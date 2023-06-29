陳山聰開直播狂寸陳敏之 毫不留情句句有骨：你個人除咗識搵錢仲識咩啊？

現年44歲的陳敏之，除了密密接Job拍劇之外，近年亦積極北上「搵真銀」，不但在TVB與淘寶合作的直播帶貨中成績甚佳被封「帶貨天后」，之後又獲邀為內地最大網上交易平台拍廣告，兼且再為內地節目《中國新主播》擔任評委，人到中年依然撈到風生水起。不過，早前她與情如兄妹的「哥哥」陳山聰一同於IG開直播的時候，卻連番被對方寸爆且句句有骨，場面尷尬！