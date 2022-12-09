陳展鵬晒甜蜜夫妻合照疑成功追二胎 老婆單文柔爆料回應
陳展鵬榮升第二任爸爸？
陳展鵬與單文柔結婚近5年，囡囡Quinta(小豬比)已經3歲，一家三口不時在網上大晒幸福家庭照，今日陳展鵬則上載與單文柔的合照，並留言︰「甜蜜，是來自兩個人的心連心。我們攜手走的每段路，都有著美麗的足印，期待……」照片中陳展鵬從後攬住單文柔，一齊用手掩住單文柔個肚，似足影產前寫真的甫士，令不少網民猜測他們造人成功，留言清一色都是祝賀說話，「似有2胎了」、「有二胎了？恭喜」、「可能未夠三個月怕預氣」等，就連阿Bob(林盛斌）亦留言表示期待「打個茄輪，然後整多個先啦！」
陳展鵬單文柔口徑一致
陳展鵬一張照片令大家都以為陳家再添一員，不過陳氏夫婦就口徑一致回應，陳展鵬回應傳媒時表示「期待」是指即將會有夫妻檔的合作，而單文柔亦否認懷有第二胎，還表示是另一件的開心事，因為首次與老公以全新合作形式示人，自己都十分期待，不過由於細節未能公佈，當時機成熟時便會與大家分享。
陳展鵬想追多個陪女玩
2016年參選港姐入行的單文柔，自從在2018年結婚後就減產，樂於相夫教女，早前陳展鵬受訪時直言想追多個B陪女兒玩，讓小豬比學會如何照顧別人，不過就抱住隨緣心態，他更坦言做了爸爸後整個人都大轉變，凡事不再執著，看事物的寬容度也大了，以前覺得只要努力做好一件事，就會有好成績，但現在知道除了看運氣，還要靠自己好好把握。
《超能使者》監製新作 繼續飛走陳展鵬
近日有消息指《超能使者》監製文偉鴻將於下月（1月）開拍一部名為《奪命提示》的新劇，類型為時裝警匪劇，主演的藝人有陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、張振朗、丁子朗、郭柏妍、林子善、張國強，可見文偉鴻仍會在新劇採用他的一班愛將，但相較於近日播出的《超能使者》，今次新劇主角陣容除了已離巢的唐詩詠和王君馨外，還少了憑《城寨英雄》升呢視帝的陳展鵬。
陳展鵬傳扭計失《隱形戰隊》主角
其實預定在明年播出的劇集《隱形戰隊》中，陳展鵬的主角地位也已被馬國明取代，只剩下少許客串的戲份。今年一連有《鐵拳英雄》、《童時愛上你》、回歸系列《母親的乒乓球》、《黯夜守護者》、《超能使者》五部劇集都有陳展鵬演出，不過早前有傳因陳展鵬扭計要求加人工，令他在《隱形戰隊》的戲份大幅刪減，由主演「降呢」變客串，男一地位被馬國明「執二攤」頂上。
視帝降呢做陪襯陳展鵬被迫就範
當時有傳因為《逆天奇案》收視口碑俱佳，讓陳展鵬與無綫傾洽續約時獅子開大口，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝黎耀祥睇齊，引來無綫不滿，而作出連串大懲罰，包括在《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》中，都將他由男一「降呢」做陪襯，令要養家活兒的煎Pang唔敢再扭計加人工，被迫就範。不過煎Pang回應時就否認曾獅子開大口，仲話唔介意做陪襯，指觀眾覺得好睇舒服便冇問題。
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陳展鵬曾於TVB清談節目《人夫放假約出去滾》擔任嘉賓，接受Bob林盛斌的訪問。一開始，他大談年輕時做過的頑皮事，他大爆自己喜歡蒲酒吧，因為年少時沒有錢，所以拿著港幣50、60元的酒，與兄弟們「昅女」：「我係頑皮嘅，咁我又唔會犯法嘢，出去蒲一定會，讀書點會唔去睇女仔，去下Clubing，中環大部份都去晒。唔會飲晒，啲冰會融㗎嘛，一杯嘢玩成晚，專企埋啲俗稱『狗公位』…即係廁所門口咪好多人行出行入嘅，我哋企喺嗰度昅女囉。（有無著落？）梗係無啦！」
曾是港隊乒乓波球手 轉做演員初入行時凌晨4點起身：捱唔到
陳展鵬坦言小時候不是想做演員，小時候是一名港隊乒乓波球手。小時候，他是乒乓波港隊成員，星期一至五需要上全日制的課堂，起碼有三至四日練波，沒有時間去看電視、電影。讀完書後，他發現這條路認為不太適合自己，就跟同學們貪玩而報名不同課堂、訓練班：「我最記得有一次演藝學院都收咗我，但我又唔知道要畀錢，同時我哋又報咗工業學院，又教小朋友打乒乓波，TVB藝員訓練班又收，都幾好。」
陳展鵬選擇入讀訓練班後，他認為是開心好玩，但是過得相當不如意：「我諗每一個人入呢行都會有不如意，但就係好精彩同開心。做咗兩三年都覺幾辛苦，辛苦係捱唔到，無時間休息，我以前做運動員係11點瞓，但嚟到TVB凌晨4點起身，放工又天光先放。嗰時拍戲唔興有凳，係啲大哥大姐先有得坐，我哋就企，有時十粒鐘。個段時間係要捱囉，生活節奏同體能搞唔掂。」經過了這一年的辛苦階段，他的演藝事業開始順利，由$3000幾月薪加到$6000，再加上另外接Show，接到變成「爆Show」。
