鐵拳英雄 陳山聰

金宵大廈2| 陳山聰自認敗家唔生性 曾月入$3000用兩萬蚊買牛仔褲

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《金宵大廈2》男主角陳山聰今次在劇中飾演咖啡師Maurice，對由李施嬅飾演的女主角Ella一往情深，但卻又極之神秘，除了能夠有穿越平行時空的能力之外，另一方面又飾演一名精神病人，相當離奇！早前他擔任《人夫放假約出去滾》嘉賓，就提到自己17歲入行至如今45歲，經歷過人生谷底，自爆曾晚晚夜蒲醉倒街頭，又做過售貨員，更洗腳唔抹腳，花2萬蚊買一條牛仔褲。回望過去，陳山聰細談婚後的變化。

金宵大廈2 劇情陳山聰
陳山聰今次的角色相當神秘。（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
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陳山聰在《金宵大廈2》的角色

《金宵 2》，山聰與施嬅將再度上演一場活在平行時空下 的戀愛，不過今次二人不再愛得淒美，反而愛得懸疑，二人因為一杯咖啡展 開了一段離奇又曲折的緣份。另外這次二人的平行時空將由縱向穿越變成橫 向穿越，當中同樣需要觀眾像第一季般隨著角色及劇情發展將謎團逐一拆解， 絕對緊張又過癮！

陳山聰的角色會比第一季變幻莫測兼相對神秘，至於施嬅 的角色亦與第一季有明顯出入，二人劇中更會分別一人分飾三角，並會像現 代版《一千零一夜》般，透過一個又一個的口述故事展開個別單元故事，期待指數爆燈。

陳山聰 陳山聰在另一個平行時空是一名精神病人。
陳山聰在另一個平行時空是一名精神病人。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

陳山聰細談28年變化

阿Bob林盛斌在J2新節目《人夫放假約出去滾》，相約陳山聰「圍爐取暖」，打住邊爐打開心扉，細談婚後生活的變化與感受，在短短的聚餐時間，傾訴男人心聲。陳山聰入行28年，他在節目中細說當年17歲非常爛玩愛蒲夜店，更自揭試過開工前一晚去Party醉倒街頭，他更是Rave Party的常客，現在已成家立室，不會再出去玩。

陳山聰 陳山聽由大男孩搖身一變成為人夫，原來當年他喜愛夜蒲，無Party不歡。
陳山聰由大男孩搖身一變成為人夫，原來當年他喜愛夜蒲，無Party不歡。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）
陳山聰入行28年，人生經歷如坐過山車。
陳山聰入行28年，人生經歷如坐過山車。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）

陳山聰曾兼職做售貨員

陳山聰憶述97年金融風暴是人生最低潮的日子，當時冇工開手停口停，為了生活他走去做兼職售貨員：「當時我好鍾意潮流嘢，成日都幫襯美華氏買牛仔褲，同老闆亦好好傾，我同佢講不如我喺度賣牛仔褲，第一張part time支票係三千幾蚊，我拎住張支票返到屋企先喊。」

陳山聰憶述當年冇工開，要去兼職賣牛仔褲。
陳山聰憶述當年冇工開，要去兼職賣牛仔褲。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）

重返無綫三千蚊人工

體驗過做售貨員的辛酸，陳山聰發現自己還是喜歡做演員，所以他決心重返娛樂圈，在無綫由最低人工三千蚊做起，他億述當年在節目巡禮的經歷：「我好記得第一年參加節目巡禮，通常叫名出去影大合照，頭二、三個就叫我，即係企最高嗰排，我希望可以一排一排，最後企到最前。喺TVB台慶50周年，係我第一年企第一排。」陳山聰說時非常感觸。

陳山聰 重返無綫只得三千蚊人工。
重返無綫只得三千蚊人工。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）
陳山聰終於由企最高排變成第一排。
陳山聰終於由企最高排變成第一排。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）
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陳山聰死慳死抵買名牌

