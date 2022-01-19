陳展鵬首次開微博直播 𢱑Job開拓內地市場 自薦做「哥哥」
陳展鵬(煎Pang）靜了兩年，主演的倉底劇《鐵拳英雄》終於見光，日前他45歲生日，首次在微博開直播與粉絲互動，全程以港普對話。睇得出陳展鵬好想打入內地市場，多次主動提及想拍內地劇及參加綜藝節目。依家先𢱑撈搵人仔，會唔會太遲？
撰文：東方新地 圖片：微博@陳展鵬煎pang、[email protected]、[email protected]
陳展鵬 以港普做直播
近年無綫安排不少旗下藝人北上發展拍劇，陳展鵬等了又等都未有份，靜極思動的他自求多福，親自出馬冧內地粉絲。日前陳展鵬趁45歲生日，在微博首次開直播，重濾鏡之下，陳展鵬皮光肉滑，一開始就詢問大家喜歡他講非常普通的普通話，抑或廣東話，最後他全程以港普做直播，好彩都唔係太難聽得明。
一直未放棄歌手夢
陳展鵬在直播中透露自己未有放棄歌手夢，拍劇之餘，他一直在磨煉自己的唱功，除了喜歡唱周杰內倫和四大天王的歌，現在他所練的大部分都是年輕歌手的歌，包括Jay Fung（馮允謙）與MC（張天賦），仲話好期待有機會返內地表演給觀眾欣賞。
主動𢱑撈做綜藝騷
講到拍劇，陳展鵬力sell自己很多角色都可以嘗試，並且希望有多些機會與不同的演員合作，不一定是無綫演員，仲話可以與內地演員合作就好了，可以多些交流，觀眾又有新鮮感，擺到明𢱑撈拍內地劇。此外陳展鵬更直言想參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》：「他邀請我，我就過去啦，我肯定是哥哥了吧！」
準備3張簽名相送粉絲
陳展鵬這場直播觀眾達15萬人，他與粉絲傾偈互動之餘，仲大派親筆簽名照，不過得3張咁大把，陳展鵬直播期間，更有工作人員送上蛋糕為他慶生，他再次冧內地粉絲說：「我希望下年的生日可以到內地你們的地方，和你們一起慶祝。」