人生交叉點 錯過了5年時間
機緣巧合下，陳展鵬得恩人之一蘇德華介紹加入唱片公司寶麗金，成為歌手，他將此事知會TVB，TVB表示要跟他簽經理人合約。他解釋經理人合約即是「親生仔」，每個藝人簽完都會被力捧，然後爆紅，所以他答應簽合約。本來他以為自己好好彩，打算同一時間發現唱歌與演藝事業，怎料唱片公司表示當初想簽他，是因為看中他沒有經理人合約在手。
那時候陳展鵬只有18-19歲，人生閱歷欠奉，最後選擇了投身歌唱事業，結果被電視台全面停止工作。後來他投放所有儲蓄去學唱歌、學樂器，卻遇上公司結業。其後，他轉投電影圈，做過掛名電影男主角，又碰上市道低迷，他說：「其實都好失望，喺TVB都做咗一段時間，本身想雙線發展，但就只能夠二選一，然後入咗去寶麗金唔夠兩年執笠。夢碎咗唔緊要，但無錢，唔知之後點行，又唔想無嘢入返TVB，唔想咁樣，然後好彩識咗出面電影公司人去拍電影，但又唔夠一年又無。」
低谷時曾為生計做地盤 以為被人嘲諷
為了生計，陳展鵬曾當乒乓球教練，更去過到地盤打工：「個段時間一高一低，五至六年係輸畀自己，做乜輸乜，個環境又差喎！我性格比較內斂，個樣又寸寸貢，唔會去主動搵人畀機會，後來愈來愈唔掂，焗住去敲門，臨時演員都去做吓，嗰時仲開始沉淪，去蒲吧唔知自己做乜……純粹去昅女，又無錢，好頹廢。嗰段時間又返地盤，日日都有糧出，又唔使睇人面色，都有$300一日，唔使睇人面色，做完嘢就走。」他大爆曾經被途人認出，只是一句問侯，他都會覺得別人在攻擊和諷刺他，直認心態充滿負能量，認為他們都是敵人，內心非常掙扎。
感激女恩人幫手爬出低谷
後來陳展鵬去亞視重頭做起，由亞視再返TVB，人工由4萬減至1萬，交租都要$8,000，本打算食老本三年再無起色就轉行，幸得「黑妹」李麗霞助他登台賺外快。他更坦言視她為恩人，解決金錢上的困難：「第一次Show人哋畀幾多錢佢，佢畀番個筆錢我，$12000同我份糧差唔多。」十分有義氣的黑妹姐$1也沒有抽取，認為可以幫忙的都會去做，令他非常感動，因為每個月的最尾一星期都是處於糧尾的階段。而黑妹姐往後都找陳展鵬跟他合作，亦將自己的朋友圈都介紹給他。
陳展鵬在成名之後，回想起人生的高低起伏，深明人是需要互相幫忙和照應的，所以他都會好好的對待恩人，令林盛斌認為他是個重情重義的人。
於香港小姐競選中 一見鍾情
事業一帆風順，奪得視帝，演出的角色就廣為人知，紅遍香港、馬來西亞、內地等，人生的下個階段就是結婚、生小孩。他在《2016年香港小姐競選》擔任評判之一，於決賽中邂逅太太單文柔，笑言擔任司儀的林盛斌是月老。林盛斌問他於「最上鏡小姐」的環節中，給了一個非常高的分數予單文柔，是否算是一見鍾情，符合心中理想對象的條件。陳展鵬就回應那刻覺得單文柔在台上欠缺自信，令他萌生要保護對方的念頭。
兩人之後都因為公司關係而常常碰面，直至單文柔選港姐後一年多，陳展鵬在instagram互發照片，才向對方「抄牌」！提到他對單文柔的感覺：「好純、好乖、好簡單、諗嘢完全唔複雜」，又明言單文柔讓他回到初戀的感覺，跟她一起可以回到自己很簡單的狀態，而且給予自己很大的信心：「當年佢都無依家咁靚……結婚因為神推鬼㧬」。他亦講到在娛樂圈結識女生都要非常小心，偷拍或截照去弄什麼的話都沒有人知道。
危機令感情升溫
陳展鵬坦言自己在大概36-37歲已經準備好結婚，本來 未有計劃那麼快就結婚生子，只是在環境下逼使他們加速進度，媒體揭發戀情，而令二人更相信對方。原來當年陳展鵬須到內地拍攝TVB劇集《天命》，掉下單文柔一個在港，獨自面對狗仔隊。那時，單文柔遭到誣蔑成第三者，陳展鵬就建議她一星期內不要外出，希望單文柔給予時間讓他好好處理，免得被報紙寫。單文柔很聽話，沒有外出。這件事令他們在危機中加強了對方的信任，而陳展鵬表示一段感情中信任就非常重要，會盡自己的能力去保護單文柔。
求婚兩次才成功 令單文柔不能拒絕
在交往大約兩年的時間，陳展鵬向單文柔求婚被拒絕，原因是單文柔認為是假的、來得太快、不相信，更笑言陳展鵬是演技很好，大爆她不喜歡靚仔。溝通完之後，陳展鵬就發現原來單文柔需要的是最簡單的東西：「細個嘅時候無乜錢，追女仔有時會有手工勞作、盒、會錄歌入卡式帶，每一首歌有鋪排，從識你開始慢慢鋪排，但啲女仔唔太enjoy。」
在求婚失敗半年後，陳展鵬再接再厲摺了一隻紙戒指，趁對方酣睡中套在單文柔的手指上，再單文柔睡醒後看到手中的戒指，大叫：「點解有隻嘢係度嘅？」令她不能拒絕，更笑言TVB劇集《逆天奇案》也是用這點子。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！