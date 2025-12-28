38歲陳庭欣高跟鞋滑水搏到盡 大曬性感身材兼爆富貴男友情變

三位TVB女神陳庭欣、朱文慧、何泳芍日前為東華三院慈善活動出海挑戰高難度滑水，現場畫面勁養眼。38歲陳庭欣穿上高跟鞋滑水，大曬性感身材成為全場焦點，三人合力籌得55萬善款。不過陳庭欣近期感情狀態備受關注，傳與10億身家男友楊振源情變，聖誕期間各自慶祝引發熱議。