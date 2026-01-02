陳庭欣分手後戰鬥格現身馬場贏錢 富貴生活依舊網民讚女王風範

38歲前港姐冠軍陳庭欣與坐擁10億身家的富豪男友楊振源分手後，並未如外界預期般黯然神傷，反而以戰鬥格現身馬場！日前她身穿黑色貼身短裙出戰馬場，更成功贏馬，證明豪門夢碎後依然能夠保持富貴生活，強勢回應外界對她分手後會「打回原形」的質疑。

陳庭欣馬場贏錢展現強者風範

陳庭欣在馬場的表現完全展現出她的強者本色，身穿黑色貼身短裙配搭名牌手袋，造型依然貴氣十足。她在社交平台分享贏馬的興奮時刻，笑容燦爛絲毫看不出分手的陰霾。證明她的財政狀況依然穩健，並非如外界猜測般需要節衣縮食。

陳庭欣強忍淚水親解分手內情

早前陳庭欣接受訪問時談及分手原因，一度哽咽強忍淚水，令人心痛。她坦言與楊振源「三觀不合」，但強調自己的生活態度不會因分手而改變。「唔會因為今次呢件事而要搭地鐵，要揸車就揸車，過海咪搭地鐵，你知幾塞車。有啲嘢畀大家放大咗，大家諗側咗一邊，我依然係我。」她的這番話顯示已逐漸走出分手陰霾，決心以堅強姿態面對未來。

網民熱議陳庭欣分手後動向

陳庭欣在馬場的照片曝光後，網民紛紛留言討論。有網民讚賞她「分手後更有女王風範」，亦有人好奇「佢係咪真係唔使擔心錢」。部分網民則關注她與楊振源分手的真正原因，猜測「一定有內情未爆出嚟」。不過大部分網民都支持陳庭欣的堅強表現，認為「女人要靠自己最實際」，期待她在事業上有更好發展。

楊振源從零分會考生變身十億富商

回顧這段8年情緣，楊振源的發跡史堪稱傳奇。他當年會考僅得0分，曾住屋邨做地盤工人，後來在母親扶持下踏足美容行業，憑藉商業頭腦搖身一變成為坐擁10億身家的富商。他名下物業估值接近2億港元，經常駕駛名車四處飛行，生活極盡奢華。然而這段看似童話般的愛情故事，最終還是因為「三觀不合」而劃下句號。

陳庭欣 楊振源 馬場贏錢展現強者風範（圖片來源：IG@toby_yanyan）
陳庭欣 楊振源 （圖片來源：IG@toby_yanyan）
陳庭欣 楊振源 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
陳庭欣 楊振源 （圖片來源：TVB）
陳庭欣 楊振源 （圖片來源：IG@toby_yanyan）
陳庭欣 楊振源 兩人曾經非常甜蜜！（圖片來源：IG圖片）
陳庭欣 楊振源 陳庭欣2010年三料港姐奪冠 被封豬扒港姐（圖片來源：IG@toby_yanyan）
陳庭欣 楊振源 Toby表示這些都是大家的誤會（圖片來源：IG@toby_yanyan）
陳庭欣 楊振源 有指陳庭欣參選時表現一般，加上笑時露出大牙肉，引來不少網民取笑她是最醜的香港小姐之一。（圖片來源：Youtube@myTV SUPER）
陳庭欣 楊振源 最後15強不入，未有參加外景拍攝，當屆三甲係冠軍陳庭欣、 亞軍張秀文及季軍莊思明（圖片來源：東方新地）
陳庭欣 楊振源 陳庭欣只po出了一張穿著Bra Top的雪地打卡照，被網民投訴太「孤寒」！（圖片來源：IG@toby_yanyan）
