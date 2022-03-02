人夫放假出去滾｜陳展鵬曾頹廢爛蒲 撈地盤日薪300 與單文柔結婚因神推鬼㧬

陳展鵬上J2全新節目《人夫放假約出去滾》接受阿Bob林盛斌訪問，打住邊爐講入行至今的辛酸史，仲被Bob重提亞視出的娘味月曆卡。陳展鵬承認當年好頹廢，有段時間愛上夜蒲，曾遇事業谷底的他走去做地盤散工，唔使睇人面色日薪300；捱足廿年終於見岸，陳展鵬遇埋真命天女單文柔，改變他的一生。