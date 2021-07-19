陳展鵬傳獅子開大口扭計加薪 遭無綫大懲罰
文：東方新地｜圖：陳展鵬IG、東方新地
陳展鵬劇集收視創佳績
陳展鵬主演的《逆天奇案》在劇集收視低迷下，能在跨平台最高收視逾三十點，成為年度劇集收視之冠，有指無綫有見及此，立即安排三套劇畀陳展鵬，不過原來三套煎Pang都唔係男一，被指降呢﹗有指原來是無綫對陳展鵬的大懲罰﹗
陳展鵬要求加薪遭大懲罰 三劇做配襯
陳展鵬演出的三劇包括邵氏劇集《廉政狙擊》、《童時愛上你》以及《隱形戰隊》，都唔係男一。《童時愛上你》主線其實在張振朗及高海寧身上，陳展鵬角色原本是張頴康的﹗一眾Pang迷為偶像大感不值﹗煎Pang回應時卻話唔介意做配襯，更指公司安排視帝去襯張振朗，觀眾覺得好睇舒服便冇問題﹗
陳展鵬為養家跪低
有指陳展鵬降呢做配襯原來是公司對佢的大懲罰，有指陳展鵬以長期照顧病母，加上已成家又有女兒，一家長幼開支大增，故早前傾洽年底約滿的合約時，陳展鵬要求加薪到年薪五百萬並同黎耀祥睇齊﹗無綫不肯答應，更玩大懲罰，將視帝陳展鵬降呢在三劇做配襯，令為要養家活兒的煎Pang唔敢再扭計加人工，被迫就範﹗對此傳聞，陳展鵬回應傳媒時指這個傳聞價好可觀，笑言若是真的，好想同公司簽夠十年、十五年，不過他否認獅子開大口，並指現今時勢，各行各業都唔容易，應該同公司共度時艱，冇人會要求加人工﹗
直擊陳展鵬氹單文柔追仔齊去天后睇中醫
視帝陳展鵬近年事業明顯有阻滯，一心再圓21年前的歌星夢有傳撻Q，之前原定播出的重頭劇《唐人街》被抽起，劇集不見天連入圍爭視帝的機會都冇。工作失意家庭得意，囡囡小豬比（陳諾瑤Quinta）氹得爸爸好開心，令陳展鵬甚為享受湊女生活，更萌生追個仔湊成「好」字，陳展鵬與單文柔頻頻睇中醫調理身體，靠中藥女暖宮男補腎，為求盡快一擊即中。
陳展鵬家庭生活排第一
事業上的不如意，陳展鵬看來並不太在意，與單文柔結婚兩年育有歲半女兒小豬比，煎Pang有妻女萬事足，每次接受訪問總把家人掛在口唇邊，社交網盡是一家三口放閃晒幸福的照片，據知44歲的煎Pang榮升人父後，對人生有另一種領悟，更加珍惜家人，希望與單文柔追多個仔，知情者透露：「煎Pang做咗爸爸成個人唔同晒，以前佢覺得男人要以事業為重，依家見到個女就冧，錢係要繼續搵不過唔係瞓晒身，小豬比已經歲半，佢覺得係時間生多個，係仔就梗係最完美啦！女佢都好鍾意，不過都要氹掂老婆Phoebe（單文柔）先，因為佢兩公婆都唔想假手於人，平時煎Pang要開工，都係Phoebe負責一對一湊女，生多個難度亦增加，二人世界嘅時間都會大幅減少。」
陳展鵬為追仔全力補腎
正所謂有仔趁嫩生，31歲的單文柔有做開運動身子向來都好，不過44歲的煎Pang過去因拍劇捱壞了身體，需要不斷調理。煎Pang早年由亞視過檔無綫後備受重用，經常劇接劇無得休息，最高紀錄是連續53小時無瞓過，11年時拍攝劇集《叛徒》及《回到三國》，煎Pang只可以在來回兩個拍攝地點的時候，爭取時間瞌埋眼抖抖。煎Pang指當時無得瞓之餘，更要拍幾場跑山戲，令他感覺虛脫，成個人乾晒，好似沒有靈魂，全靠意志先頂到拍完收工。
為了有能力照顧單文柔及小豬比，現在他變得更加錫身，據知情者透露：「煎Pang依家盡量唔會捱得咁辛苦，仲成日睇中醫進補同按摩，等自己放鬆吓，最近佢為追仔睇中醫，醫師同佢講男人想生仔最緊要個腎，好腰好腎好男人嘛！所以佢搵好多補腎嘅食療，Phoebe不斷買補品補湯水畀佢飲。」
之前陳展鵬與單文柔撇甩囡囡小豬比，拍拖出中環辦事，之後再一齊去天后睇中醫，二人輪流被醫師把脈，看來睇慣睇熟，等執藥期間兩公婆在區內周圍逛，又幫襯平民雜貨店買家庭用品，糖黐豆好恩愛，之後他們折返中藥店拎藥，拎走兩大袋中藥返屋企自己慢慢煲。暫時未有工開的煎Pang，靠中藥調理身體與單文柔集中火力再造第二胎，不過都唔可以歎慢板，因為煎Pang即將聯同陳煒、袁文傑，三位十多年的亞視舊將齊齊開拍新劇《黯夜守護者》（暫名），劇中的煎Pang飾演警員，因做臥底時發生意外而非常失意，視帝冇得hea，一旦開工就未必有精力造人，補品要加鞭先得喇！