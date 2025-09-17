陳展鵬新造型激似生蠔BB？ 網民瘋傳對比圖升呢做「蠔鵬友」高EQ回應亞視味留言
視帝陳展鵬早前（15日）在Threads分享頭髮護理照片，原本想討論染髮護理心得，豈料頭上藍灰色加熱帽竟意外成為網民熱議焦點。相中展鵬身穿薄荷綠上衣，頭戴高身加熱帽的造型，網民立即發現與迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》角色「生蠔BB」驚人相似，瞬間引爆全網討論。
網民神速製作對比圖瘋傳
網民眼尖發現陳展鵬的配色和造型，與近日人氣急升的「生蠔BB」如出一轍，隨即製作對比圖在網上瘋傳。有網民笑言他已由「好鵬友」升呢做「蠔鵬友」，更有人指他酷似《阿森一族》Simpson太太、《毛百萬》主角，甚至台劇《風水世家》經典「頭髮骨折」女角等。網民的創意二次創作層出不穮，將展鵬的造型與各種卡通角色並置，形成一場大型「撞樣」討論。
展鵬高EQ回應網民玩笑
面對網民的創意聯想，陳展鵬表現出超高EQ，不但沒有介意被開玩笑，更用Gif圖、「Haha」、「呢個OK喎」等輕鬆回應。特別是當網民貼出《風水世家》經典「頭髮骨折」Meme圖時，展鵬更用Leonardo DiCaprio的拍手Gif圖回覆，展現其幽默感和親民作風。這種正面回應態度，反而為他贏得更多網民好感。
大方回應亞視味留言展豁達
更值得關注的是，當有網民留言指他「終於搣甩亞視味」時，陳展鵬沒有迴避這個圈中人或視為貶義的標籤，反而大方回應：「冇得甩㗎，每個人都有走過嘅路，好與壞都係自己嘅，應該向前看，唔係我你點會記得亞視…😂😂😂😂情懷🤞🏻加油啊朋友」。這番飲水思源及豁達的回覆，展現了他對過往經歷的坦然態度，網民都讚賞他的真誠和正面心態。
網民一致讚賞真性情回應
網民對陳展鵬的高EQ回應普遍給予正面評價，不少人留言讚賞他的幽默感和豁達態度。有網民表示：「展鵬真係好有風度，俾人玩都唔嬲」、「呢種回應先係真男人」。早前亦有網民重貼展鵬的亞視月曆，他同樣以輕鬆態度回應：「睇嚟你好鍾意呢幅相喎，淨係cap我個樣好啦，唔好搞田蕊妮啊好啊😂😂😂」，再次展現其幽默本色。
圖片來源：threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期