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陳展鵬稱被老屈要求加薪被貶配角 力指自己甘願減薪留TVB爆拒絕8位數挖角

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由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等主演的TVB警匪劇《隱形戰隊》播出以來劇情越來越刺激，陳展鵬時隔10年再演反派（匡勝天）亦引起網民熱烈討論。不過早前有傳陳展鵬原是該劇男一，但因他要求加薪才被換成馬國明。陳展鵬日前（2日）出席劇集宣傳首次大喊冤枉。

陳展鵬 tvb 陳展鵬客串飾演能操控人心的心理專家，任何境況之下都可以主宰大局，是隱形戰隊嘅最強敵人，
陳展鵬客串飾演能操控人心的心理專家，任何境況之下都可以主宰大局，是隱形戰隊嘅最強敵人，（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）

傳要求加薪至500萬被換角

《隱形戰隊》接棒《新四十二章》逢周一至五晚上八點半於翡翠台播映，以警隊中的神秘部隊隱形任務戰略部隊（POTT）偵破多宗大型案件為題材。貴為視帝的陳展鵬演洞悉人心的心理專家匡勝天，一個眼神已經令網民大讚「演咩似咩」，雖然只是客串，卻大騷視帝演技奸到出汁，令觀眾印象深刻。但有消息指原本是男主角的陳展鵬，續約時以照顧病母為由要求加人工至年薪500萬，焫著高層，才由馬國明執二攤頂上。

陳展鵬 tvb 陳展鵬2016年憑《城寨英雄》奪得視帝，多年後淪為配角惹來不少得罪高層的揣測。
陳展鵬2016年憑《城寨英雄》奪得視帝，多年後淪為配角惹來不少得罪高層的揣測。（圖片來源：[email protected]
陳展鵬 tvb 陳展鵬多年未飾演反派，舉手投足均有視帝風範，被網民大讚「奸到出汁」。
陳展鵬多年未飾演反派，舉手投足均有視帝風範，被網民大讚「奸到出汁」。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）

呻食死貓大爆自願減人工

陳展鵬日前（2日）出席《隱形戰隊》宣傳終於就該傳聞激動澄清，他強烈否認扭計加薪一事，並自爆因為近年疫情肆虐市況不佳，為公司考慮故未曾想過加薪，更笑稱傻的才會走去要求加薪，他甚至大爆樂意減薪支持公司，甘願同舟共濟。

陳展鵬 tvb 有監製受訪時為他洗冤，指陳展鵬因與另一套劇撞檔才不得不離開。
有監製受訪時為他洗冤，指陳展鵬因與另一套劇撞檔才不得不離開。 （圖片來源：《隱形戰隊》截圖）
陳展鵬 tvb 監製稱因為不捨得陳展鵬才邀請他回來客串，而他也捱義氣一口答應，強烈否認換角一事。
監製稱因為不捨得陳展鵬才邀請他回來客串，而他也捱義氣一口答應，強烈否認換角一事。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）

同TVB講感情棄8位數字挖角

陳展鵬更自爆曾拒絕高達8位數字的合約邀請，原本約滿後大可走人唔撈，當時拒絕後有想過會否太過衝動，不過回想起公司為他創造了許多輝煌，為了人情味同守承諾才毅然留下。至於為何一直保持沉默，任由傳聞甚囂塵上，是由於他的劇集源源不絕，要專心拍戲所致，他曾稱當時同時拍攝《童時愛上你》及《廉政狙擊》，分身不暇。

陳展鵬 tvb 陳展鵬曾大方表示不介意客串，最重要是觀眾有新鮮感。
陳展鵬曾大方表示不介意客串，最重要是觀眾有新鮮感。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）
陳展鵬 tvb 監製本想由《超能使者》原班人馬接拍。
監製本想由《超能使者》原班人馬接拍。（圖片來源：[email protected]

為頭家唔北上掘金

陳展鵬亦感激疫情期間不用出埠工作，可以留港陪家人，並肯定自己的付出得到回報，過去一年劇集存貨陸續播出，演技觀眾有目共睹，覺得自己沒有做錯決定。他表示因不想其他演員處境尷尬才站出澄清，以免誤會加深越描越黑。

陳展鵬 tvb 陳展鵬年初到內地工作時，亦攜同妻女同行。
陳展鵬年初到內地工作時，亦攜同妻女同行。（圖片來源：[email protected]
陳展鵬 tvb 陳展鵬出名顧家又孝順。
陳展鵬出名顧家又孝順。（圖片來源：[email protected]

媽媽中風後減產

陳展鵬於2016年以《城寨英雄》封帝，照計應該全力投入事業，但他因媽媽中風後經歷數次鬼門關，所以有意減產，向公司請假全天候照顧對方，他也怕觀眾經常一打開電視便看到他會厭煩，因媽媽病重體會到戲如人生，無心工作。

陳展鵬 tvb 陳展鵬因媽媽中風希望及時盡孝。
陳展鵬因媽媽中風希望及時盡孝。（圖片來源：[email protected]

《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？

有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情

《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？

《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：《隱形戰隊》截圖、[email protected]

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