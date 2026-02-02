38歲陳庭欣Bra Top上陣打波 爆Bob已出手介紹筍盤 1原因拒雪卵
現年38歲陳庭欣（Toby）近期迷上匹克球運動，更準備考教練牌！昨日她在社交平台大晒運動照，竟然以紫色Bra Top配短褲上陣「殺敵」，火辣身材一覽無遺。更爆炸性的是，甩拖後的Toby透露「金牌媒人」林盛斌（Bob）已經出手為她介紹筍盤，令網民熱烈討論她的感情動向。
Toby紫色Bra Top上陣打波火辣現身
陳庭欣在社交平台分享打匹克球的照片，只見她以輕鬆步履走入球場，然後來個「變裝」秀，換上紫色Bra Top配黑色短褲落場打波，展現健美身材。Toby在球場上大展身手，動作相當專業。
Bob已出手介紹對象Toby坦言可以識朋友
談到感情生活，陳庭欣透露林盛斌已經開始為她牽紅線。她表示「有時間都可以識個朋友，但其他嘢冇特別去諗」，顯示對感情抱持開放態度。作為圈中知名「媒人」的Bob，過往成功撮合不少藝人情侶，今次親自出手為Toby介紹對象，令外界相當期待會有什麼發展。Toby更強調現階段只是想認識朋友，沒有特別的壓力或期望。
回應舊愛10億身家傳聞澄清非拜金女
提到前男友楊振源被指坐擁10億身家，分手後她被外界形容為「跌落凡間」，陳庭欣坦然回應「佢本身都冇10億，嗰個數字唔係擇偶條件嚟」。她強調尋找伴侶的條件是「要搵一個真係能夠溝通，真係要加少少嘅條件，我希望對方鍾意小動物」。對於外界質疑她拜金，Toby不太在意，表示「認識我嘅朋友都知道我好貼地，冇辦法去解釋咁多嘢」。
拒絕雪卵堅持等真愛現身
當被問及會否考慮雪卵時，陳庭欣斬釘截鐵地回答「唔會呀，最緊要搵到真正愛你嘅人」。她的回應顯示出對愛情的堅持和信念，寧願等待真正的緣分也不願意為了生育而妥協。這番話令不少網民大讚她的價值觀正確，有留言表示「Toby好有原則，值得等到好男人」、「真愛最重要，支持你的決定」。
網民熱議Bob媒人功力期待好消息
消息傳出後，網民紛紛留言討論，有人表示「Bob出手一定有好嘢，期待Toby有好消息」、「Toby咁靚咁有才華，一定搵到好男人」。亦有網民好奇Bob會介紹什麼類型的對象給Toby，更有人開玩笑說「Bob個人脈咁廣，肯定有優質男士」。
圖片來源：IG@toby_yanyan、TVB、IG圖片、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期