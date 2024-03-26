陳展鵬單文柔超大陣仗賀愛女牛一 因9字臨時大改安排
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47歲無綫視帝陳展鵬與前港姐單文柔在2018年拉埋天窗後，於第二年誕下愛女「小豬比」，一家三口非常甜蜜幸福，兩公婆亦經常在社交平台po相分享生活日常，深受網民追捧。去年，夫婦二人帶「小豬比」參與育兒類節目《爸知弊！你嚟湊吖！》的拍攝，更使「小豬比」收獲一堆小粉絲！
陳展鵬單文柔超大陣仗賀女女生日
日前「小豬比」迎來5歲生日，展鵬與Phoebe特意為其搞了一個盛大的生日派對，不過原來此次聚會是臨時準備的！Phoebe解釋道：「本來Quinta5歲生日一早安排好，我隨口一句問，你想生日點過呀？Quinta話好想同同學仔一齊玩。2星期？點準備得切？好彩有一班朋友仔幫手，最後可以完成Quinta生日願望，仲可以印得切同豬比合作完成嘅T恤，小豬比表示超級滿意，見到豬比笑容，一切都值得！」
陳敏之孖仔仔齊現身
從Phoebe上傳的慶生相中可見，滿足了生日願望的「小豬比」與同學仔玩得相當盡興，看得出來大家對這個聚會都非常享受，而展鵬與Phoebe準備的豬豬主題雙層生日蛋糕及1比1「小豬比」卡通人型公仔也格外搶眼，包含他們對「小豬比」的用心及滿溢的愛。當日，展鵬與Phoebe的圈中好友陳敏之亦有驚喜現身，原來「小豬比」與敏之囝囝雷子樂是好朋友，兩人也有一起合照，非常有愛！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB