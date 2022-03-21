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單文柔心痛陳展鵬被笑「亞視味」設計畢業為老公搞造型 回顧煎Pang經典look

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陳展鵬多年來的造型屢被網民取笑，被指洗唔甩陣「亞視味」，近日陳太單文柔接受陳敏之YouTube頻道節目訪問時，戥老公被笑而心痛﹗

單文柔畢業於倫敦藝術大學

單文柔2016年參加港姐，陳展鵬是當年的評判之一，入行前單文柔曾任造型師、布料設計師，她在英國倫敦藝術大學倫敦時尚學院修讀布料設計學士課程﹗單文柔拍拖時及婚後也有為陳展鵬買衫搞造型，對老公屢被網民笑，感到相當心痛﹗

陳展鵬 單文柔接受陳敏之訪問時，坦言心痛老公被人笑有陣「亞視味」。
單文柔接受陳敏之訪問時，坦言心痛老公被人笑有陣「亞視味」。（圖片來源：）

單文柔戥陳展鵬唔抵：點解要咁話佢？

31歲單文柔2018年10月同陳展鵬結婚，一個月後在社交網宣布有喜﹗單文柔婚前開始為陳展鵬做stylist，坦言老公被人笑「亞視味」感到好唔開心：「每個地方有唔同特式，冇話好唔好，冇以前嘅佢就唔會有今日嘅佢，只係大家標榜咗佢以前嘅風格，嗰時啲衫係嗰陣時，唔知點解成日要攞番出嚟再講，其實佢聽到冇乜嘢，佢仲話呢行係要被人評頭品足，不過我就好介意，好唔開心，點解要咁話佢？」

陳展鵬 單文柔為45歲陳展鵬平反，但指陳展鵬屬6,70年代，陳敏之立即黑人問號反問是否70年代尾？單文柔即緊張澄清：「sorry，好驚呀，冇咁耐﹗講錯﹗」
單文柔為45歲陳展鵬平反，但指陳展鵬屬6,70年代，陳敏之立即黑人問號反問是否70年代尾？單文柔即緊張澄清：「sorry，好驚呀，冇咁耐﹗講錯﹗」（圖片來源：YouTube＠陳敏之）

陳展鵬造型出事 單文柔攬上身

單文柔其後又將責任孭上身，又指為老公搞造型都有失手時，所以如果因造型有負評都是自己責任，單文柔仲話：「係我，唔關佢事㗎﹗」婚後單文柔甚少公開亮相，近來卻相當活躍於社交網，不時貼出個人造型照，原來是得到陳凱琳和陳敏之鼓勵，所以把自己專長好好經營在社交網上，都希望有自己的事業﹗

單文柔 陳展鵬 婚後，鍾意以情侶裝示人﹗
婚後，鍾意以情侶裝示人﹗（圖片來源：FB＠陳展鵬）
陳展鵬 單文柔親手改造陳展鵬，大家覺得點？
單文柔親手改造陳展鵬，大家覺得點？（圖片來源：FB＠陳展鵬）
單文柔 陳展鵬 一家三口好sweet﹗
一家三口好sweet﹗（圖片來源：FB＠陳展鵬）
單文柔 陳展鵬婚後造型有冇改善？
陳展鵬婚後造型有冇改善？（圖片來源：FB＠陳展鵬）

回顧「時尚達人」陳展鵬經典造型 ATV海報系列造型真經典

形象對於藝人來說真的非常重要，配襯得好可以贏得更多掌聲，相反就會被網民恥笑﹗陳展鵬造型屢受批評，一起回顧陳展鵬歷年經典造型﹗

1.經典ATV海報系列

雖然睇咗好多次，但每次睇到陳展鵬呢兩張經典ATV海報造型都有一種莫名尷尬感，充斥濃烈嘅「亞視味」，卻成為陳展鵬的代表作。

單文柔 從地盤工人到TVB視帝 陳展鵬奮鬥贏得美滿人生
（圖片來源：ATV截圖）

亞視幫大家回帶

無綫出身的陳展鵬，98年曾離開無綫，02年轉投亞視至08年，所以早前亞視重溫1999月曆冇佢。不過亞視公關好體貼，知道大家都掛住亞視代表人物陳展鵬，同大家重溫月曆照時，將陳展鵬的經典造型照特別放送！

