陳展鵬新造型激似生蠔BB？ 網民瘋傳對比圖升呢做「蠔鵬友」高EQ回應亞視味留言

視帝陳展鵬早前（15日）在Threads分享頭髮護理照片，原本想討論染髮護理心得，豈料頭上藍灰色加熱帽竟意外成為網民熱議焦點。相中展鵬身穿薄荷綠上衣，頭戴高身加熱帽的造型，網民立即發現與迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》角色「生蠔BB」驚人相似，瞬間引爆全網討論。