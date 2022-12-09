陳展鵬晒甜蜜夫妻合照疑成功追二胎 老婆單文柔爆料回應

視帝陳展鵬近年事業運麻麻，不過家庭方面就幸福美滿，日前他出席活動曾提及囡囡小豬比好想做家姐，仲催促他與單文柔快些生B。昨日(8日）陳展鵬在社交網上載與單文柔的甜蜜合照，見他摸住老婆個肚，引起網民猜測他們造人成功，而單文柔回應傳媒時就爆料話……