單文柔 陳展鵬 02年一入亞視，就露肚毛拍住田蕊妮影月曆啦！
02年一入亞視，陳展鵬就露肚毛拍住田蕊妮影月曆啦，甫士令人留下深刻印象！

2.致敬「秦先生」系列

作為無綫視帝，陳展鵬定必需要岀席多個品牌活動，著上一套合身西裝尊重場合，同樣是男士們必深造學問，立即看看陳展鵬式「穿搭美學」。

單文柔 從地盤工人到TVB視帝 陳展鵬奮鬥贏得美滿人生
復古黃格西裝配襯黃色格仔呔，這個造型絕對有名堂——「展鵬盡帶黃金甲」！（圖片來源：新傳媒圖片）
單文柔 陳展鵬同漫畫《老夫子》中的秦先生撞look﹗
陳展鵬同漫畫《老夫子》中的秦先生撞look﹗

聖誕樹式西裝配搭法

陳展鵬其中一個時裝理念相信係希望將顔色運用得淋漓盡致，呢套與背景撞色紅西裝，加上色彩繽紛且充滿藝術感襯衫，配上綠色褲，成棵聖誕樹咁，勝在夠有節日氣氛！

單文柔 陳展鵬
（圖片來源：新傳媒圖片）
單文柔 陳展鵬不甘平凡，為沉悶的西裝帶來視覺衝擊﹗
陳展鵬不甘平凡，為沉悶的西裝帶來視覺衝擊﹗（圖片來源：IG＠rucochan）

高腰穿搭法

圖中陳展鵬以一條高腰褲吸引了眾人的目光，熱愛大自然嘅佢總愛穿花花恤衫及領帶，貼身恤衫為佢帶來一點拉丁味。

單文柔 陳展鵬 蕭正楠都被比下去﹗
蕭正楠都被比下去﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

3.不甘平凡便服系列

從以下相片你又能不能看岀陳展鵬穿撘心得呢？衣著中往往能看岀一個人的性格，絕對相信陳展鵬結婚前依然童心未泯，骨子裡仍是個貪玩的大細路！

單文柔 這身MK青少年造型，大家都不感陌生，陳展鵬其實好貼地。
這身MK青少年造型，大家都不感陌生，陳展鵬其實好貼地。（圖片來源：新傳媒圖片）
單文柔 陳展鵬悉心配搭的手上的配飾，頭上的棒球帽，加上受地深吸力影響的髮陰，絕對為此造型畫龍點睛！
陳展鵬悉心配搭的手上的配飾，頭上的棒球帽，加上受地深吸力影響的髮陰，絕對為此造型畫龍點睛！（圖片來源：新傳媒圖片）
單文柔 鬆身恤衫加鬆身直腳牛仔褲，戴上眼鏡，陳展鵬立即減齡﹗
鬆身恤衫加鬆身直腳牛仔褲，戴上眼鏡，陳展鵬立即減齡﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

4. 特別系列

陳展鵬多年來有自己個人穿衣之道，試勻不同另類造型及配襯，睇睇以下唔知點形容系列…

單文柔 入戲太深？陳展鵬呢身法師造型，配合光頭及手勢，應該太投入宣傳劇集﹗
入戲太深？陳展鵬呢身法師造型，配合光頭及手勢，應該太投入宣傳劇集﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
單文柔 穿上花紋POLO接受訪問的陳展鵬，為記者帶來視力測試的體驗。
穿上花紋POLO接受訪問的陳展鵬，為記者帶來視力測試的體驗。（圖片來源：新傳媒圖片）
單文柔 陳展鵬上衣與測試視力圖好相近﹗
陳展鵬上衣與測試視力圖好相近﹗
單文柔 簡單一件白背心太單調，陳展鵬不想大家焦點只落在粗壯手臂上，加上絲巾成個造型立即提升﹗
簡單一件白背心太單調，陳展鵬不想大家焦點只落在粗壯手臂上，配上絲巾成個造型立即提升﹗（圖片來源：IG＠rucochan）
單文柔 陳展鵬今次唔玩花喱碌，以同一色Tone現身，他對飾物配襯要求一絲不苟，耳環、頸鏈、戒指仲有手鈪樣樣齊，西裝配草帽簡直一絕﹗
陳展鵬今次唔玩花喱碌，以同一色Tone現身，他對飾物配襯要求一絲不苟，耳環、頸鏈、戒指仲有手鈪樣樣齊，西裝配草帽簡直一絕﹗（圖片來源：FB＠陳展鵬）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠陳敏之、IG＠rucochan影片來源：YouTube＠陳敏之

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