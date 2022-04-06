金宵大廈2| 陳山聰自認敗家唔生性 曾月入$3000用兩萬蚊買牛仔褲

《金宵大廈2》男主角陳山聰今次在劇中飾演咖啡師Maurice，對由李施嬅飾演的女主角Ella一往情深，但卻又極之神秘，除了能夠有穿越平行時空的能力之外，另一方面又飾演一名精神病人，相當離奇！早前他擔任《人夫放假約出去滾》嘉賓，就提到自己17歲入行至如今45歲，經歷過人生谷底，自爆曾晚晚夜蒲醉倒街頭，又做過售貨員，更洗腳唔抹腳，花2萬蚊買一條牛仔褲。回望過去，陳山聰細談婚後的變化。