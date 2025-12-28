38歲陳庭欣高跟鞋滑水搏到盡 大曬性感身材兼爆富貴男友情變
三位TVB女神陳庭欣、朱文慧、何泳芍日前為東華三院慈善活動出海挑戰高難度滑水，現場畫面勁養眼。38歲陳庭欣穿上高跟鞋滑水，大曬性感身材成為全場焦點，三人合力籌得55萬善款。不過陳庭欣近期感情狀態備受關注，傳與10億身家男友楊振源情變，聖誕期間各自慶祝引發熱議。
陳庭欣高跟鞋滑水成焦點
陳庭欣在慈善滑水挑戰中表現最為搶眼，她穿上高跟鞋在水上滑行，展現完美身材曲線，成為三位女神中最吸睛的一位。休息期間，陳庭欣更毫不吝惜地大曬性感上圍，火辣畫面非常搶鏡。朱文慧則挑戰邊滑水邊倒橙汁，之後更要用超長茶壺斟茶給總裁，難度極高。何泳芍負責邊滑水邊寫字的任務，同樣考驗平衡力和技巧。
三女神合力籌得55萬善款
三位美女藝人的精彩表現成功為東華三院籌得55萬善款，善舉獲得各界讚賞。陳庭欣、朱文慧、何泳芍在挑戰過程中展現專業態度，即使面對高難度動作仍全力以赴，充分體現藝人的社會責任感。活動現場氣氛熱烈，三人的拼搏精神和性感造型都成為話題焦點，為慈善活動增添不少亮點。
陳庭欣缺席富貴男友慶生引關注
值得注意的是，陳庭欣與擁有10億身家的彩豐行老闆楊振源拍拖8年，一直愛得高調，但近期傳出感情生變。楊振源近日慶祝47歲生日時，陳庭欣被指缺席男友生日會，聖誕期間亦選擇與好友慶祝，一改昔日高調曬愛的作風。陳庭欣日前出席活動時更公開否認結婚傳聞，表示「結婚暫時唔喺我人生top 5入面」，感情狀態備受外界關注。
網民熱議女神慈善表現
網民對三位女神的慈善表現反應熱烈，紛紛留言讚賞她們的勇氣和愛心。有網民表示「陳庭欣穿高跟鞋滑水都咁靚，真係女神級別」、「三個都好有心做善事，支持」。亦有網民關注陳庭欣的感情狀況，留言「希望佢搵到真正愛佢嘅人」、「做善事最重要，感情事順其自然」。慈善活動的成功舉辦不僅為有需要人士籌得善款，更展現了藝人的正面形象。
