48歲TVB視帝現身茶樓樣貌突變？網民驚呼認錯郭晉安

48歲視帝陳展鵬近日在蓮香樓用餐時被網民野生捕獲，豈料這張生圖竟然引發軒然大波！不少網民第一眼竟然認錯人，紛紛驚呼以為是另一位視帝郭晉安，更有人指他撞樣台灣歌手陶喆。這位曾經在入行前撈過地盤的實力派演員，如今貴為視帝卻依然親民低調，與太太單文柔在茶樓大廳用餐毫無架子，但意外的「撞樣」事件卻成為網民熱議焦點。