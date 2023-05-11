陳庭欣大曬與10億男友外遊合照證地位穩如泰山 懶理被出軌傳聞

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）公屋出身，自與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活變得富貴，早前卻傳出男友Benny與一名金髮女子結伴出海玩，疑似陳庭欣正印地位不保，但二人多次以行動力證情未變，而日前（10日）陳庭欣在社交網貼出多張與男友旅行的照片及影片，仲有一大班朋友結伴旅行，高調大曬恩愛力證自己地位穩如泰山，懶理外間傳聞！