陳庭欣公屋港姐進駐豪宅 10億身家男友與金髮妹單獨出海玩 4年情疑生變
陳庭欣10億身家男友與金髮妹單獨出海玩
陳庭欣對於有雜誌影到Benny與一名金髮女子疑穿情侶裝結伴出海玩，有說有笑相處愉快，陳庭欣回覆傳媒時表示她認識該名與男友一起出海的金髮女子，直言朋友不是男就是女，如此普通的事不需要回應。她自己也試過與周志文、周志康等男性好友去滑水，不過亦有不少網民擔心陳庭欣與男友感情生變。
陳庭欣男朋友屢被指花弗多次現暗湧
陳庭欣與Benny雖愛得高調，更傳二人有意計劃結婚。不過，同時男方不時傳出緋聞，令兩人感情出現暗湧。Benny同TVB藝人謝可逸的前度女友方潔盈Jathy傳緋聞，更加試過被人貼街招唱衰，指他與陳庭欣好友阿Yu有染，還指陳庭欣是傻港姐、被利用！
事件爆出後，Benny撇甩陳庭欣與友人飛日本滑雪，懶理傳聞。可惜來不及解畫，兩人感情再起波瀾，再傳出阿Yu原來只係小四，小三其實是前港姐陳潔玲。有傳Benny為了氹番陳庭欣，曾送上位於黃大仙現崇山價值逾千萬的單位，陳庭欣非常相信他不會出軌，還要為他解畫，IG貼實他咀住上演恩愛騷。
陳庭欣Benny拍拖4年不婚宣言
但陳庭欣懶理男朋友醜聞，表示因為不太喜歡小朋友，加上男朋友曾經結完又離的背景，令她完全沒有想過結婚。其後她為慶祝拍拖四周年，於社交平台上載兩人在家中簡單慶祝的合照，大曬恩愛，留言︰「Happy 365 x 4！#anniversary #stayhome #簡單但幸福」不少網民向他們送上祝賀，又讚他們的慶祝方法十分浪漫。
2010年香港小姐奪冠 網民封豬扒港姐
入行已有12年的陳庭欣為家中的獨生女，爸爸任職警察，自小在黃竹坑警察宿舍長大，其父退休後獲派公屋單位，一家三口入住九龍灣啟晴邨。她曾就讀嘉諾撒聖方濟各學校及嘉諾撒培德書院，中三時到英國升學，其後在曼徹斯特大學以環境學系學士畢業。2010年，當時22歲的她參加香港小姐奪冠，同時獲「國際親善小姐」和「旅遊大使」兩個獎項成三料冠軍。不過，由於她參選時表現平庸，加上經常笑時露出牙肉，引來不少網民取笑她一笑嚇壞人、最醜的香港小姐之一，又封她做豬扒港姐。
陳庭欣拍劇為角色唔介意裸露：挑戰自己
入行後，陳庭欣主力發展主持方面工作，而演出的劇集經常被安排大尺度如半裸、超性感的戲份，首部電視劇《法網狙擊》飾演性感女神色誘謝天華、《致命復活》演郭晉安小三後慘遭侵犯、《全職沒女》裸上身色誘張兆輝。當中更不得不提2017年她在《踩過界》中飾演跨性別人士潘安（Annie），劇中講述她因未接受變性手術，被人揭露實為男兒身，更以「男兒身」身份露出上半身，相當大膽！事後她在社交平台上表示：「『潘安』 依個角色對我嚟請真係好大挑戰，仲記得因爲要做後期嘅CG，所以有幾場戲拍嘅時候都幾尷尬吓，特別有場係喺晚上大慨11點在蘭桂坊嘅一條後巷（應該是全最繁忙嘅後巷）只穿著白免打底tube top 及褲拍褲，實在係好『難忘』呢！但我就是愛挑戰自己，希望再有機會接到任何角色，我都會盡力做好佢，演好佢！」
陳庭欣戀上億萬富商 甘做後母湊仔
陳庭欣曾與同年入行的翟威廉相戀，地下情拍拖5年後，女方就對外指「看不到二人有將來」來回應二人的關係，但分手後現時關係如同家人。2017年，她被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。2018年，她就戀上坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源 （Benny），據知情者透露：「當年彩豐行有份贊助港姐選舉，佢之後搵機會主動埋Benny身，將人哋前度Ruby（劉依靜）踢走，為咗箍實男友，成日check住Benny行蹤，好快就搬入Benny屋企同居，又幫Benny湊仔（Benny同前妻所生的兩個兒子），藉以融入Benny家庭，不過，Benny有米又有事業，可以話係鑽石筍盤，一路好多女埋身，又點會睇得實？」2019年Benny投資1,200萬開設健身中心， 她拍性感廣告做生招牌，變身老闆娘，翌年男友退股，但陳庭欣仍然代言人﹗
陳庭欣屋邨妹進駐3000呎豪宅
二人拍拖後愛得甜蜜經常高調放閃，更早已由昔日與家人居住的九龍灣啟晴村搬入男友位於圓方的豪宅同居。後來，陳庭欣搬進月租10萬的沙田九肚山澐灃一幢洋房，實用面積超過3,000呎，並且有特大天台、車庫及花園，生活愈來愈富貴！平時她都會分享生活照片，加上又會在YouTube頻道「Animore TV 動物踩過界」中拍攝與愛犬的點滴，從中見到豪宅內樓底高放上巨型燈飾，大理石大圓餐桌、大理石浴室等豪華裝潢更成焦點， 令豪宅內貌曝光！
常見問題
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