陳展鵬首次開微博直播 𢱑Job開拓內地市場 自薦做「哥哥」

陳展鵬(煎Pang）靜了兩年，主演的倉底劇《鐵拳英雄》終於見光，日前他45歲生日，首次在微博開直播與粉絲互動，全程以港普對話。睇得出陳展鵬好想打入內地市場，多次主動提及想拍內地劇及參加綜藝節目。依家先𢱑撈搵人仔，會唔會太遲？