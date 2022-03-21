單文柔心痛陳展鵬被笑「亞視味」設計畢業為老公搞造型 回顧煎Pang經典look
單文柔畢業於倫敦藝術大學
單文柔2016年參加港姐，陳展鵬是當年的評判之一，入行前單文柔曾任造型師、布料設計師，她在英國倫敦藝術大學倫敦時尚學院修讀布料設計學士課程﹗單文柔拍拖時及婚後也有為陳展鵬買衫搞造型，對老公屢被網民笑，感到相當心痛﹗
單文柔戥陳展鵬唔抵：點解要咁話佢？
31歲單文柔2018年10月同陳展鵬結婚，一個月後在社交網宣布有喜﹗單文柔婚前開始為陳展鵬做stylist，坦言老公被人笑「亞視味」感到好唔開心：「每個地方有唔同特式，冇話好唔好，冇以前嘅佢就唔會有今日嘅佢，只係大家標榜咗佢以前嘅風格，嗰時啲衫係嗰陣時，唔知點解成日要攞番出嚟再講，其實佢聽到冇乜嘢，佢仲話呢行係要被人評頭品足，不過我就好介意，好唔開心，點解要咁話佢？」
陳展鵬造型出事 單文柔攬上身
單文柔其後又將責任孭上身，又指為老公搞造型都有失手時，所以如果因造型有負評都是自己責任，單文柔仲話：「係我，唔關佢事㗎﹗」婚後單文柔甚少公開亮相，近來卻相當活躍於社交網，不時貼出個人造型照，原來是得到陳凱琳和陳敏之鼓勵，所以把自己專長好好經營在社交網上，都希望有自己的事業﹗
回顧「時尚達人」陳展鵬經典造型 ATV海報系列造型真經典
形象對於藝人來說真的非常重要，配襯得好可以贏得更多掌聲，相反就會被網民恥笑﹗陳展鵬造型屢受批評，一起回顧陳展鵬歷年經典造型﹗
1.經典ATV海報系列
雖然睇咗好多次，但每次睇到陳展鵬呢兩張經典ATV海報造型都有一種莫名尷尬感，充斥濃烈嘅「亞視味」，卻成為陳展鵬的代表作。
亞視幫大家回帶
無綫出身的陳展鵬，98年曾離開無綫，02年轉投亞視至08年，所以早前亞視重溫1999月曆冇佢。不過亞視公關好體貼，知道大家都掛住亞視代表人物陳展鵬，同大家重溫月曆照時，將陳展鵬的經典造型照特別放送！
2.致敬「秦先生」系列
作為無綫視帝，陳展鵬定必需要岀席多個品牌活動，著上一套合身西裝尊重場合，同樣是男士們必深造學問，立即看看陳展鵬式「穿搭美學」。
聖誕樹式西裝配搭法
陳展鵬其中一個時裝理念相信係希望將顔色運用得淋漓盡致，呢套與背景撞色紅西裝，加上色彩繽紛且充滿藝術感襯衫，配上綠色褲，成棵聖誕樹咁，勝在夠有節日氣氛！
高腰穿搭法
圖中陳展鵬以一條高腰褲吸引了眾人的目光，熱愛大自然嘅佢總愛穿花花恤衫及領帶，貼身恤衫為佢帶來一點拉丁味。
3.不甘平凡便服系列
從以下相片你又能不能看岀陳展鵬穿撘心得呢？衣著中往往能看岀一個人的性格，絕對相信陳展鵬結婚前依然童心未泯，骨子裡仍是個貪玩的大細路！
4. 特別系列
陳展鵬多年來有自己個人穿衣之道，試勻不同另類造型及配襯，睇睇以下唔知點形容系列…