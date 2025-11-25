【全民造星6】陳展駿(Andy) 詳細懶人包！44強名單解構93號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》93號參賽者陳展駿（Andy）晉級44強賽事，這位年僅18歲的年輕唱將，憑藉其出色的高音技巧和酷似師兄姜濤的俊朗外型，從比賽初期就成功吸引了廣大觀眾和導師們的目光。雖然曾經一度跌入復活區，但陳展駿憑著不屈的鬥志和穩定的實力成功「復活」，重返舞台。他的參賽旅程充滿戲劇性，從被寄予厚望到面臨淘汰，再到絕地反擊，每一步都牽動著粉絲的心。本文將為你深入剖析這位被譽為「情歌王子」的新星，整合其個人資料、參賽經歷、才藝特長及未來潛力，讓你全面了解這位潛力無限的明日之星。