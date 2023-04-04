陳展鵬稱被老屈要求加薪被貶配角 力指自己甘願減薪留TVB爆拒絕8位數挖角
傳要求加薪至500萬被換角
《隱形戰隊》接棒《新四十二章》逢周一至五晚上八點半於翡翠台播映，以警隊中的神秘部隊隱形任務戰略部隊（POTT）偵破多宗大型案件為題材。貴為視帝的陳展鵬演洞悉人心的心理專家匡勝天，一個眼神已經令網民大讚「演咩似咩」，雖然只是客串，卻大騷視帝演技奸到出汁，令觀眾印象深刻。但有消息指原本是男主角的陳展鵬，續約時以照顧病母為由要求加人工至年薪500萬，焫著高層，才由馬國明執二攤頂上。
呻食死貓大爆自願減人工
陳展鵬日前（2日）出席《隱形戰隊》宣傳終於就該傳聞激動澄清，他強烈否認扭計加薪一事，並自爆因為近年疫情肆虐市況不佳，為公司考慮故未曾想過加薪，更笑稱傻的才會走去要求加薪，他甚至大爆樂意減薪支持公司，甘願同舟共濟。
同TVB講感情棄8位數字挖角
陳展鵬更自爆曾拒絕高達8位數字的合約邀請，原本約滿後大可走人唔撈，當時拒絕後有想過會否太過衝動，不過回想起公司為他創造了許多輝煌，為了人情味同守承諾才毅然留下。至於為何一直保持沉默，任由傳聞甚囂塵上，是由於他的劇集源源不絕，要專心拍戲所致，他曾稱當時同時拍攝《童時愛上你》及《廉政狙擊》，分身不暇。
為頭家唔北上掘金
陳展鵬亦感激疫情期間不用出埠工作，可以留港陪家人，並肯定自己的付出得到回報，過去一年劇集存貨陸續播出，演技觀眾有目共睹，覺得自己沒有做錯決定。他表示因不想其他演員處境尷尬才站出澄清，以免誤會加深越描越黑。
媽媽中風後減產
陳展鵬於2016年以《城寨英雄》封帝，照計應該全力投入事業，但他因媽媽中風後經歷數次鬼門關，所以有意減產，向公司請假全天候照顧對方，他也怕觀眾經常一打開電視便看到他會厭煩，因媽媽病重體會到戲如人生，無心工作。
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