60歲陳庭威凍齡近況曝光 拍片為高考生打氣 曾被封「人狼威」做肥姐契仔
前「亞視一哥」、現時60歲的陳庭威轉戰內地發展大約20年，雖然作品不多，但憑住當年亞視劇集《豪門》、《勝者為王》、《我來自潮州》等而人氣爆紅，在內地四出登台默默搵，間中亦會參演內地劇集，甚少香港露面。近日他亦順應潮流玩抖音，拍片為內地高考生打氣，加證凍齡有術。
陳庭威逆生長似40歲
近日內地學生開始高考，陳庭威亦有在抖音拍片為考生打氣加油，第一句就是「大家好，我是香港白戲的威哥陳庭威」，片中的他頭髮濃密、皮膚緊緻，望落似40出頭的中年男子，完全唔似已經「登六」。
陳庭威「潮」足20年
其實陳庭威是1984年TVB藝員訓練班的學員，同期的同學包括有郭富城、曾華倩、邵美琪等。畢業後曾參演《新紮師兄續集》、《我本善良》等，但發展並不順逐。至1991年轉投亞視懷抱，隨即憑劇集《豪門》、《勝者為王》、《我來自潮州》人氣急升成為「亞視一哥」。其「潮州效應」更加惠及20年，2017年他又於內地拍攝劇集《潮汕煙雨之潮汕風雲》
人狼威的兩段情
陳庭威曾公開過兩段情。出道初期，陳庭威曾與與陳雅倫拍拖4年，不過最後分手收場，繼而他在拍攝《新紮師兄續集》時又與曾華倩撻著，不過戀情亦未能走到最後。據當年的報道所指，陳庭威因為對異性過份熱情，因此曾一度被封為「人狼威」，後來因為他人氣急升而漸漸除名。