金宵大廈2｜陳山聰細談由做劉德華忠粉而入行 演技未夠班轉行賣衫
陳山聰中學蒲廣播道為見劉德華
陳山聰原來當年是劉德華忠粉，仍在學時為見偶像一面而經常流連港台及廣播道，由於出現次數頻繁，劉德華都對他有印象。
陳山聰模仿劉德華參賽獲賞識
之後在機緣巧合，陳山聰面試《歡樂今宵之四大天王模倣大賽》並順利入圍，為演藝路揭開有趣刺激的第一頁：「我同學臨Last Minute陪我坐的士上廣播道，我唱咗兩句就畀人叮，當時諗住玩吓咋嘛。點知兩日後竟然收到入圍電話，華仔當時見到我都打咗個凸。」
陳山聰獲劉德華簽為旗下做歌手
其後陳山聰接獲不少公司邀請加入演藝圈的電話，不卻都一一遭其母以年紀太輕要以學業為重理由推卻，陳山聰話：「當時我中五都未畢業，之後攤咗一段時間，華仔助手話華仔搵我，當時我仲以為華仔搵我做助手，開心到不得了。」結果劉德華帶陳山聰見其當時的經理人，並給了陳山聰更大的意外驚喜:
「佢話華仔想簽我，我直情呆咗，返去即刻同阿爸阿媽講劉德華要簽我﹗」陳山聰指其當年做歌手由於實力不算強，故主要賣青春及賣陽光﹗
有片﹗關之琳都話陳山聰似樣：喺化妝間見到以為係華仔嚟﹗
陳山聰歌手生涯僅4年 戲屎冇人要轉行賣衫
陳山聰指卻不幸遇上九七金融風暴，因而結束了僅得四年的歌手生涯，佢話：「之後我上咗內地拍劇，亦係我第一次認識伍詠薇。」陳山聰透露處男劇
集《男人四十一頭家》，並笑指當年拍攝時連撳個門鐘都驚青過人，相當搞笑。由於當年演技尚未到家，陳山聰指上完內地拍劇後便再沒有演藝工作找上門﹗
為了生計，陳山聰放下藝人身份轉行做過 Part Time Sales 及為本地設計師打理店舖，之後雖獲賞識試做Assistant Designer，但由於心繫演藝圈，陳山聰最終輾轉返回無綫，並轉戰旅遊節目主持：「嗰時我拍好多旅遊節目，幾乎一個月一個 Trip。」靜待拍劇機會的陳山聰，憑《情牽百子櫃》「回歸」劇集拍攝。
之後 2009 年再憑《學警狙擊》「左輪」一角成功入屋，陳山聰憶述當年
被監製黃偉聲睇中經過謂：「有日我光頭同戴住超，去咗七樓同啲監製打招呼，聲哥見到我就同我講話《學警》有個角色好有發揮，我一聽到腦海已經有晒造型，就問聲哥可否畀我試吓諗造型，跟住我試完後，聲哥話:『就係呢個喇』。因為聲哥一個信任，畀咗我好大發揮，嗰時開始有觀眾同監製留意我。」