38歲陳庭欣Bra Top上陣打波 爆Bob已出手介紹筍盤 1原因拒雪卵

現年38歲陳庭欣（Toby）近期迷上匹克球運動，更準備考教練牌！昨日她在社交平台大晒運動照，竟然以紫色Bra Top配短褲上陣「殺敵」，火辣身材一覽無遺。更爆炸性的是，甩拖後的Toby透露「金牌媒人」林盛斌（Bob）已經出手為她介紹筍盤，令網民熱烈討論她的感情動向。