網民重溫城寨英雄MV賀胡定欣結婚 昔日緋聞男友陳展鵬現身帖文留1句話惹熱議

胡定欣日前無預警宣布婚訊，全城紛紛送上祝福，但最令人意想不到的是，事件竟將其昔日緋聞男友陳展鵬捲入話題中心！有網民重溫二人當年的定情劇集MV，展鵬本人竟罕有地親身現身留言，一番感性發言瞬間惹來網民熱議，究竟他對這位舊拍檔的新婚有何回應？