陳山聰 陳敏之

陳山聰開直播狂寸陳敏之 毫不留情句句有骨：你個人除咗識搵錢仲識咩啊？

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現年44歲的陳敏之，除了密密接Job拍劇之外，近年亦積極北上「搵真銀」，不但在TVB與淘寶合作的直播帶貨中成績甚佳被封「帶貨天后」，之後又獲邀為內地最大網上交易平台拍廣告，兼且再為內地節目《中國新主播》擔任評委，人到中年依然撈到風生水起。不過，早前她與情如兄妹的「哥哥」陳山聰一同於IG開直播的時候，卻連番被對方寸爆且句句有骨，場面尷尬！

陳山聰 陳敏之 陳敏之被封「帶貨天后」。
陳敏之被封「帶貨天后」。（圖片來源：[email protected]
陳山聰 陳敏之 陳敏之近年撈到風生水起。
陳敏之近年撈到風生水起。（圖片來源：[email protected]
陳山聰 陳敏之 陳山聰公然狂窒陳敏之。
陳山聰公然狂窒陳敏之。（圖片來源：[email protected] joelshanchung）

狂寸陳敏之「做直播要收錢㗎」

事源陳山聰本來獨自於IG開直播，期間陳敏之在他直播期間留言之後，即被力邀一同開雙人直播，但她留言稱自己正在敷面膜而婉拒，即被陳山聰窒她「冇化妝唔見得人」，又被寸：「依家陳敏之好貴㗎，佢做直播要收錢㗎，犀利呢，搵錢又多，你夠膽入嚟呀，陳敏之！」

陳山聰 陳敏之 陳山聰本來自己開直播，見到陳敏之留言即開始寸嘴模式。
陳山聰本來自己開直播，見到陳敏之留言即開始寸嘴模式。（圖片來源：[email protected]
陳山聰 陳敏之 寸陳敏之直播要收錢。
寸陳敏之直播要收錢。（圖片來源：[email protected]

唔想答陳敏之問題：你冇用㗎

後來陳敏之敷住面膜加入，向陳山聰表示自己不懂如何在直播中加公仔圖案，結果又被他笑：「你自己㩒㗎嘛個公仔，喺下面嗰度。頂呀，淨係識用直播嚟搵錢，你冇用㗎，你個人除咗識搵錢仲識咩啊？」陳敏之再問他加什麼圖案好，陳山聰無奈答道：「你自己鍾意整咩咪整咩囉，揸下主意啦，你大個女㗎喇，做咗人阿媽㗎喇。」

陳山聰 陳敏之 陳敏之不懂如何在直播中加公仔圖案，陳山聰窒她：「你個人除咗識搵錢仲識咩啊？」
陳敏之不懂如何在直播中加公仔圖案，陳山聰窒她：「你個人除咗識搵錢仲識咩啊？」（圖片來源：[email protected]

爆視帝直播帶貨一場100萬

早前陳豪、馬國明與陳敏之拍檔做直播帶貨，陳山聰表示傳聞兩位視帝一場收100萬，問陳敏之如果是他的話是否同價，她笑稱：「起碼啦，你啱啱攞視帝，你再高啲呀，100萬零10蚊咁囉！」

陳山聰 陳敏之 陳敏之早前與陳豪和馬國明直播帶貨。
陳敏之早前與陳豪和馬國明直播帶貨。（圖片來源：網上圖片）

一句說話與伍詠薇斷交

陳山聰和陳敏之其實曾經因為伍詠薇而反過面，2年前陳山聰擔任陳敏之YouTube頻道嘉賓，為了幫對方「谷收視」，更大方重提當年與伍詠薇反面一事，事緣當年陳山聰35歲生日當晚，他突然致電契家姐伍詠薇並向對方說：「以後唔好再搵我！」豈料伍詠薇即時回覆「好呀！」更即刻將事件不開名地放上社交網，公布與某人絕交，自此「姊弟」反目成仇，陳山聰直言當時飲醉酒：「個電話只係玩吓！」估唔到伍詠薇咁認真！

陳山聰 陳敏之 陳山聰激動表示那段時間嘗盡人惰冷暖。
陳山聰激動表示那段時間嘗盡人惰冷暖。（圖片來源：陳敏之YouTube頻道）
陳山聰 陳敏之 陳山聰指當年陳敏之兜口兜面當佢透明，令他心傷！
陳山聰指當年陳敏之兜口兜面當佢透明，令他心傷！（圖片來源：陳敏之YouTube頻道）

責怪陳敏之無情無義

當年陳敏之、伍詠薇及陳山聰以姊弟相稱，陳山聰與伍詠薇反面後，連陳敏之都當佢透明，陳山聰於片中好傷心咁重提「冷巷事件」，並模仿陳敏之當時刻意擰頭避開自己眼神嘅動作，「陳敏之喺條冷巷度迎面行過嚟，我同佢眼神交流……咁樣就走咗去，係真！人情冷暖，呢個我明白嘅，調翻轉，將心比己，我都可能係咁！」陳敏之解釋全因伍詠薇落Order叫陳敏之唔好同陳山聰講嘢，所以敏之唔敢違抗命令，二人仲公開話伍詠薇嗰啲係「煩音」，好難頂！

陳山聰 陳敏之 陳敏之解釋因為每日都受到伍詠薇轟炸，要她一齊杯葛陳山聰。
陳敏之解釋因為每日都受到伍詠薇轟炸，要她一齊杯葛陳山聰。（圖片來源：陳敏之YouTube頻道）
陳山聰 陳敏之 二人不停指伍詠薇的「煩音」好厲害，唔怕契家姐又嬲？
二人不停指伍詠薇的「煩音」好厲害，唔怕契家姐又嬲？（圖片來源：陳敏之YouTube頻道）
陳山聰 陳敏之 陳敏之仲話伍詠薇好難搞！
陳敏之仲話伍詠薇好難搞！（圖片來源：圖片來源：陳敏之YouTube頻道）

反面達5年在東京和好

陳山聰同伍詠薇「割席」5年，曾在胡杏兒婚禮上同場，那次楊怡做和事佬不成，之後二人在機場巧遇，知道大家同日飛，陳山聰主動聯絡伍詠薇邀食飯，對方亦一口答應，他們於東京一間居酒屋見面，一見到就即刻攬實，所有誤會冰釋，一切盡在不言中，依家感情勝從前，伍詠薇仲做埋大姑媽，錫到陳山聰囝囝Jaco燶！

陳山聰 陳敏之 陳山聰自爆楊怡曾做和事老。
陳山聰自爆楊怡曾做和事老。（圖片來源：陳敏之YouTube頻道）
陳山聰 陳敏之 陳山聰與伍詠薇事隔5年才和好如初。
陳山聰與伍詠薇事隔5年才和好如初。（圖片來源：陳敏之YouTube頻道）
陳山聰 陳敏之 早前伍詠薇與陳山聰一齊拍《金宵大廈2》。
早前伍詠薇與陳山聰一齊拍《金宵大廈2》。（圖片來源：[email protected]
陳山聰 陳敏之 身為大姑媽的伍詠薇，每次見到Jaco都愛不釋手。
身為大姑媽的伍詠薇，每次見到Jaco都愛不釋手。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] joelshanchung、網上圖片、陳敏之YouTube頻道、[email protected]

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