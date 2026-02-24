夜場激吻陳山聰！30歲混血索女遭起底 大馬選美出身身材火辣
廣告
49歲視帝陳山聰夜場激吻混血索女的片段瘋傳網絡，畫面中他展現驚人腰力，面對索女樹熊式熊抱仍氣定神閒，令網民大讚其專業態度。雖然只是馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》的拍攝片段，但討論度依然爆燈，特別是與陳山聰對戲的神秘混血索女身份，更成為網民熱議焦點。
夜場激吻片段瘋傳 陳山聰腰力驚人
拍攝片段顯示，穿著民族服飾的混血索女主動勾住陳山聰頸部，隨即起跳熊抱對方，兩人四目交投後激情擁吻足足5秒。整個過程中陳山聰展現過人腰力，穩穩承受對方重量毫不費力，動作一氣呵成十分流暢。導演一聲「good take」後，索女立即尷尬小步跑開，畫面相當可愛搞笑。
Renee Loh首度回應 坦言既興奮又有壓力
與陳山聰拍攝親熱戲的索女正是馬來西亞國際小姐季軍Renee Loh（羅思霓）。她接受訪問時透露：「這次其實是我的螢幕初吻，所以坦白說開拍前真的蠻緊張的。加上對手是我從小在電視上看到大的陳山聰前輩，既興奮又有點壓力。」她更笑言因為是首次拍電影，特別擔心自己NG太多次，試位時更開玩笑說「可是我唔想一take pass」。
大馬混血索女起底 三國混血選美季軍
Renee Loh來自馬來西亞雪隆區巴生，現年30歲，是華人、娘惹及印度三國混血兒。她在2023年「馬來西亞半島國際小姐」比賽中奪得季軍及「最上鏡小姐」雙料殊榮，平時從事模特兒及內容創作工作。她更曾參與有「大馬版《單身即地獄》」之稱的戀愛實境秀《Play Safe Play Me》，憑藉亮眼外型與出眾氣質圈粉無數，這次《媽媽又要嫁》是她首次登上大銀幕。
網民熱議專業態度 大讚陳山聰定力十足
片段曝光後網民紛紛留言討論，不少人大讚陳山聰的專業態度和驚人腰力。有網民留言「視帝就是視帝，定力十足」、「49歲仍然咁fit，腰力真係好」。對於會否擔心陳山聰太太吃醋，Renee Loh直言「我相信大家都明白那是工作，我們都非常尊重彼此的家庭與界線，所以整個過程都是專業而安心的」，展現成熟專業的工作態度。
圖片來源：IG@_reneeloh_資料或影片來源：原文刊於新假期