陳山聰2005年拍劇被視帝掟劇本驚到震 拍劇黑歷史多籮籮仲曾遭易角

48歲陳山聰入行31年來參演過唔少大熱劇集，2022年更憑劇集《金宵大廈2》以大熱姿態勇奪「最佳男主角」，演技備受肯定！早前陳山聰與另一位視帝譚俊彥接受訪問時，就自爆當年拍劇曾遭同劇視帝級演員掟走劇本，令佢驚到震之餘至今仍印象深刻……