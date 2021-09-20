陳山聰重提當年憾事淚崩 父親患癌離世 與伍詠薇反面5年

陳山聰為陳敏之的YouTube個頻道做嘉賓，打開心扉剖白當年與何超雲相戀時，發生在他身上的大事件，當中父親患癌離世，與契家姐伍詠薇鬧翻，都在那個時段發生，亦令他感到遺憾；陳山聰喊住講父親甚為擔心他，表現自責，至於伍詠薇，陳山聰表示是一場大誤會，幸好最後都冰釋前嫌。

撰文：東方新地 圖片：陳敏之YouTube頻道、伍詠薇IG、陳山聰IG