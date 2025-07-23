陳展鵬佛山音樂會VVIP票價惹爭議 仿效「韓星級福利」內容曝光
廣告
陳展鵬將於8月現身佛山舉行《Dream Plan》音樂會，今次他更仿效韓星模式推出4款價格嘅門票，其中「限量夢想套票」更索價人民幣1,314元，引起唔少網民熱議…
陳展鵬音樂會VVIP飛仿效韓星
陳展鵬佛山音樂會門票分為4個級別，從Zone B的人民幣199元，至VVIP夢想套票的1,314元，各個價位均設專屬福利。最平的觀眾能獲得海報和應援禮品，中高價位則有團體合照機會，至於最貴嘅夢想套票，更仿效「韓星級別福利」，特別設有1對2合照、大型驚喜禮包與獨家Pass等。
VVIP貴價飛引網民兩極意見
針對價位與福利，網民嘅意見就頗為兩極，有支持者大讚福利回曬本：「他的號召力應該唔錯。起碼有演技有代表作，那些二打六茄喱啡都敢開咁高價格」、「這個票價的福利回本了」、「咁多互動才$1,314？」
不過亦有網民直言價格過高：「他有甚麼成名曲？」、「他不是演員嗎？音樂會也要這麼貴？」、「有這個錢還不如去看韓星」等。
陳展鵬歌手夢未滅 回帶90年代寶麗金出道史
雖然陳展鵬現為電視圈的「視帝」，但其實他是不折不扣的歌手出身。早在1990年代，他已簽約寶麗金唱片公司，並推出過《天性如此》、《迷你》、《快快》、《拉拉扯扯》等四首單曲，其中《天性如此》的MV女主角更是當時仍是少女的徐子淇，可謂星途一片光明。可惜好景不常，隨著1999年寶麗金被環球唱片收購，他的歌手夢亦被迫中斷，其後轉向演員路發展。即使如此，他對音樂的熱情從未減退，在亞視及TVB時期，他亦為多部劇集獻唱歌曲，例如與陳秀雯合唱的《註定》、經典的《單戀雙城》主題曲《差半步》，以及與胡定欣合唱並大受歡迎的《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》，歌喉備受肯定。
撰文：東方新地圖片來源：ig@rucochan、微博@陳展鵬煎pang資料或影片來源：原文刊於新假期