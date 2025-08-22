37歲前港姐冠軍首度澄清男友「十億」身家真相 拍拖6年終於透露結婚計劃
親自澄清十億身家屬誤會
陳庭欣坦言一直都想澄清解釋，表示男友Benny並沒有外界所說的10億身家那麼多，自己亦並非所謂的「十億女友」。對於被指生活愈見富貴，Toby表示這些都是大家的誤會，強調一切只是謠言。她希望透過今次澄清，能夠讓外界對她們的關係有更正確的認知，不再被這些不實傳聞困擾。
拍拖6年仍未「拉埋天窗」
面對拍拖已有6年多，外界關心何時會有好消息宣佈，陳庭欣透露雙方對結婚計劃有共識，但暫時仍沒有結婚打算。她曾表示雙方都沒有想過結婚，認為最重要是相處開心就好，結婚並不是最重要的事。當被問及男友會否在她即將迎來38歲生日時送上求婚驚喜，Toby只是淡然回應兩人有共識，顯示她對這段感情的態度相當理性。
一日亮相電視6次成話題
除了感情話題，陳庭欣日前在社交平台分享了一個有趣現象，表示當日看電視可能會不停見到「唔同年代」的自己。原來TVB在TVB Plus及翡翠台都分別播出她有份參演的節目和電影，包括《3日2夜 – 斐濟篇》、《東張西望》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《電影：L 風暴》等，計埋重播她竟然一日亮相電視6次，令她自己都感到驚訝。
網民熱議挑戰羅樂林紀錄
這個有趣的巧合引起網民熱烈討論，不少人都表示陳庭欣可以挑戰羅樂林一日死五次的經典紀錄。網民留言「幾時播埋G風暴同女子監獄呀，那你就再創紀錄😂」、「威過羅樂林」、「咁多年代😂😂」、「今日你最紅👏」、「犀利過羅樂林😂😂😂」。連好友區永權都幽默回應「勁呀！直頭可以挑戰羅樂林，上埋國際新聞！」，令整個話題更添趣味。
甜蜜恩愛畫面頻頻曝光
雖然澄清了身家傳聞，但陳庭欣與男友的甜蜜關係卻是實實在在。早前她在IG上載了為男友楊振源舉行生日派對的影片，二人在眾多好友面前大晒恩愛，主動向男友獻吻，畫面超級甜蜜。眾位好友看到後都立刻起哄拍手叫好，可見兩人的感情確實非常穩定。雖然拍拖6年至今仍未「拉埋天窗」，但從兩人的互動可以看出他們對這段關係都十分珍惜，不急於以婚姻來證明什麼。