陳山聰講起自己的光輝日子，食過最貴一餐打邊爐是在澳門賭場，點了很普通的火鍋材料，最後埋單萬幾蚊，打扮甚潮愛好名牌的陳山聰更自爆曾花2萬幾蚊買一條牛仔褲，當年是04、05年左右，陳山聰當時人工得一萬，要幾個月死慳死抵，碌卡再分四個月還，不過呢條名牌褲原封不動冇著過，變成收藏品。

陳山聰邊食邊想當年。
陳山聰邊食邊想當年。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）
陳山聰為買一條2萬幾蚊的牛仔褲，死慳死抵幾個月。
陳山聰為買一條2萬幾蚊的牛仔褲，死慳死抵幾個月。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）

陳山聰自認未定性唔識諗

每次陳山聰經歷低潮，總會遇上在背後扶她一把的女人，當年在他最失意時，陳山聰遇上第一任太太，他感激對方信任，可惜自己當時不懂珍惜：「2000年係第一任太太同緊我一齊，佢都信任我，但嗰時我仲後生唔識珍惜同埋未定性、唔識諗。」19年，陳山聰與拍拖5年從事美容業的圈外女友何丽萍（Apple）結婚，20年誕下兒子Jaco，一家三口不時晒幸福。

對於第一任太太，陳山聰坦言當年還未定性。
對於第一任太太，陳山聰坦言當年還未定性。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》影片截圖）

陳山聰升呢做男一苦盡甘來

陳山聰直言09年的《學警狙擊》「左輪」一角，成為其事業的轉捩點，之後19年陳山聰在《金宵大廈》首次擔正做男一，機會不斷，無綫正熱播的《鐵拳英雄》更是陳山聰出力之作，操得甚弗的他在劇中激戰連場，拳拳到肉，劇集播出至今最高收視有25點，陳山聰表示很開心，並承諾若達35點收視就穿泳褲示人。

09年的《學警狙擊》「左輪」一角，令陳山聰事業有轉機。
09年的《學警狙擊》「左輪」一角，令陳山聰事業有轉機。（圖片來源：無綫劇照）

去片！陳山聰上《人夫放假約出去滾》做嘉賓

陳山聰在熱播的無綫劇《鐵拳英雄》大展身手。
陳山聰在熱播的無綫劇《鐵拳英雄》大展身手。（圖片來源：[email protected]

陳山聰在《鐵拳英雄》由壞警察變好警察

陳山聰在《鐵拳英雄》的角色非常大變化，他飾演的「連棘」一開始就係抵抗惡勢力的英雄之後，但成長環境卻驅使他成為一位狡滑的壞警察。及後因為與金福妹（姚子羚 飾）相識與相愛，成功勾起正義之心，日前更再度英雄救美，以一敵三救美人脫險，最後雙雙跳崖！

近日陳山聰在《鐵拳英雄》中上演了一場單手一打三。
近日陳山聰在《鐵拳英雄》中上演了一場單手一打三。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
陳山聰 蒙住面以為冇人認到！
蒙住面以為冇人認到！（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
陳山聰 懸崖上打交好驚險！
懸崖上打交好驚險！（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
陳山聰為部劇操得甚弗。
陳山聰為部劇操得甚弗。（圖片來源：[email protected]
陳山聰近年修心養性，決心做個好老公好爸爸。
陳山聰近年修心養性，決心做個好老公好爸爸。（圖片來源：[email protected]

更多：金宵大廈2｜第1-5劇情劇透：第一單元〈七樓半〉于洋、鄭子誠、曾展望爭業權殺人

陳山聰 陳山聰在另一個平行時空是一名精神病人。
陳山聰在另一個平行時空是一名精神病人。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

常見問題

陳山聰在《金宵大廈2》角色埋有什麼伏線?

《金宵大廈2》播出的第一單元，陳山聰忽然神奇消失後，又再次出現李施嬅眼前，記得自己女朋友但表現卻完全是另一個人…詳情請看

陳山聰入行了多少年?

陳山聰近日受節目訪問, 談到自己入行了28年, 更細說當年17歲時非常…詳情請看

圖片來源：《鐵拳英雄》截圖、《人夫放假約出去滾》影片截圖、[email protected]

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