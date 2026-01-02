陳庭欣分手後戰鬥格現身馬場贏錢 富貴生活依舊網民讚女王風範

38歲前港姐冠軍陳庭欣與坐擁10億身家的富豪男友楊振源分手後，並未如外界預期般黯然神傷，反而以戰鬥格現身馬場！日前她身穿黑色貼身短裙出戰馬場，更成功贏馬，證明豪門夢碎後依然能夠保持富貴生活，強勢回應外界對她分手後會「打回原形」的質疑。