陳山聰扮女人被讚高顏值 女裝替身原來係同劇美女
陳山聰男扮女裝 網民：撞樣姚嘉妮
陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》中演技大爆發，在結局周更以有易服癖的角色登場，女扮男裝地大殺身邊譚凱琪、趙希洛等角色。網民都大讚陳山聰扮女人扮得好好，完全不令人覺得反感。陳山聰事後在接受訪問時表示，自己在外型上下了不少工夫，除了節食之外，更穿上兩條絲襪用嚟遮腳毛！陳山聰更指連老婆都大讚他扮女人好靚，有網民更覺得他與姚嘉妮撞樣。
陳山聰女裝替身真身大公開
隨著陳山聰男扮女裝獲得網民和觀眾一致好評，劇組亦隨即公開了陳山聰男扮女裝花絮片，令陳山聰女裝替身身份曝光，原來女裝替身為同劇飾演女警的鄧伊婷。有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷身材高挑，1米72的身高令她完美勝任陳山聰替身一角。
鄧伊婷大起底 改名後轉運
鄧伊婷原名鄧議婷，今年已經入行第7年。鄧伊婷曾經靠《 3日2夜》爆紅過，但之後都只分派到一些無名小角色。她在2020年決定改名後，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，引起網民關注。她更在前年熱播的劇集《迷網》中，有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！
疑曾獲金主力捧 50萬神秘廣告牌掛鬧市
鄧伊婷雖然在改名後開始轉運，但知名度依然不算高，大部分觀眾和市民都唔知佢係「乜水」。雖然知名度不高，但鄧伊婷曾經於銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌上出現過。去年銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌，只以大字寫上「IRINA TANG」同中文名「鄧伊婷」，紅隧入口的廣告牌更有一個二維碼，一嘟竟是鄧伊婷的個人fb網頁，擺明純粹個人宣傳。紅隧個廣告位閒閒地每月要50萬，網民指金主為冧女真係大手筆！
鄧伊婷每年生日大派福利 性感cosplay禰豆子、公主
鄧伊婷在每年生日都大派福利，在31歲生日的時候就性感cosplay大hit動漫《鬼滅之刃》的禰豆子。鄧伊婷由頭到腳都一絲不苟，戴上粉紅色隱形眼鏡化埋個粉紅眼妝，口咬道具竹，仲有埋招牌動作。網民亦紛紛留言叫她扮衣著性感、中空裝的戀柱，唔好埋沒好身材。今年生日就cosplay迪士尼公主Jasmine，露出小蠻腰，令網民都大讚好性感！
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