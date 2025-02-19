陳山聰2005年拍劇被視帝掟劇本驚到震 拍劇黑歷史多籮籮仲曾遭易角
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48歲陳山聰入行31年來參演過唔少大熱劇集，2022年更憑劇集《金宵大廈2》以大熱姿態勇奪「最佳男主角」，演技備受肯定！早前陳山聰與另一位視帝譚俊彥接受訪問時，就自爆當年拍劇曾遭同劇視帝級演員掟走劇本，令佢驚到震之餘至今仍印象深刻……
陳山聰自爆拍劇曾被視帝掟劇本
陳山聰憶述當年拍攝劇集《隨時候命》，同劇有鄭伊健、林保怡和佘詩曼等演員，他續指當年還是一個小角色：「我最記得我喺飛行服務隊入面，我坐喺林保怡嘅副駕，好多對白又英文，佢行過見到問我：『你做咩呀？』我話我喺度背緊對白，跟住佢一手攞走個劇揼走佢：『佢話睇咩睇，唔使睇，得㗎啦！上到去就ok㗎啦！」陳山聰直言當時唔明白點解對方要咁做，只係心諗「你ok，我唔ok喎」，更擔心到全身發抖！
陳山聰奪視帝終明白對方當年用意
陳山聰現時已係經驗十足嘅演員，2022年大熱封帝嘅佢明白到劇本不能死記硬背，亦終於明白當年林保怡為何要這樣做：「當然唔係叫你唔睇劇本、唔做功課，但係唔係死記，我而家同譚俊彥都係排戲嘅時候睇一次（劇本），跟住就揼開本劇本，就要記得曬所有嘢，因為對白唔係最重要，學譚俊彥話齋，聽對方講乜嘢，你嘅回應（對手）才是最緊要。」
陳山聰拍劇黑歷史多籮籮 2011年觸怒高層被飛起易角
2012年播出嘅TVB劇集《回到三國》「孫權」一角原定由陳山聰飾演，不過拍攝將近一個月後，陳山聰以家事為由，決定辭演。坊間傳言陳山聰連續缺席電視劇《洪武三十二》的宣傳活動及多次請假外出，遲遲未為新劇《回到三國》拍攝，而惹起無綫不滿，因此無綫高層開會後決定易角，最終改由敖嘉年飾演 。直至2013年底，陳山聰分手後重返無綫，獲監製李添勝起用，先後憑《同盟》《金宵大廈》獲獎項提名，直至2022年憑《金宵大廈2》以大熱姿態奪得「最佳男主角」。
撰文：東方新地圖片來源：ig@joelshanchung、youtube@TVB(official)資料或影片來源：原文刊於新假期