377df803-3647-4bfb-81e0-fce968acff95

陳展鵬傳獅子開大口扭計加薪 遭無綫大懲罰

東方新地 - 娛聞

陳展鵬超過兩年冇劇播，早前播出《逆天奇案》收視口碑俱佳，有指陳展鵬與無綫傾洽續約時，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝級黎耀祥睇齊，有指無綫不滿他獅子開大口而作出連串大懲罰﹗
文：東方新地｜圖：陳展鵬IG、東方新地

陳展鵬劇集收視創佳績

陳展鵬主演的《逆天奇案》在劇集收視低迷下，能在跨平台最高收視逾三十點，成為年度劇集收視之冠，有指無綫有見及此，立即安排三套劇畀陳展鵬，不過原來三套煎Pang都唔係男一，被指降呢﹗有指原來是無綫對陳展鵬的大懲罰﹗

陳展鵬 加薪 懲罰
陳展鵬超過兩年冇劇播，早前其主演的《逆天奇案》播出，收視口碑俱佳，是收視福將﹗（圖片來源：陳展鵬IG）

陳展鵬要求加薪遭大懲罰 三劇做配襯

陳展鵬演出的三劇包括邵氏劇集《廉政狙擊》、《童時愛上你》以及《隱形戰隊》，都唔係男一。《童時愛上你》主線其實在張振朗及高海寧身上，陳展鵬角色原本是張頴康的﹗一眾Pang迷為偶像大感不值﹗煎Pang回應時卻話唔介意做配襯，更指公司安排視帝去襯張振朗，觀眾覺得好睇舒服便冇問題﹗

陳展鵬 加薪 懲罰
陳展鵬早前同太太單文柔夫妻檔接job，努力搵奶粉錢﹗（圖片來源：單文柔IG）

陳展鵬為養家跪低

有指陳展鵬降呢做配襯原來是公司對佢的大懲罰，有指陳展鵬以長期照顧病母，加上已成家又有女兒，一家長幼開支大增，故早前傾洽年底約滿的合約時，陳展鵬要求加薪到年薪五百萬並同黎耀祥睇齊﹗無綫不肯答應，更玩大懲罰，將視帝陳展鵬降呢在三劇做配襯，令為要養家活兒的煎Pang唔敢再扭計加人工，被迫就範﹗對此傳聞，陳展鵬回應傳媒時指這個傳聞價好可觀，笑言若是真的，好想同公司簽夠十年、十五年，不過他否認獅子開大口，並指現今時勢，各行各業都唔容易，應該同公司共度時艱，冇人會要求加人工﹗

陳展鵬 加薪 懲罰
陳展鵬與單文柔18年結婚，19年誕女，可愛囡囡陳諾瑤（Quinta）被父母錫到燶﹗（圖片來源：單文柔IG）

直擊陳展鵬氹單文柔追仔齊去天后睇中醫

視帝陳展鵬近年事業明顯有阻滯，一心再圓21年前的歌星夢有傳撻Q，之前原定播出的重頭劇《唐人街》被抽起，劇集不見天連入圍爭視帝的機會都冇。工作失意家庭得意，囡囡小豬比（陳諾瑤Quinta）氹得爸爸好開心，令陳展鵬甚為享受湊女生活，更萌生追個仔湊成「好」字，陳展鵬與單文柔頻頻睇中醫調理身體，靠中藥女暖宮男補腎，為求盡快一擊即中。

陳展鵬 加薪 懲罰
婚後的陳展鵬成為愛妻號，變成住家男人﹗（圖片來源：單文柔IG）

陳展鵬家庭生活排第一

事業上的不如意，陳展鵬看來並不太在意，與單文柔結婚兩年育有歲半女兒小豬比，煎Pang有妻女萬事足，每次接受訪問總把家人掛在口唇邊，社交網盡是一家三口放閃晒幸福的照片，據知44歲的煎Pang榮升人父後，對人生有另一種領悟，更加珍惜家人，希望與單文柔追多個仔，知情者透露：「煎Pang做咗爸爸成個人唔同晒，以前佢覺得男人要以事業為重，依家見到個女就冧，錢係要繼續搵不過唔係瞓晒身，小豬比已經歲半，佢覺得係時間生多個，係仔就梗係最完美啦！女佢都好鍾意，不過都要氹掂老婆Phoebe（單文柔）先，因為佢兩公婆都唔想假手於人，平時煎Pang要開工，都係Phoebe負責一對一湊女，生多個難度亦增加，二人世界嘅時間都會大幅減少。」

結婚兩年囡囡小豬比已歲半大，煎Pang既是好老公亦是暖男爸爸，對住妻女顯得特別溫柔。
陳展鵬既是好老公亦是暖男爸爸，對住妻女顯得特別溫柔。
囡囡小豬比肥肥白白非常可愛，不時與媽咪單文柔一齊在社交網為品牌做生招牌。
囡囡小豬比肥肥白白非常可愛，不時與媽咪單文柔一齊在社交網為品牌做生招牌。

