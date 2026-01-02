陳庭欣分手後戰鬥格現身馬場贏錢 富貴生活依舊網民讚女王風範
廣告
38歲前港姐冠軍陳庭欣與坐擁10億身家的富豪男友楊振源分手後，並未如外界預期般黯然神傷，反而以戰鬥格現身馬場！日前她身穿黑色貼身短裙出戰馬場，更成功贏馬，證明豪門夢碎後依然能夠保持富貴生活，強勢回應外界對她分手後會「打回原形」的質疑。
陳庭欣馬場贏錢展現強者風範
陳庭欣在馬場的表現完全展現出她的強者本色，身穿黑色貼身短裙配搭名牌手袋，造型依然貴氣十足。她在社交平台分享贏馬的興奮時刻，笑容燦爛絲毫看不出分手的陰霾。證明她的財政狀況依然穩健，並非如外界猜測般需要節衣縮食。
陳庭欣強忍淚水親解分手內情
早前陳庭欣接受訪問時談及分手原因，一度哽咽強忍淚水，令人心痛。她坦言與楊振源「三觀不合」，但強調自己的生活態度不會因分手而改變。「唔會因為今次呢件事而要搭地鐵，要揸車就揸車，過海咪搭地鐵，你知幾塞車。有啲嘢畀大家放大咗，大家諗側咗一邊，我依然係我。」她的這番話顯示已逐漸走出分手陰霾，決心以堅強姿態面對未來。
網民熱議陳庭欣分手後動向
陳庭欣在馬場的照片曝光後，網民紛紛留言討論。有網民讚賞她「分手後更有女王風範」，亦有人好奇「佢係咪真係唔使擔心錢」。部分網民則關注她與楊振源分手的真正原因，猜測「一定有內情未爆出嚟」。不過大部分網民都支持陳庭欣的堅強表現，認為「女人要靠自己最實際」，期待她在事業上有更好發展。
楊振源從零分會考生變身十億富商
回顧這段8年情緣，楊振源的發跡史堪稱傳奇。他當年會考僅得0分，曾住屋邨做地盤工人，後來在母親扶持下踏足美容行業，憑藉商業頭腦搖身一變成為坐擁10億身家的富商。他名下物業估值接近2億港元，經常駕駛名車四處飛行，生活極盡奢華。然而這段看似童話般的愛情故事，最終還是因為「三觀不合」而劃下句號。
圖片來源：IG@toby_yanyan、TVB娛樂新聞台、TVB、IG圖片、Youtube@myTV SUPER、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期