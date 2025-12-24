48歲TVB視帝現身茶樓樣貌突變？網民驚呼認錯郭晉安
視帝茶樓現身網民認錯人
日前有網民在蓮香樓用餐時，意外捕獲陳展鵬與太太單文柔的身影。這對模範夫妻表現極之低調親民，毫無明星架子地坐在大廳用餐，形影不離的恩愛模樣羨煞旁人。快將「入五」的陳展鵬無懼素顏示人，無論皮膚抑或身型都保持得相當好，髮量更是驚人，再加上一身古銅色肌膚和結實身板，依然散發男神魅力。然而這張現場拍攝的生圖卻意外引起網民熱議，皆因在茶樓燈光映照下，不少人第一眼竟然認錯是另一視帝郭晉安。
網民驚呼撞樣郭晉安引熱議
這次「認錯人」事件在網上迅速發酵，網民紛紛留言表達驚訝：「老實講第一眼以為郭晉安」、「我也以為是郭晋安」，甚至有人指陳展鵬撞樣台灣歌手陶喆。面對偶像被指撞樣，有粉絲隨即護航，解釋這純粹是現場「死亡燈光」所致，力撐偶像：「還是那樣靚仔！」這次意外的撞樣風波，讓向來以「Nice Man」形象示人的陳展鵬，竟然因為一張茶樓生圖而登上熱搜，可謂始料不及。
單文柔素顏氣質搶盡風頭
除了陳展鵬「撞樣」郭晉安引起討論外，身旁的「視帝嫂」單文柔同樣成為焦點。雖然單文柔當日打扮密實並以素顏上陣，但依然難掩其好身材和出眾氣質，容光煥發的狀態讓人羨慕。不少網民更是錯重點大讚這位港姐出身的視帝太太：「他老婆越來越好看」、「他老婆好漂亮」、「他老婆的感覺就是珠圓玉潤，很有福氣」、「夫妻倆我都喜歡，單文柔一看就性格好好」。單文柔的素顏少女肌和自然氣質，意外搶過老公風頭，成為網民討論的另一焦點。
模範夫妻七年婚姻恩愛如昔
陳展鵬與單文柔這對圈中出名的模範夫妻，自2018年走入婚姻殿堂後，翌年生下女兒「小豬比」陳諾瑤，湊成幸福三口之家。轉眼間兩公婆已踏入「七年之癢」，但至今恩愛如昔，私下出雙入對之餘，更寓工作於拍拖，不時夫妻檔出席活動。在妻女影響下，陳展鵬由昔日的「Cool Man」蛻變成現時的「Nice Man」，而且還越來越玩得，不介意被話「亞視味」，還經常在社交平台與網民互動，非常受歡迎。這次茶樓偶遇再次證明，即使貴為視帝，陳展鵬依然保持低調親民的作風。
網民熱議夫妻檔甜蜜日常
這次茶樓偶遇事件在網上引發熱烈討論，除了「撞樣」話題外，網民對這對夫妻的甜蜜日常也讚不絕口。有網民表示：「夫妻倆感情真的很好，看得出很恩愛」、「陳展鵬真的是好男人典範」、「單文柔嫁得好，有個疼老婆的老公」。不少人更羨慕他們能夠在繁忙的演藝工作中，依然保持如此親密的夫妻關係，認為他們是圈中少有的模範夫妻。這次意外的茶樓偶遇，不但沒有影響兩人形象，反而讓網民更加欣賞他們的真實和親民。