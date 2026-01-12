陳展鵬見面會華麗轉身清唱《用背脊唱情歌》 網民狂讚樂壇欠他交代

陳展鵬澳門粉絲見面會上演驚喜清唱，當他唱到湯令山大熱作品《用背脊唱情歌》時竟然華麗轉身背住觀眾演唱，全場粉絲瞬間起哄尖叫！網民紛紛大讚展鵬唱功了得，更有人直言「樂壇欠他一個交代」，究竟這場「好鵬會友」見面會還有什麼精彩時刻？