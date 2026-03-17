陳展鵬撐音樂人轉行揸士 身邊億萬富豪都揸Uber 「地盤工」經歷再被提
陳展鵬力撐音樂人轉行揸的士
陳展鵬在社交平台轉發有關陳少琪揸的士的新聞後，發表長文為音樂人轉行辯護。他表示「作為一位藝術家，一日藝術一世藝術，無分性別，框架嘅限制」，認為重點是可以從中獲得靈感。陳展鵬更透露「我身邊有過千萬到億身家嘅朋友都揸緊Uber，揸得佢唔知幾開心，每日都有話題八八卦卦，自己鍾意咪得囉」，並反問「點解唔揸的士，要考試㗎咁易呀」。他認為交通服務工作能深入社會，接觸人生百態，這些真實經歷或許正是現時較少人看電視劇電影的原因。
陳少琪澄清只是角色扮演
事件起因是61歲金牌音樂人陳少琪日前在社交平台上載貼文，驚見他身穿便服坐在的士駕駛座上，引起網民以為他轉行「揸的士搵食」。但細心留意貼文發現陳少琪正身處日本澀谷街頭，他亦在帖文自嘲「雖然鍾意車，但係開車搵食我都係無天分」，並標籤「#shibuya」及「#cosplay」，澄清只是角色扮演一下的士司機。當友人問「師傅過唔過海呀」時，他更無奈回應「我做唔到生意啦，我行錯路依家唔知去咗邊呀，唉！唔好意思呀」，場面惹笑。
陳展鵬「地盤工」經歷再被關注
陳展鵬的言論令網民重新關注他過往的辛酸經歷。他1997年以電影演員身份出道，拍過《忽然丈夫》和《旺角大家姐》等低成本製作，後來簽約寶麗金成為陳曉東師弟，但遇上金融風暴，娛圈生態一池死水。其後簽約亞視又遇上沙士，相當運滯。他曾坦言「馬死落地行，為搵食連地盤工都做過」，在地盤開工期間更曾因工令腳部受傷，但為生計也要捱下去。這段經歷讓他對各行各業都抱持尊重態度。
網民熱議陳展鵬觀點
陳展鵬的言論在網上引起熱烈討論，有網民讚賞他的開明態度，認為「做咩工都係搵食，無分貴賤」。亦有網民提及他曾在《法言人》中客串「的士陳」一角，雖然只現身17秒，但其笑笑口問金師爺的一句「有大單嘢呀？逆天奇案？」成功搶焦，認為他對的士司機這個角色有深刻理解。不過也有網民質疑有錢人揸Uber是否真的為了搵食，還是純粹體驗生活，引發不同觀點的討論。
陳展鵬18歲加入寶麗金 兩年執笠歌星夢碎
陳展鵬的人生並非順風順水，近年演戲為主的他，其實有個歌星夢未圓，那時候唱片公司寶麗金睇中陳展鵬想簽他做歌手，當時他只有18歲，唔知有經理人同冇經理人的分別，盲樁樁走去唱歌，搞到電視台工作全面停止，他說：「其實都好失望，喺TVB都做咗一段時間，本身想雙線發展，但就只能夠二選一，然後1997年入咗去寶麗金唔夠兩年執笠。夢碎咗唔緊要，但冇錢，唔知之後點行，又唔想冇嘢入返TVB，唔想咁樣，然後好彩識咗出面電影公司人去拍電影，但唔夠一年又冇埋。」
亞視年代陳展鵬備受力捧
陳展鵬回憶當年辛酸，他說：「我諗每一個人入呢行都會有不如意，頭兩、三年都覺幾辛苦，辛苦係捱唔到，冇時間休息，我以前做運動員係11點瞓，但去到TVB凌晨4點起身，放工又天光先放。個時拍戲唔興有凳，係啲大哥大姐先有得坐，我哋就企，有時十粒鐘。個段時間係要捱囉，生活節奏同體能搞唔掂。」
2000年陳展鵬去亞視重頭做起，02年至07年間拍下不少劇集，可算是亞視一線小生，亦因此被阿Bob笑指當時受力捧月曆卡都排頭幾位，陳展鵬尷尬笑，他表示在亞視年代最開心是可以有好多演出機會，能夠揣摩自己的角色和演繹方法，不用單靠模仿。陳展鵬早在加入亞視前（97-99年間）拍過不少低成本電影做主角，他忍唔住批評當持自己的演技只是「虛火」，相反亞視密集拍劇的5年磨練，卻令他更有空間建立一套自己的「演繹風格」。
陳展鵬事業低谷時
陳展鵬在訪問中直認自己生性頑皮，不過唔做犯法事，他表示入行後一高一低睇到好多嘢，他說：「嗰五、六年輸咗畀自己，做乜輸乜，個環境又差喎！我性格比較內斂，個樣又寸寸貢，唔會去主動搵人畀機會，後來愈來愈唔掂，焗住去敲門，臨時演員都去做吓，嗰時仲開始沉淪，去蒲吧唔知自己做乜……純粹去𥄫女，又冇錢，好頹廢。之後又教返打乒乓波又做地盤，地盤好搵日日Pay三嚿水，唔使睇人面色，做完嘢就走。」
返無綫人工4萬減至1萬 老婆單文柔有初戀感覺
由亞視再返無綫，人工由4萬減至1萬，陳展鵬話交租都要8,000蚊，本打算食老本三年，再無起色就轉行，好彩又畀佢博到。近年事業算得意，陳展鵬更遇上單文柔，結婚生女同年發生，好幸福，他在訪問中自爆當年單文柔選港姐做評判已有私心，評「最上鏡小姐」時畀單文柔最高分，不過憑他一人之力都幫唔到單文柔拎獎，陳展鵬話年幾後才真正與單文柔有接觸，仲好大膽話：「當年佢都冇依家咁靚……結婚因為神推鬼㧬」同埋「年年都有港姐，原來我浪費咗好多機會。」陳展鵬表示單文柔畀到一種初戀的感覺，而且為人好單純，有讚冇彈。
去片！《人夫放假約出去滾》陳展鵬訪問
陳展鵬笑指單文柔曾說唔鍾意靚仔，偏偏又揀佢，好矛盾，仲自爆曾求婚失敗，大讚單文柔嫁佢唔係睇錢份上。