網民重溫城寨英雄MV賀胡定欣結婚 昔日緋聞男友陳展鵬現身帖文留1句話惹熱議
胡定欣日前無預警宣布婚訊，全城紛紛送上祝福，但最令人意想不到的是，事件竟將其昔日緋聞男友陳展鵬捲入話題中心！有網民重溫二人當年的定情劇集MV，展鵬本人竟罕有地親身現身留言，一番感性發言瞬間惹來網民熱議，究竟他對這位舊拍檔的新婚有何回應？
網民重溫城寨英雄MV賀胡定欣結婚
隨著胡定欣公布喜訊，有網民在社交平台Threads上載了她與陳展鵬合唱的《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》的MV，並感性地寫下祝福：「真心覺得呢首歌好聽，兩位各自都搵到佢地既幸福，恭喜。」這個充滿回憶的帖文迅速引起廣大網友的共鳴，不少人留言大讚《城寨英雄》是經典神劇，同時亦為這對昔日的螢幕情侶在現實中各自覓得真愛感到高興，掀起一陣集體回憶熱潮。
陳展鵬本尊現身親回一番話超感觸
正當網民熱烈討論之際，帖文竟引來陳展鵬本尊驚喜現身，他親自留言回覆，字裡行間充滿感慨：「多謝🙏🏼看到大家嘅留言，非常感動安慰，其實每一個人好努力去做一件事而得到大家認同，是一件好滿足好滿足嘅事。人生苦短死而無憾。」這段發言不僅感謝了粉絲們長久以來的支持，更流露出一份對過往努力獲得肯定的釋懷與滿足，其真誠態度讓不少網民為之動容。
回顧陳展鵬胡定欣昔日緋聞
陳展鵬與胡定欣的緋聞始於2016年合作的劇集《城寨英雄》，兩人飾演的「拳佬」與「刁蘭」愛得轟烈，螢幕情侶形象深入民心，緋聞因而傳得甚囂塵上。翌年他們在《同盟》再度合作，更被外界視為公認的一對。然而，這段關係隨著陳展鵬被爆出與現任太太單文柔拍拖而告終，當時他更斷言從未與胡定欣拍拖，並互相取消追蹤對方的社交帳號，為這段緋聞劃上句號。
網民激讚展鵬EQ高：好嘢嚟架
對於陳展鵬時隔多年後大方回應的舉動，網民幾乎一面倒地給予好評，大讚他情商極高，處理往事非常得體。不少粉絲留言力撐：「展鵬eq 好高！同fans 互動令大家好舒服！請問如何取得申請表加入成為好鵬友？」、「永遠支持鵬鵬」，更有網民直接稱讚：「陳展鵬好嘢嚟架」。這次互動不僅化解了昔日的尷尬，更為他贏得大量正面評價。
圖片來源：Threads、IG@nwuuu、tvb.com、東方新地、TVB、FB@單文柔 Phoebe Sin、小紅書、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期