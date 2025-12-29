38歲「10億女友」陳庭欣豪門夢碎親認分手 8年富貴男友情斷內幕曝光
廣告
前港姐冠軍陳庭欣與坐擁10億身家富商男友楊振源拍拖8年，豈料今日突然親認分手消息，震撼娛樂圈！這位曾被封為「10億少奶奶」的女星，竟然在出席活動時爆出已與男友分手2、3個月的驚人內幕，8年愛情長跑最終無疾而終，令人唏噓不已。
陳庭欣親認情斷富商男友
陳庭欣在尖沙咀出席活動時，終於正面回應外界猜測多時的分手傳聞。她坦承與「彩豐行」老闆楊振源已經分手2、3個月，並強調「因了解而分手」，是和平分手不涉及第三者，雙方仍然維持朋友關係。這個突如其來的官方確認，徹底粉碎了外界對這對「金童玉女」的美好想像，也讓陳庭欣的「10億少奶奶」身份正式成為過去式。
早前言論暗藏玄機引猜測
回想起來，陳庭欣早前在台慶頒獎禮活動時的一番話，原來已經暗藏玄機。她當時直言「結婚暫時唔喺我人生top 5入面，唔係依家要諗嘅嘢」，這番看似隨意的發言，如今看來竟是對感情狀況的真實寫照。更令人玩味的是，有網民發現兩人位於九龍站豪宅天璽日鑽璽的愛巢已被租出，而且近期楊振源的生日聚會和聖誕節慶祝，身為女友的陳庭欣都全程缺席，種種跡象早已預示著這段感情的終結。
8年愛情路回顧昔日甜蜜
陳庭欣自2017年與楊振源拍拖後，生活品質可謂三級跳，從普通藝人搖身一變成為豪門女友，更搬入豪宅享受富貴生活，被外界冠上「10億女友」的稱號。楊振源作為本土護膚品牌「彩豐行」老闆，在港澳地區擁有近30間分店，雖然陳庭欣曾澄清男友身家並非外界所傳的那麼多，但兩人過去8年來不時在社交平台放閃，陳庭欣亦多次公開力挺男友，感情看似穩定甜蜜，誰料最終仍不敵時間考驗。
網民熱議分手內幕真相
消息傳出後，網民紛紛在各大社交平台熱烈討論，有人留言「早就睇出佢哋有問題，生日都唔出現點會冇事」，亦有網友表示「8年都冇結婚，可能真係唔啱」。部分網民更直接指出「富貴人家始終同藝人有距離」，認為兩人的背景差異最終成為分手導火線。不過也有支持者留言「和平分手都好，起碼大家都體面」，希望雙方都能找到更適合的另一半。
圖片來源：IG圖片、IG@toby_yanyan、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期