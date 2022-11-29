陳庭欣公屋港姐進駐豪宅　10億身家男友與金髮妹單獨出海玩　4年情疑生變

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）公屋出身，自與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活變得富貴，更搬進沙田九肚山洋房，但原來兩人的感情出現暗湧！今日（29日）有媒體影到Benny與一名金髮女子結伴出海玩，甚至指兩人穿情侶裝，在快艇上有說有笑，玩到下午才回程。