60歲陳庭威凍齡近況曝光 拍片為高考生打氣 曾被封「人狼威」做肥姐契仔

前「亞視一哥」、現時60歲的陳庭威轉戰內地發展大約20年，雖然作品不多，但憑住當年亞視劇集《豪門》、《勝者為王》、《我來自潮州》等而人氣爆紅，在內地四出登台默默搵，間中亦會參演內地劇集，甚少香港露面。近日他亦順應潮流玩抖音，拍片為內地高考生打氣，加證凍齡有術。