38歲陳庭欣高跟鞋滑水搏到盡 大曬性感身材兼爆富貴男友情變

三位TVB女神陳庭欣、朱文慧、何泳芍日前為東華三院慈善活動出海挑戰高難度滑水，現場畫面勁養眼。38歲陳庭欣穿上高跟鞋滑水，大曬性感身材成為全場焦點，三人合力籌得55萬善款。不過陳庭欣近期感情狀態備受關注，傳與10億身家男友楊振源情變，聖誕期間各自慶祝引發熱議。

陳庭欣高跟鞋滑水成焦點

陳庭欣在慈善滑水挑戰中表現最為搶眼，她穿上高跟鞋在水上滑行，展現完美身材曲線，成為三位女神中最吸睛的一位。休息期間，陳庭欣更毫不吝惜地大曬性感上圍，火辣畫面非常搶鏡。朱文慧則挑戰邊滑水邊倒橙汁，之後更要用超長茶壺斟茶給總裁，難度極高。何泳芍負責邊滑水邊寫字的任務，同樣考驗平衡力和技巧。

三女神合力籌得55萬善款

三位美女藝人的精彩表現成功為東華三院籌得55萬善款，善舉獲得各界讚賞。陳庭欣、朱文慧、何泳芍在挑戰過程中展現專業態度，即使面對高難度動作仍全力以赴，充分體現藝人的社會責任感。活動現場氣氛熱烈，三人的拼搏精神和性感造型都成為話題焦點，為慈善活動增添不少亮點。

陳庭欣缺席富貴男友慶生引關注

值得注意的是，陳庭欣與擁有10億身家的彩豐行老闆楊振源拍拖8年，一直愛得高調，但近期傳出感情生變。楊振源近日慶祝47歲生日時，陳庭欣被指缺席男友生日會，聖誕期間亦選擇與好友慶祝，一改昔日高調曬愛的作風。陳庭欣日前出席活動時更公開否認結婚傳聞，表示「結婚暫時唔喺我人生top 5入面」，感情狀態備受外界關注。

網民熱議女神慈善表現

網民對三位女神的慈善表現反應熱烈，紛紛留言讚賞她們的勇氣和愛心。有網民表示「陳庭欣穿高跟鞋滑水都咁靚，真係女神級別」、「三個都好有心做善事，支持」。亦有網民關注陳庭欣的感情狀況，留言「希望佢搵到真正愛佢嘅人」、「做善事最重要，感情事順其自然」。慈善活動的成功舉辦不僅為有需要人士籌得善款，更展現了藝人的正面形象。

陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 慈善活動 楊振源連場生日派對都未見陳庭欣身影。（圖片來源：IG圖片）
楊振源連場生日派對都未見陳庭欣身影。（圖片來源：IG圖片）
陳庭欣 慈善活動 就連聖誕節都各有各過。（圖片來源：IG圖片）
就連聖誕節都各有各過。（圖片來源：IG圖片）
陳庭欣 慈善活動 兩人曾經非常甜蜜！（圖片來源：IG圖片）
兩人曾經非常甜蜜！（圖片來源：IG圖片）

圖片來源：TVB、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

