陳展鵬傳獅子開大口扭計加薪 遭無綫大懲罰

陳展鵬超過兩年冇劇播，早前播出《逆天奇案》收視口碑俱佳，有指陳展鵬與無綫傾洽續約時，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝級黎耀祥睇齊，有指無綫不滿他獅子開大口而作出連串大懲罰﹗

文：東方新地｜圖：陳展鵬IG、東方新地