夜場激吻陳山聰！30歲混血索女遭起底 大馬選美出身身材火辣

49歲視帝陳山聰夜場激吻混血索女的片段瘋傳網絡，畫面中他展現驚人腰力，面對索女樹熊式熊抱仍氣定神閒，令網民大讚其專業態度。雖然只是馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》的拍攝片段，但討論度依然爆燈，特別是與陳山聰對戲的神秘混血索女身份，更成為網民熱議焦點。