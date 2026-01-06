38歲陳庭欣10億女友夢碎 3,000呎豪宅搬黃大仙500呎獨居

38歲前港姐冠軍陳庭欣與10億男友楊振源結束8年情後，富貴生活瞬間打回原形。有指這位曾經的「10億女友」已悄悄搬離九肚山3,000呎豪宅，轉居黃大仙500呎單位獨自生活，就連私人司機和7人車接送服務都一併消失，現在只能自己揸車代步，真正做回自己的「柴可夫」。