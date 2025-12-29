38歲「10億女友」陳庭欣豪門夢碎親認分手 8年富貴男友情斷內幕曝光

前港姐冠軍陳庭欣與坐擁10億身家富商男友楊振源拍拖8年，豈料今日突然親認分手消息，震撼娛樂圈！這位曾被封為「10億少奶奶」的女星，竟然在出席活動時爆出已與男友分手2、3個月的驚人內幕，8年愛情長跑最終無疾而終，令人唏噓不已。