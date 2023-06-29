陳山聰開直播狂寸陳敏之 毫不留情句句有骨：你個人除咗識搵錢仲識咩啊？
狂寸陳敏之「做直播要收錢㗎」
事源陳山聰本來獨自於IG開直播，期間陳敏之在他直播期間留言之後，即被力邀一同開雙人直播，但她留言稱自己正在敷面膜而婉拒，即被陳山聰窒她「冇化妝唔見得人」，又被寸：「依家陳敏之好貴㗎，佢做直播要收錢㗎，犀利呢，搵錢又多，你夠膽入嚟呀，陳敏之！」
唔想答陳敏之問題：你冇用㗎
後來陳敏之敷住面膜加入，向陳山聰表示自己不懂如何在直播中加公仔圖案，結果又被他笑：「你自己㩒㗎嘛個公仔，喺下面嗰度。頂呀，淨係識用直播嚟搵錢，你冇用㗎，你個人除咗識搵錢仲識咩啊？」陳敏之再問他加什麼圖案好，陳山聰無奈答道：「你自己鍾意整咩咪整咩囉，揸下主意啦，你大個女㗎喇，做咗人阿媽㗎喇。」
爆視帝直播帶貨一場100萬
早前陳豪、馬國明與陳敏之拍檔做直播帶貨，陳山聰表示傳聞兩位視帝一場收100萬，問陳敏之如果是他的話是否同價，她笑稱：「起碼啦，你啱啱攞視帝，你再高啲呀，100萬零10蚊咁囉！」
一句說話與伍詠薇斷交
陳山聰和陳敏之其實曾經因為伍詠薇而反過面，2年前陳山聰擔任陳敏之YouTube頻道嘉賓，為了幫對方「谷收視」，更大方重提當年與伍詠薇反面一事，事緣當年陳山聰35歲生日當晚，他突然致電契家姐伍詠薇並向對方說：「以後唔好再搵我！」豈料伍詠薇即時回覆「好呀！」更即刻將事件不開名地放上社交網，公布與某人絕交，自此「姊弟」反目成仇，陳山聰直言當時飲醉酒：「個電話只係玩吓！」估唔到伍詠薇咁認真！
責怪陳敏之無情無義
當年陳敏之、伍詠薇及陳山聰以姊弟相稱，陳山聰與伍詠薇反面後，連陳敏之都當佢透明，陳山聰於片中好傷心咁重提「冷巷事件」，並模仿陳敏之當時刻意擰頭避開自己眼神嘅動作，「陳敏之喺條冷巷度迎面行過嚟，我同佢眼神交流……咁樣就走咗去，係真！人情冷暖，呢個我明白嘅，調翻轉，將心比己，我都可能係咁！」陳敏之解釋全因伍詠薇落Order叫陳敏之唔好同陳山聰講嘢，所以敏之唔敢違抗命令，二人仲公開話伍詠薇嗰啲係「煩音」，好難頂！
反面達5年在東京和好
陳山聰同伍詠薇「割席」5年，曾在胡杏兒婚禮上同場，那次楊怡做和事佬不成，之後二人在機場巧遇，知道大家同日飛，陳山聰主動聯絡伍詠薇邀食飯，對方亦一口答應，他們於東京一間居酒屋見面，一見到就即刻攬實，所有誤會冰釋，一切盡在不言中，依家感情勝從前，伍詠薇仲做埋大姑媽，錫到陳山聰囝囝Jaco燶！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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