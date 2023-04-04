陳展鵬稱被老屈要求加薪被貶配角 力指自己甘願減薪留TVB爆拒絕8位數挖角

由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等主演的TVB警匪劇《隱形戰隊》播出以來劇情越來越刺激，陳展鵬時隔10年再演反派（匡勝天）亦引起網民熱烈討論。不過早前有傳陳展鵬原是該劇男一，但因他要求加薪才被換成馬國明。陳展鵬日前（2日）出席劇集宣傳首次大喊冤枉。