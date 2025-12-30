陳庭欣親揭8年情分手內幕 鏡頭前哽咽反問7字令人心酸

前港姐冠軍陳庭欣與坐擁10億身家富商男友楊振源拍拖近8年，日前首度親口證實分手消息震驚全城。TVB獨家專訪中，Toby多次觸動情傷，眼眶泛紅語帶哽咽，當被問及朋友關心時更一度強忍淚水，哽咽反問「加咩油！都冇嘢！」令人心酸。這段豪門戀情最終以「三觀不合」收場，8年青春換來分手結局，背後真相究竟如何？