陳展鵬為追仔全力補腎

正所謂有仔趁嫩生，31歲的單文柔有做開運動身子向來都好，不過44歲的煎Pang過去因拍劇捱壞了身體，需要不斷調理。煎Pang早年由亞視過檔無綫後備受重用，經常劇接劇無得休息，最高紀錄是連續53小時無瞓過，11年時拍攝劇集《叛徒》及《回到三國》，煎Pang只可以在來回兩個拍攝地點的時候，爭取時間瞌埋眼抖抖。煎Pang指當時無得瞓之餘，更要拍幾場跑山戲，令他感覺虛脫，成個人乾晒，好似沒有靈魂，全靠意志先頂到拍完收工。

煎 Pang《唐人街》早前臨時被抽起，《逆天奇案》和《超能使者》都未知幾時有得見街，已兩年冇劇上的煎 Pang近月行行企企專注湊女，曝光率持續低迷。
陳展鵬《唐人街》早前臨時被抽起，超過兩年冇劇上，早前《逆天奇案》終於播出，過去兩年幾陳展鵬曝光率持續低迷。
直擊43歲陳展鵬黯淡無光要補腎 氹單文柔追仔齊去天后睇中醫
《唐人街》播出無期﹗（圖片來源：陳山聰IG）
一心圓歌星夢的Pang早前與林夏薇一齊上《流行經典50年》獻唱，不過已錄好的新歌仍未可以推出。
一心圓歌星夢的Pang去年與林夏薇一齊上《流行經典50年》獻唱，不過已錄好的新歌仍未可以推出。

為了有能力照顧單文柔及小豬比，現在他變得更加錫身，據知情者透露：「煎Pang依家盡量唔會捱得咁辛苦，仲成日睇中醫進補同按摩，等自己放鬆吓，最近佢為追仔睇中醫，醫師同佢講男人想生仔最緊要個腎，好腰好腎好男人嘛！所以佢搵好多補腎嘅食療，Phoebe不斷買補品補湯水畀佢飲。」

產女已年半的單文柔面色紅潤狀態keep住好，煎Pang反而面黑黯淡無光，難怪需要長期睇中醫調理。
產女後的單文柔面色紅潤狀態keep住好，陳展鵬因過去拍劇捱壞，身體需要時間調理，難怪需要長期睇中醫。
這日煎Pang與單文柔拖到實現身中環，先去商廈辦事然後去歎咖啡，難得唔使湊女可以過甜蜜拍拖生活。
這日煎Pang與單文柔拖到實現身中環，先去商廈辦事然後去歎咖啡，難得唔使湊女可以過甜蜜拍拖生活。

直擊43歲陳展鵬黯淡無光要補腎 氹單文柔追仔齊去天后睇中醫

之後夫婦二人到天后睇中醫，單文柔睇完到煎Pang，現場所見，他們與醫師有講有笑，肯定是熟客仔。
之後夫婦二人到天后睇中醫，單文柔睇完到煎Pang，現場所見，他們與醫師有講有笑，肯定是熟客仔。

直擊43歲陳展鵬黯淡無光要補腎 氹單文柔追仔齊去天后睇中醫

之前陳展鵬與單文柔撇甩囡囡小豬比，拍拖出中環辦事，之後再一齊去天后睇中醫，二人輪流被醫師把脈，看來睇慣睇熟，等執藥期間兩公婆在區內周圍逛，又幫襯平民雜貨店買家庭用品，糖黐豆好恩愛，之後他們折返中藥店拎藥，拎走兩大袋中藥返屋企自己慢慢煲。暫時未有工開的煎Pang，靠中藥調理身體與單文柔集中火力再造第二胎，不過都唔可以歎慢板，因為煎Pang即將聯同陳煒、袁文傑，三位十多年的亞視舊將齊齊開拍新劇《黯夜守護者》（暫名），劇中的煎Pang飾演警員，因做臥底時發生意外而非常失意，視帝冇得hea，一旦開工就未必有精力造人，補品要加鞭先得喇！

行完街夠鐘折返中藥店，煎Pang一手拎住兩大袋中藥離開，單文柔負責收好張藥方。
行完街夠鐘折返中藥店，煎Pang一手拎住兩大袋中藥離開，單文柔負責收好張藥方。
煎Pang與單文柔孖住周街逛，買完髮型用品又在平民雜貨店買嘢，視帝都可以好貼地。
煎Pang與單文柔孖住周街逛，買完髮型用品又在平民雜貨店買嘢，視帝都可以好貼地。

直擊43歲陳展鵬黯淡無光要補腎 氹單文柔追仔齊去天后睇中醫

據知醫師叫煎Pang要多吃補腎的食物，早前煎Pang在社交網上載芝麻卷蛋的照片，問人有冇效用。
據知醫師叫煎Pang要多吃補腎的食物，早前煎Pang在社交網上載芝麻卷蛋的照片，問人有冇效用。

直擊43歲陳展鵬黯淡無光要補腎 氹單文柔追仔齊去天后睇中醫

讀者留言

熱門文章

 