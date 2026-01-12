陳展鵬見面會華麗轉身清唱《用背脊唱情歌》 網民狂讚樂壇欠他交代
陳展鵬澳門粉絲見面會上演驚喜清唱，當他唱到湯令山大熱作品《用背脊唱情歌》時竟然華麗轉身背住觀眾演唱，全場粉絲瞬間起哄尖叫！網民紛紛大讚展鵬唱功了得，更有人直言「樂壇欠他一個交代」，究竟這場「好鵬會友」見面會還有什麼精彩時刻？
陳展鵬澳門見面會門票分四級 最貴1,288元可一對一合照
陳展鵬於1月10日到澳門舉行粉絲見面會「好鵬會友」，從網上票格資料可見共有四種門票選擇。最貴的VVIP門票售價1,288元，粉絲可享受一對一合照兼簽名海報的尊貴待遇，就算最平價的門票也可以跟展鵬合照，不過就是一對十的形式。從網民分享的現場影片可見，坐在VVIP及VIP區域的人數相當不少，氣氛非常熱烈。展鵬更加貼心照顧最後排粉絲的需要，一度走到他們面前近距離唱歌，令全場氣氛達到高潮。
展鵬清唱《用背脊唱情歌》華麗轉身背住觀眾
陳展鵬在活動上唱了多首流行曲，最令人印象深刻的是他清唱湯令山的大熱作品《用背脊唱情歌》。當唱到「眼淚若嫌多 用背脊唱情歌」這句歌詞時，展鵬更來一個華麗轉身，背住觀眾繼續演唱，這個突如其來的動作令全場粉絲起哄尖叫。這個創意十足的演出方式完美呼應了歌曲名稱，展現出展鵬對音樂的理解和舞台表演的天份。
網民狂讚展鵬唱功了得 直言樂壇欠他交代
見面會片段在網上瘋傳後，網民紛紛大讚展鵬一向是唱得之人，更有人指「樂壇欠他一個交代」。有網民留言大讚「根本佢一路唱歌都係唔差，就算『thanks thanks thanks thanks』都係好笑在『陳展鵬，WOW！』依下，但把聲完全冇問題！」這個評論明顯是指展鵬早年在頒獎禮上的經典感謝詞，雖然當時被網民取笑，但大家都認同他的歌唱實力從來沒有問題。不少粉絲都表示希望展鵬可以重返樂壇，發揮他的音樂才華。
展鵬回應網民訴求 黃百鳴改編版成催化劑
原來展鵬會在見面會清唱《用背脊唱情歌》並非偶然，而是回應了網民的強烈訴求。本月初黃百鳴曾經唱了改編版的《用背脊唱情歌》，展鵬當時轉載片段並留言「一首好歌點唱都好聽，百嗚歌用數白欖嘅方法唱都咁好聽，歌詞幾很要。」當時就有網民指展鵬很愛這首歌，紛紛要求他在「好鵬會友」見面會上演唱。看來展鵬真的有留意到網民的訴求，於是在見面會上以清唱形式滿足粉絲願望，這種貼心的互動讓粉絲更加感動。
