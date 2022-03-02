人夫放假出去滾｜陳展鵬曾頹廢爛蒲 撈地盤日薪300 與單文柔結婚因神推鬼㧬
陳展鵬歌星夢碎
陳展鵬的人生並非順風順水，近年演戲為主的他，其實有個歌星夢未圓，那時候唱片公司寶麗金睇中陳展鵬想簽他做歌手，當時他只有18-19歲，唔知有經理人同冇經理人的分別，盲樁樁走去唱歌，搞到電視台工作全面停止，他說：「其實都好失望，喺TVB都做咗一段時間，本身想雙線發展，但就只能夠二選一，然後入咗去寶麗金唔夠兩年執笠。夢碎咗唔緊要，但冇錢，唔知之後點行，又唔想冇嘢入返TVB，唔想咁樣，然後好彩識咗出面電影公司人去拍電影，但唔夠一年又冇埋。」
陳展鵬事業低谷時
陳展鵬在訪問中直認自己生性頑皮，不過唔做犯法事，他表示入行後一高一低睇到好多嘢，他說：「嗰五、六年輸咗畀自己，做乜輸乜，個環境又差喎！我性格比較內斂，個樣又寸寸貢，唔會去主動搵人畀機會，後來愈來愈唔掂，焗住去敲門，臨時演員都去做吓，嗰時仲開始沉淪，去蒲吧唔知自己做乜……純粹去𥄫女，又冇錢，好頹廢。之後又教返打乒乓波又做地盤，地盤好搵日日Pay三嚿水，唔使睇人面色，做完嘢就走。」
被Bob嘲笑拍月曆卡
陳展鵬回憶當年辛酸，他說：「我諗每一個人入呢行都會有不如意，頭兩、三年都覺幾辛苦，辛苦係捱唔到，冇時間休息，我以前做運動員係11點瞓，但去到TVB凌晨4點起身，放工又天光先放。個時拍戲唔興有凳，係啲大哥大姐先有得坐，我哋就企，有時十粒鐘。個段時間係要捱囉，生活節奏同體能搞唔掂。」後來陳展鵬去亞視重頭做起，被阿Bob笑指當時受力捧月曆卡都排頭幾位，陳展鵬尷尬笑，他表示早年拍的電影與電視劇好虛火，由亞視再返無綫，人工由4萬減至1萬，陳展鵬話交租都要8,000蚊，本打算食老本三年再無起色就轉行，好彩又畀佢博到。
老婆單文柔有初戀感覺
近年事業算得意，陳展鵬更遇上單文柔，結婚生女同年發生，好幸福，他在訪問中自爆當年單文柔選港姐做評判已有私心，評「最上鏡小姐」時畀單文柔最高分，不過憑他一人之力都幫唔到單文柔拎獎，陳展鵬話年幾後才真正與單文柔有接觸，仲好大膽話：「當年佢都冇依家咁靚……結婚因為神推鬼㧬」同埋「年年都有港姐，原來我浪費咗好多機會。」陳展鵬表示單文柔畀到一種初戀的感覺，而且為人好單純，有讚冇彈。
去片！《人夫放假約出去滾》陳展鵬訪問
陳展鵬笑指單文柔曾說唔鍾意靚仔，偏偏又揀佢，好矛盾，仲自爆曾求婚失敗，大讚單文柔嫁佢唔係睇錢份上。
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