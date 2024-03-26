陳展鵬單文柔超大陣仗賀愛女牛一 因9字臨時大改安排

47歲無綫視帝陳展鵬與前港姐單文柔在2018年拉埋天窗後，於第二年誕下愛女「小豬比」，一家三口非常甜蜜幸福，兩公婆亦經常在社交平台po相分享生活日常，深受網民追捧。去年，夫婦二人帶「小豬比」參與育兒類節目《爸知弊！你嚟湊吖！》的拍攝，更使「小豬比」收獲一堆小粉絲！