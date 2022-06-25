陳山聰扮女人被讚高顏值 女裝替身原來係同劇美女

TVB熱播劇集《十八年後的終極告白2.0》結局週的劇情劇情緊湊，看點滿滿。其中要數最震撼的場面，非陳山聰男扮女裝大暴走承認自己前後奪去7條人命的劇情莫屬了。近日《十八年後2.0》的劇組公開了陳山聰男扮女裝的花絮片，發現原來陳山聰女裝不但有替身，該名替身更是出現同劇的演員之一！