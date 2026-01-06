38歲陳庭欣10億女友夢碎 3,000呎豪宅搬黃大仙500呎獨居
38歲前港姐冠軍陳庭欣與10億男友楊振源結束8年情後，富貴生活瞬間打回原形。有指這位曾經的「10億女友」已悄悄搬離九肚山3,000呎豪宅，轉居黃大仙500呎單位獨自生活，就連私人司機和7人車接送服務都一併消失，現在只能自己揸車代步，真正做回自己的「柴可夫」。
陳庭欣3個月前驚爆分手內情
陳庭欣早前出席活動時突然宣布與楊振源分手已3個月，並解釋「彼此三觀不合，因了解而知道大家不了解，所以才分開」。她強調分手不涉第三者，亦不存在逼婚問題，但這番說話卻引起外界更多猜測。8年感情說斷就斷，背後真正原因究竟是甚麼，令網民議論紛紛。
楊振源異性緣太旺成分手導火線
雖然陳庭欣公開否認第三者介入，但有消息指二人分手的真正原因是楊振源的異性緣過於旺盛。早在2015年，已有傳聞指楊振源在朋友介紹下認識「宅男女神」孫慧雪，當時他更出動辣跑接載女方遊玩。其後又傳出與模特兒Ruby撻着的消息，種種緋聞或許早已為這段8年情埋下分手伏線。
豪宅生活一夜消失搬入黃大仙
拍拖8年富貴8年的陳庭欣，如今真正體驗到甚麼叫「打回原形」。消息指她已搬離九肚山的3,000呎豪宅，轉居黃大仙一個僅500呎的單位獨自生活。從豪宅到公屋，居住面積縮減6倍，生活質素的巨大落差可想而知。曾經享受的私人司機和7人車接送服務亦一併消失，現在出入只能靠自己揸車。
林盛斌主動為陳庭欣覓筍盤
面對陳庭欣的處境，就連林盛斌也看不過眼，公開表示希望為這位38歲的前港姐覓筍盤。Bob奪最佳男主持跟陳庭欣講：「出年我就同你搵男朋友，我咩都唔做淨係招呼你」。
網民熱議陳庭欣現況
消息傳出後，網民紛紛留言討論陳庭欣的遭遇。有網民表示「8年青春換來一場空，真係好慘」，亦有人認為「始終要靠自己，依賴男人終歸不是長久之計」。更有網民直言「從豪宅搬到黃大仙，呢個落差真係好大」，對她的現況表示同情。不過也有聲音指出「至少重獲自由，可以重新開始」，為她打氣加油。
