力，也有感染大眾的魅力。
《全民造星VI》參賽經歷
參賽編號和分組
陳展駿的參賽編號為93號。在比賽初期，他被分派到B5組，而在成功晉級44強後，根據賽制安排，他加入了由導師Gin Lee（李幸倪）帶領的隊伍。能夠加入實力唱將Gin Lee的一組，對於以唱歌為強項的陳展駿來說，無疑是一個絕佳的機會，相信在Gin Lee的專業指導下，他的歌唱技巧和舞台表現力將會得到進一步的提升。
復活區生還
陳展駿的《造星》之路並非一帆風順。在60強賽事中，他不幸被淘汰，跌入復活區。這對任何一位參賽者來說都是一個沉重的打擊。然而，他並沒有因此氣餒，反而抓住了最後的機會，在復活區的激烈競爭中脫穎而出，成為「復活區生還者」之一，成功重返60強並一路殺入44強。這段經歷不僅考驗了他的實力，更磨練了他的心態，讓他變得更加堅強和珍惜舞台。能夠從淘汰邊緣逆襲歸來，足以證明他擁有強大的心理素質和不容忽視的觀眾支持度。
花姐評價
在節目中，監製花姐（黃慧君）對陳展駿的一句評價讓他聲名大噪——「花姐話佢似姜濤」。作為ViuTV的王牌監製，花姐的評價向來備受關注。被指與第一屆《全民造星》冠軍、本地頂流偶像姜濤有幾分相似，對陳展駿而言是一把雙刃劍。一方面，這個標籤為他帶來了極高的關注度和話題性，讓觀眾迅速記住了他；但另一方面，這也意味著他將要承受外界無可避免的比較和更高的期望。如何將這份「相似」轉化為自己的獨特魅力，擺脫師兄的光環，將是陳展駿在未來賽程中需要面對的重要課題。
陳展駿的才藝和特長
唱歌實力
唱歌是陳展駿最自信、最強大的武器。在他的自我介紹中，他形容自己是「情歌王子」，可見他對演繹抒情歌曲有著十足的把握。他的聲線溫柔而富有感情，能夠細膩地處理歌曲中的情感起伏，讓聽眾輕易投入到他的音樂世界中。在競爭激烈的《造星》舞台上，擁有出色的歌唱實力是立足的根本，而陳展駿正正具備了這項核心優勢。
高音技巧
除了情感表達，陳展駿還擁有一項令人驚艷的「特別技能」——高音。他形容自己的高音是「隨便上」，這份自信源於他對自己聲音的了解和掌控力。一個穩定而具爆發力的高音，往往能成為表演的記憶點和高潮部分，為整個演出畫龍點睛。這項技巧讓他在演繹不同曲風的歌曲時更具彈性，也讓觀眾對他的舞台表現充滿期待。
其他才藝
除了唱歌，陳展駿也是一位多才多藝的年輕人。他的興趣廣泛，包括彈琴、做Gym、Busking（街頭表演）、烹飪、攝影以及擔任模特兒。懂得彈琴讓他對音樂有更深入的理解，有助於他未來的音樂創作；而Busking的經驗則鍛鍊了他的膽量和現場應變能力。這些才藝不僅豐富了他的個人生活，也為他未來的演藝事業發展提供了更多的可能性，展現出他作為全方位藝人的潛力。
個人興趣和愛好
日常活動
從陳展駿的日常愛好可以看出，他是一個動靜皆宜、熱愛生活的人。他會去健身房（做Gym）鍛鍊體魄，以維持最佳的身體狀態；也會透過Busking和彈琴唱歌來分享音樂、磨練技藝。此外，他還喜歡烹飪和攝影，這些興趣培養了他的耐心和對美的觸覺。這些多元化的活動，共同塑造了一個立體而充滿活力的陳展駿。
音樂偏好
在音樂口味方面，陳展駿最喜愛的歌曲是薛之謙的《如果可以》。這首歌以其深情的旋律和充滿故事性的歌詞而聞名，也反映出陳展駿在音樂上偏好抒情和情感豐富的作品。而他最喜愛的歌手同樣是薛之謙，這位華語樂壇的唱作才子以其獨特的「薛氏情歌」風格著稱，相信對陳展駿的歌唱風格也產生了深遠的影響。
