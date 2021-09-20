陳山聰重提當年憾事淚崩 父親患癌離世 與伍詠薇反面5年
撰文：東方新地 圖片：陳敏之YouTube頻道、伍詠薇IG、陳山聰IG
陳山聰重提當年錯過的人與事
陳敏之的個人YouTube頻道，新一集中請來契哥陳山聰做嘉賓，陳山聰唔忌崩口碗，重提當年與何超雲拍拖時，因為戀愛大過天而耽誤工作，那段時間被指想做賭王女婿，因而錯過了很多。陳山聰在節目中被問及「如果時光倒流讓你回到以前傷害過，或者被傷害的時光，你會想同邊個同埋有啲咩想講？」陳山聰說是他的父親。
遵從父親遺願
陳山聰說：「我爸爸係Cancer走嘅，佢過世之前兩年係我見佢最少嘅時候，大家都知發生咩事啦！佢細個好錫我……喺嗰段時間，我知道我令佢好傷心，佢係好擔心我，我好細個時佢已經同阿哥講，呢個細佬你一定要照顧。好彩佢臨走時，我啱啱返TVB，我每日都搭船過去澳門，作最後的陪伴……」陳山聰邊喊邊憶述父親最後的遺言，原來當時陳山聰已經與Apple拍拖，而父親表明非常喜歡Apple，甚至提出把所有錢都留給陳山聰，叫他一定要娶Apple，結果陳父不出3個月就離世，陳山聰亦遵從父親遺願與Apple結婚。
一句說話與伍詠薇斷交
陳山聰為了幫陳敏之「谷收視」，更大方重提當年與伍詠薇反面一事，事緣當年陳山聰35歲生日當晚，他突然致電契家姐伍詠薇並向對方說：「以後唔好再搵我！」豈料伍詠薇即時回覆「好呀！」更即刻將事件不開名地放上社交網，公布與某人絕交，自此「姊弟」反目成仇，陳山聰直言當時飲醉酒：「個電話只係玩吓！」估唔到伍詠薇咁認真！
責怪陳敏之無情無義
當年陳敏之、伍詠薇及陳山聰以姊弟相稱，陳山聰與伍詠薇反面後，連陳敏之都當佢透明，陳山聰於片中好傷心咁重提「冷巷事件」，並模仿陳敏之當時刻意擰頭避開自己眼神嘅動作，「陳敏之喺條冷巷度迎面行過嚟，我同佢眼神交流……咁樣就走咗去，係真！人情冷暖，呢個我明白嘅，調翻轉，將心比己，我都可能係咁！」陳敏之解釋全因伍詠薇落Order叫陳敏之唔好同陳山聰講嘢，所以敏之唔敢違抗命令，二人仲公開話伍詠薇嗰啲係「煩音」，好難頂！
反面達5年在東京和好
陳山聰同伍詠薇「割席」5年，曾在胡杏兒婚禮上同場，那次楊怡做和事佬不成，之後二人在機場巧遇，知道大家同日飛，陳山聰主動聯絡伍詠薇邀食飯，對方亦一口答應，他們於東京一間居酒屋見面，一見到就即刻攬實，所有誤會冰釋，一切盡在不言中，依家感情勝從前，伍詠薇仲做埋大姑媽，錫到陳山聰囝囝Jaco燶！