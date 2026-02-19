東張西望｜38歲陳庭欣被批黑眼圈殘樣變中年龔如心 分手後獲Bob出手介紹筍盤
38歲前港姐陳庭欣（Toby）近日成為網民熱議焦點！昨晚（18日）她在TVB《東張西望》中擔任主持，身穿紅色格仔衫配孖辮造型，卻被網民狠批黑眼圈深又殘，更有人直指她「望落成個龔如心咁」！不過就在外界質疑她狀態欠佳之際，Toby卻爆出感情新動向——「金牌媒人」林盛斌（Bob）已經出手為她介紹筍盤，而她更堅持拒絕雪卵等真愛，究竟這位港姐的擇偶條件有幾特別？
網民狠批陳庭欣黑眼圈殘樣變中年龔如心
陳庭欣在《東張西望》的造型引來網民一面倒負評，有網民直言「以佢年紀真係唔適宜梳呢個髮型，仲要佢個樣望落老過佢真實年齡，而且啲衫又娘，望落成個龔如心咁」。更有網民毒舌留言「中年版龔如心」、「佢個樣真係突然老左10年」，甚至有人問「陳庭欣尋晚係咪玩得太夜？」。面對網民的嚴厲批評，不少人都建議她「休息多啲」，亦有網民認為「冇開濾鏡啫」。
陳庭欣Bra Top上陣打波展現火辣身材
雖然在電視上被批評造型老態，但陳庭欣在社交平台卻展現截然不同的一面！她近期迷上匹克球運動，更準備考教練牌，昨日在社交平台大晒運動照，竟然以紫色Bra Top配黑色短褲上陣「殺敵」，火辣身材一覽無遺。只見她以輕鬆步履走入球場，然後來個「變裝」秀，在球場上大展身手，動作相當專業。
Bob已出手介紹對象陳庭欣坦言可以識朋友
甩拖後的Toby透露「金牌媒人」林盛斌（Bob）已經出手為她介紹筍盤！談到感情生活，陳庭欣表示「有時間都可以識個朋友，但其他嘢冇特別去諗」，顯示對感情抱持開放態度。作為圈中知名「媒人」的Bob，過往成功撮合不少藝人情侶，今次親自出手為Toby介紹對象，令外界相當期待會有什麼發展。Toby更強調現階段只是想認識朋友，沒有特別的壓力或期望，但願意給自己機會重新開始。當被問及會否考慮雪卵時，陳庭欣斬釘截鐵地回答「唔會呀，最緊要搵到真正愛你嘅人」。她的回應顯示出對愛情的堅持和信念，寧願等待真正的緣分也不願意為了生育而妥協。
澄清前男友非10億身家拒做拜金女
提到前男友楊振源被指坐擁10億身家，分手後她被外界形容為「跌落凡間」，陳庭欣坦然回應「佢本身都冇10億，嗰個數字唔係擇偶條件嚟」。她強調尋找伴侶的條件是「要搵一個真係能夠溝通，真係要加少少嘅條件，我希望對方鍾意小動物」。對於外界質疑她拜金，Toby不太在意，表示「認識我嘅朋友都知道我好貼地，冇辦法去解釋咁多嘢」。