偶像和夢想合作對象
當被問及希望與哪些藝人同台演出時，陳展駿開出了一張星光熠熠的名單，包括張天賦（MC）、張敬軒、周杰倫、林俊傑以及樂隊Dear Jane。這份名單橫跨了香港和台灣樂壇，從新生代人氣歌手到殿堂級天王，再到搖滾樂隊，顯示出他開闊的音樂視野和遠大的目標。這些偶像都是華語樂壇的頂尖人物，以他們為目標，也激勵著陳展駿在音樂道路上不斷進步。
參賽目標和期望
預期成績
對於自己在《全民造星VI》的名次，陳展駿的預期是晉級15強。這個目標既體現了他的自信，也保持了一份謙虛和務實。在強手如林的比賽中，能夠躋身15強已是對實力的極大肯定。這個目標設定也表明，他更看重的是比賽過程中的學習和成長，而非僅僅是最終的冠軍頭銜。
參賽動機
陳展駿參加《全民造星VI》的主要目標是「學習更多做藝人的知識和認識同路人」。他清楚地知道，比賽不僅僅是才藝的比拼，更是一個學習平台。他希望透過這個機會，向專業的導師和幕後團隊學習，了解演藝行業的運作，並與一群志同道合的參賽者交流切磋，共同成長。這種以學習為本的心態，將有助於他走得更遠。
個人座右銘
他的座右銘是「找到最真實的自己，堅持就可以發光發熱」。這句話充滿了正能量，也完美地詮釋了他的參賽心路歷程。尤其是在經歷淘汰後，他正是憑藉著對自己的信念和堅持，才得以重新發光發熱，在舞台上證明自己。這句座右銘不僅是他的自我激勵，也為所有追夢者帶來了鼓舞。
社交媒體和粉絲互動
Instagram帳號
想緊貼陳展駿的最新動態，可以追蹤他的個人Instagram帳號 @chun._dy12。他經常在IG上分享自己的生活照、比賽花絮和翻唱作品，是粉絲了解他舞台以外一面的主要渠道。隨著比賽的進行，他的粉絲數量也在穩定增長。
其他社交平台
除了Instagram，陳展駿亦有開設Threads帳號，同樣是 @chun._dy12。粉絲們可以在不同的社交平台上與他互動，為他加油打氣。
粉絲支持和關注度
自從被花姐點評「似姜濤」以及成功從復活區回歸後，陳展駿的關注度直線上升。不少觀眾被他的故事和才華所吸引，逐漸形成了一批忠實的支持者。粉絲們的留言和鼓勵，是他繼續前行的重要動力。如何維繫並擴大粉絲群，將是他作為未來藝人的重要一環。
未來發展和潛力
演藝事業展望
綜合來看，陳展駿具備了成為新一代偶像的優厚條件。他擁有出色的外型、紮實的唱功，特別是亮眼的高音技巧，使他具備成為實力派vocal的潛力。未來無論是作為個人歌手出道，還是成為男團的主唱擔當，都有很大的發展空間。加上他多才多藝，未來或可涉足影視、綜藝等多個領域。
個人特色和優勢
陳展駿最大的優勢在於其綜合實力。他不是單純的「花瓶」，而是有著過硬歌唱實力的表演者。183cm的身高、俊朗的外貌是他的入場券，而「情歌王子」的深情聲線和穩定的高音則是讓他站穩陣腳的實力證明。此外，從復活區歸來的經歷，為他增添了「逆境強者」的勵志故事線，這種堅韌不拔的性格特質，往往更能贏得觀眾的欣賞和共鳴。
粉絲期待和支持
粉絲們對陳展駿的未來充滿期待。大家期望他能在接下來的比賽中，帶來更多元化、更具突破性的舞台表演，不僅僅局限於情歌，可以嘗試更多不同的曲風，展現他更多的可能性。更重要的是，粉絲們希望他能擺脫「小姜濤」的標籤，用實力走出屬於自己的路，成為獨一無二的陳展駿。相信在粉絲的支持下，這位年輕的追夢者定能在《全民造星》的舞台上，乃至未來的演藝圈中，繼續發光發熱。